Macroeconomía

ColCapital advierte sobre la necesidad de atraer inversión privada ante las presiones fiscales

La asociación destaca el potencial de los fondos privados para impulsar proyectos de largo plazo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
7 de octubre de 2026 a las 10:27 a. m.
A diciembre de 2025, la industria de capital privado en Colombia registraba compromisos de capital para el país por US$ 31.500 millones
A diciembre de 2025, la industria de capital privado en Colombia registraba compromisos de capital para el país por US$ 31.500 millones Foto: Getty Images

La Asociación Colombiana de Capital Privado (ColCapital) hizo un llamado a fortalecer la participación del capital privado e institucional en proyectos de largo plazo, ante las presiones sobre las finanzas públicas y las necesidades de inversión del país.

ED 2305
Detalles desconocidos de la aprobación del Presupuesto 2027: ¿qué tanta luna de miel hay entre Gobierno y Congreso?

El pronunciamiento se conoce luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaran un monto de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. De acuerdo con las cifras del proyecto, $86,9 billones se destinaran a inversión, mientras que el servicio a la deuda alcanzaría $155,4 billones.

En este contexto, el gremio considera que la articulación entre los sectores público y privado puede ampliar las fuentes de financiación para proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo regional.

“Ante las crecientes necesidades de inversión del país y las presiones sobre los recursos públicos, desde ColCapital levantamos la mano para contribuir a movilizar capital privado e institucional hacia proyectos de largo plazo. Colombia cuenta con una industria de inversión especializada, con recursos, gestores y experiencia para participar en el desarrollo de múltiples sectores. El reto está en generar las condiciones para conectar ese capital con proyectos bien estructurados, con reglas claras y mecanismos adecuados de gestión de riesgos”, afirmó Paola García, directora ejecutiva de ColCapital.

Paola GarcíaPresidenta de ColCapital
Paola García, directora ejecutiva de ColCapital. Foto: cortesía

Según cifras de la asociación, a diciembre de 2025 la industria de capital privado registraba compromisos de capital para Colombia por US$31.500 millones e inversiones realizadas por US$23.500 millones. Además, contaba con 167 gestores que habían administrado más de 400 vehículos de inversión.

Los recursos podrían canalizarse hacia sectores como infraestructura, energía, tecnología, vivienda, renovación urbana, agroindustria y salud.

Entre las alternativas están los fondos de deuda privada, que financian empresas y proyectos; los fondos de capital emprendedor, enfocados en negocios innovadores, y los vehículos de inversión orientados al crecimiento y la adquisición de compañías.

“No necesitamos ni aplausos ni aprobación de quien en un momento determinado está en el poder”, señaló la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera, quien dijo una de las frases más contundentes del encuentro: “Lo que no se puede hacer en una democracia real es desconocer la palabra del juez”.
Probable déficit del presupuesto de la Rama Judicial podría traer riesgos: “Posible colapso de las tutelas”

En el sector inmobiliario, los vehículos representados por ColCapital administran más de $46,7 billones en activos. Una hoja de ruta elaborada junto con Camacol identifica oportunidades en las APP para infraestructura social, atraer capital internacional, renovación urbana y proyectos de vivienda multifamiliar para renta.

Para ColCapital, la discusión del presupuesto de 2027 representa una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada y ampliar las fuentes de financiación de largo plazo para el desarrollo económico del país.