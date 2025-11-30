Suscribirse

Economía

¿Cuál es el precio del dólar este domingo 30 de noviembre en las casas de cambio en el país? Tome nota

La moneda ve influenciado su precio por factores internos y externos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 12:02 p. m.
Dólar en Colombia conserva tendencia al alza en medio de la crisis política entre Estados Unidos y Colombia.
Las casas de cambio establecen sus valores de venta y compra de manera autónoma. | Foto: 123 Rf

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos. El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir físicamente la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Dólar dólares
La moneda logró una estabilidad en su precio en los últimos días. | Foto: Adobe Stock

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial, aunque sí se guían por el valor oficial.

Contexto: Dólar cierra noviembre más barato: precio oficial de este viernes

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 30 de noviembre se situó cerca de $ 3.700, mientras que el de venta rondó los $ 3.829. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Viernes 28 de noviembre de 2025$ 3.692$ 3.829$ 3.773
Jueves 27 de noviembre de 2025$ 3.692,96$ 3.829,07$ 3.773,6
Miércoles 26 de noviembre de 2025$ 3.692,96$ 3.829,07$ 3.806,16
Martes 25 de noviembre de 2025$ 3.716,92$ 3.849,23$ 3.804,09
Lunes 24 de noviembre de 2025$ 3.729,23$ 3.862,69$ 3.808,77
Domingo 23 de noviembre de 2025$ 3.726,54$ 3.865,38$ 3.808,77

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade$ 3.700$ 3.890190
Amerikan Cash$ 3.720$ 3.830100
Cambios AG$ 3.730$ 3.830100
Cambios Kapital$ 3.720$ 3.820100
Cambios Monkey$ 3.700$ 3.830130
Cambios Vancouver$ 3.720$ 3.830100
El Cóndor Cambios$ 3.680$ 3.830150

Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Contexto: Desempleo en octubre fue el más bajo desde 2014: quedó en 8,2%, según el Dane

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

Dólares
Las personas pueden comparar el precio de cada entidad por medio de los portales web. | Foto: Getty Images

En todo caso, las personas deben acudir a establecimientos reconocidos por las entidades financieras del país y solicitar el acompañamiento de las autoridades si van a realizar la compra de montos elevados de dinero.

Proyecciones para diciembre

Se espera que para las primeras semanas del último mes del año el dólar mantenga un movimiento estable y no sufra fluctuaciones de gran envergadura.

A pesar de que se esperaba que factores internos y externos llevaran el valor de la moneda sobre los 4.000 pesos, las estimaciones de las entidades financieras sitúan el precio final para el presente año sobre los 3.800 pesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

2. Dayro Moreno confesó cuál es su trago favorito: contó la millonada que se ha gastado en alcohol

3. Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país

4. ¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo fichaje del Manchester United?

5. “Al presidente Petro le han secuestrado”: crecen las tensiones en la izquierda de cara a las elecciones del 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólar en ColombiaDólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.