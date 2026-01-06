Economía

Dólar cayó en Colombia y alivió el bolsillo de muchos: precio oficial de este 6 de enero

Esta es la variación del dólar en el mercado spot.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 7:07 p. m.
El dólar se movió a la baja este 6 de enero en Colombia.
El dólar terminó la jornada de este martes en un precio de a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.715, lo que significó una reducción de $ 55 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.770.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.730.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.766, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.701. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.730.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.357 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 707,03.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,35 % llegando a las 98,322 unidades.

La UE ofrece fondos adicionales a agricultores ante descontento por acuerdo con Mercosur

La Unión Europea (UE) ofreció el martes un incentivo a los agricultores descontentos por el acuerdo comercial que planea firmar con el bloque sudamericano Mercosur y por los planes de reformar las subvenciones agrícolas al sector.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, tiene previsto modificar su propuesta presupuestaria para 2028-2034 con el fin de permitir a los agricultores acceder anticipadamente a unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares), según una carta firmada por su presidenta, Ursula von der Leyen.

Fondo Nacional del Ahorro abre posibilidad de financiar 100 % de las viviendas: así podrá acceder

Junto con el Mercosur, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 es uno de los motivos del descontento de los agricultores.

La UE mencionó el lunes que esperaba firmar “pronto” el acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Una cita debía servir en diciembre para rubricar el pacto, pero las reticencias de Francia e Italia lo impidieron en el último momento.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aplaudió la iniciativa.

La UE ofrece fondos adicionales a agricultores ante descontento por acuerdo con Mercosur. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es un paso adelante positivo e importante en las negociaciones que conducirán al nuevo presupuesto de la UE”, señaló la mandataria.

