Dólar cayó este 10 de diciembre en Colombia: precio oficial del mercado

Este fue el movimiento de la divisa durante la jornada.

Redacción Economía
10 de diciembre de 2025, 7:16 p. m.
Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.
Esto es lo que indica el valor del dólar en el mercado spot. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este miércoles, 10 de diciembre, en un precio de $ 3.840. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 10 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.840, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.861.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.860.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.875, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.838. El promedio cotizado se encuentra en $3.854.

Contexto: BanRepública confirma el estado de la deuda externa de Colombia. ¿Será un dolor de cabeza para el próximo gobierno?

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.252 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 670,99.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,35 %, llegando a las 98,877 unidades.

Dólar dólares
Así se mueve la divisa. | Foto: Adobe Stock

Las reservas de petróleo en EE. UU. caen más de lo esperado

Las reservas de crudo en Estados Unidos registraron la semana pasada una caída, mayor que la esperada por los analistas, informó el miércoles la agencia de información energética federal (EIA, por sus siglas en inglés).

Durante el período de siete días finalizado el 5 de diciembre, los stocks disminuyeron alrededor de 1,8 millones de barriles, mientras que los analistas preveían una baja de unos 1,3 millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.

En total, sin la reserva estratégica, las existencias se situaron en 425,7 millones de barriles.

Contexto: Gobierno Petro impuso nuevo arancel para importar buses eléctricos: preocupación en el sector

La reserva estratégica, por su parte, aumentó ligeramente hasta 411,9 millones de barriles, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

La disminución de los inventarios se explica en parte por un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los períodos anteriores.

Las importaciones aumentaron un 10 % con respecto a la semana pasada, hasta alcanzar un nivel no visto desde finales de agosto. Las exportaciones también subieron, en torno a un 11 %.

Los precios del petróleo bajaron en los mercados internacionales, este 29 de septiembre de 2025. Foto: 123RF / El País
Las reservas de petróleo cayeron en los mercados internacionales. | Foto: El País

La producción estadounidense se ubicó en 13,85 millones de barriles diarios, el nivel más alto en un mes, y las refinerías incrementaron levemente su ritmo, utilizando su capacidad al 94,5 % frente al 94,1 % de la semana precedente.

