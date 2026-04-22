El dólar terminó la jornada de este jueves a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 22 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.559, lo que significó una reducción de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.576.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $31, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.590.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.590, mientras que el precio más bajo registrado fue de $3.556. El promedio cotizado se encuentra en $3.568.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,350 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 793,06.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación de 0,19 %, llegando a las 98,405 unidades.

El dólar en Colombia mantiene volatilidad en medio de presiones externas e incertidumbre local. Foto: Getty Images

Reservas comerciales de petróleo de EE. UU., en su nivel más alto en casi tres años

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada su nivel más alto desde junio de 2023, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA), a pesar de las interrupciones en el suministro desde el Golfo Pérsico.

Durante el período de siete días que finalizó el 17 de abril, las reservas aumentaron en 1,9 millones de barriles, alcanzando los 465,7 millones de barriles, 26 millones más que antes del inicio del conflicto en Oriente Medio.

Este último aumento sorprendió al mercado, que esperaba una disminución de 2 millones de barriles, según la mediana de un consenso recopilado por Bloomberg.

El bloqueo por Irán del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave del conflicto, está privando al mercado petrolero de más de 10 millones de barriles de crudo diarios.

La semana pasada, un aumento de las importaciones (en 15 %) junto con una caída del 8 % de las exportaciones explicaron en gran medida este incremento.

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La producción estadounidense se mantuvo estable, en 13,6 millones de barriles diarios, y las refinerías redujeron su tasa de utilización del 89,6 % al 89,1 %.

La EIA destacó también una nueva retirada de 4,1 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (REP) del país.

Reservas comerciales de petróleo de EEUU en su nivel más alto a casi tres años Foto: adobe stock

El gobierno estadounidense se ha comprometido a liberar gradualmente 172 millones de barriles de los 415 millones que conformaban la REP a finales de febrero para mitigar los efectos de la guerra. Hasta el momento, solo ha extraído 10 millones de barriles.