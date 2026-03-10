Este será el salario que tendrán nuevos senadores y representantes en 2026: habrá reducción importante

El pasado domingo, 8 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada electoral en el país, que ya dejó como resultado a los nuevos congresistas que integrarán las dos cámaras legislativas del país.

El Senado de la República y la Cámara de Representantes, que tendrán la dura tarea de aprobar y gestionar los proyectos de ley que se presenten en el próximo periodo legislativo.

Ya se habría conformado el nuevo Congreso para 2026-2030. Foto: SEMANA

Durante años, una de las críticas que se les ha hecho a estos funcionarios es la del alto salario que devengan, pues para muchos es elevado y no corresponde con las funciones que realizan. Para otros, está sustentado en los esfuerzos, desplazamientos y otras labores que requieren de cierto presupuesto.

Con la elección de un nuevo Congreso, que se posesionará este 20 de julio, la duda de muchas es la que respecta a cuánto dinero devengarán tras posesionarse y recibir la investidura.

Esta es la millonaria suma. Foto: 123RF

¿Cuánto ganará un congresista en 2026?

Es importante conocer que, hasta la fecha, el salario mensual de un congresista o representante a la Cámara en el país está en el orden de los $51.600.000. Sin embargo, es importante saber que la cifra está dividida en tres rubros.

Una asignación básica de aproximadamente $12 millones.

Gastos de representación superiores a $22 millones.

Anteriormente, un senador también recibía, adicional a estos rubros, una prima especial que era de 16,9 millones mensuales. Sin embargo, el Gobierno Petro decidió suprimirla mediante el Decreto 0030 de 2026.

La medida entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 y con ello el salario pasará de $51,6 millones a unos $34,7 millones.

Así está dividida la suma. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Es decir, en el periodo 2026-2030 los congresistas devengarán la suma anteriormente descrita. Esta equivale a cerca de 17 veces el salario mínimo vigente, que, tras ser aumentado por el Gobierno en un 23,7 %, se ubica en 2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.