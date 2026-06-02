Consejo Gremial Nacional anuncia distanciamiento institucional de sectores que desconozcan resultados electorales

El Consejo Gremial Nacional (CGN) emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su defensa de la Constitución, la institucionalidad electoral y el Estado social de derecho, al tiempo que expresa preocupación por actuaciones y discursos que, según la organización, podrían afectar la confianza en el proceso democrático colombiano.

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En el comunicado, el gremio empresarial reiteró su compromiso con principios como la libre empresa, la propiedad privada, la seguridad jurídica, la libre competencia y el respeto por las instituciones democráticas.

Asimismo, señaló que observa con inquietud manifestaciones que cuestionan los resultados electorales sin pruebas y que podrían generar desconfianza en las autoridades encargadas de organizar y vigilar las elecciones.

Diversos sectores criticaron los resultados de las elecciones. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las autoridades competentes o de los resultados que estas proclamen, es incompatible con los principios democráticos que el @ConsejoGremial Nacional defiende. pic.twitter.com/GEf16tujaI — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) June 3, 2026

El Consejo Gremial sostuvo que el desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las decisiones de las autoridades competentes o de los resultados oficialmente proclamados es incompatible con los principios democráticos.

Según la organización, la confianza institucional requiere que todos los actores políticos respeten las reglas constitucionales y acepten la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

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Como consecuencia de esta posición, el CGN anunció que se abstendrá de promover espacios de interlocución institucional con campañas, movimientos o actores políticos que persistan en desconocer resultados electorales certificados por las autoridades competentes o que cuestionen, sin fundamentos, la legitimidad del sistema electoral colombiano.

El Consejo señaló la preocupación frente a las decisiones de algunos sectores del país. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

La entidad indicó que mantendrá abiertos los canales de diálogo con quienes ofrezcan garantías de respeto a la Constitución, a la propiedad privada, a la iniciativa empresarial y a las normas que favorecen la inversión, el empleo y el desarrollo social.

En su declaración, el Consejo Gremial también recordó que la Constitución establece que el presidente de la República representa la unidad nacional y tiene la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Por último, afirmaron que preservar la confianza en las instituciones, la equidad de la competencia democrática y el respeto por la voluntad popular son elementos fundamentales para la estabilidad del país.