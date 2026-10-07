ColCapital advierte sobre la necesidad de atraer inversión privada ante las presiones fiscales

La Asociación Colombiana de Capital Privado (ColCapital) hizo un llamado a fortalecer la participación del capital privado e institucional en proyectos de largo plazo, ante las presiones sobre las finanzas públicas y las necesidades de inversión del país.

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El pronunciamiento se conoce luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaran un monto de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. De acuerdo con las cifras del proyecto, $86,9 billones se destinaran a inversión, mientras que el servicio a la deuda alcanzaría $155,4 billones.

En este contexto, el gremio considera que la articulación entre los sectores público y privado puede ampliar las fuentes de financiación para proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo regional.

“Ante las crecientes necesidades de inversión del país y las presiones sobre los recursos públicos, desde ColCapital levantamos la mano para contribuir a movilizar capital privado e institucional hacia proyectos de largo plazo. Colombia cuenta con una industria de inversión especializada, con recursos, gestores y experiencia para participar en el desarrollo de múltiples sectores. El reto está en generar las condiciones para conectar ese capital con proyectos bien estructurados, con reglas claras y mecanismos adecuados de gestión de riesgos”, afirmó Paola García, directora ejecutiva de ColCapital.

Paola García, directora ejecutiva de ColCapital. Foto: cortesía

Según cifras de la asociación, a diciembre de 2025 la industria de capital privado registraba compromisos de capital para Colombia por US$31.500 millones e inversiones realizadas por US$23.500 millones. Además, contaba con 167 gestores que habían administrado más de 400 vehículos de inversión.

Los recursos podrían canalizarse hacia sectores como infraestructura, energía, tecnología, vivienda, renovación urbana, agroindustria y salud.

Entre las alternativas están los fondos de deuda privada, que financian empresas y proyectos; los fondos de capital emprendedor, enfocados en negocios innovadores, y los vehículos de inversión orientados al crecimiento y la adquisición de compañías.

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En el sector inmobiliario, los vehículos representados por ColCapital administran más de $46,7 billones en activos. Una hoja de ruta elaborada junto con Camacol identifica oportunidades en las APP para infraestructura social, atraer capital internacional, renovación urbana y proyectos de vivienda multifamiliar para renta.

Para ColCapital, la discusión del presupuesto de 2027 representa una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada y ampliar las fuentes de financiación de largo plazo para el desarrollo económico del país.