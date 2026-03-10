Dólar cayó casi $50 en la jornada de este martes: precio oficial del 10 de marzo

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 10 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.697, lo que significó una reducción de $47 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.744.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.730.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.750, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.692. El promedio cotizado se encuentra en $3.710.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,573 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 767,02.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,34 % llegando a las 98,832 unidades.

Los precios del petróleo aceleraron el ritmo de caída después de que la Marina estadounidense anunciara que había escoltado a un primer petrolero por el estrecho de Ormuz, cuyo paso estaba comprometido por la guerra en Oriente Medio.

Hacia las 17H15 GMT, el barril de Brent del mar del Norte caía un 15,03 %, hasta los 84,09 dólares, y el de West Texas Intermediate se desplomaba un 15,46 %, hasta los 80,12 dólares.

Los precios ya estaban bajando desde el inicio de la sesión, tras haber subido vertiginosamente en los últimos días, hasta alcanzar los 119 dólares por barril.