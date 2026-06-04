Dólar cierra a la baja en Colombia: precio oficial para este 4 de junio

El dólar terminó la jornada de este junio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento con volatilidad baja, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar abrió a la baja en Colombia: precio oficial de este 4 de junio

Para hoy 4 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.561, lo que significó una reducción de $11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.572.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.560.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.572, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.553. El promedio cotizado se encuentra en $3.565.

Consejo de Estado decidió a favor del Gobierno: revoca suspensión del cobro del incremento en autorretención en la fuente

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,185 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 865,93.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,15 %, llegando a las 99,352 unidades.

Las variaciones del dólar influyen en sectores como el comercio, el turismo y las importaciones. Foto: Colprensa

El número de ricos y su fortuna alcanzó un nuevo récord en 2025, según estudio

El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuaron aumentando en 2025 hasta nuevos récords, gracias al buen rendimiento bursátil y a un repliegue de la inflación, según un estudio publicado el jueves por el gabinete Capgemini.

Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Esto excluye, principalmente, el valor de su residencia principal.

Su número aumentó un 7,9 % hasta 25,3 millones de personas el año pasado, casi dos millones más que en 2024, calculó Capgemini en su estudio internacional titulado World Wealth Report.

Su patrimonio total creció un 8,7 %, hasta 98,3 billones de dólares, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.

“Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones geográficas examinadas”, indicó Capgemini.

Trabajadores de frontera cuestionan al Gobierno Petro por demora en levantar aranceles a Ecuador

Y “la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1 % de ellas posee el 34,8 % de esta riqueza”, agregó.

El mayor aumento del número de millonarios (9,4 %) se observa en Asia-Pacífico, impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.

En Norteamérica, su número aumentó un 9,1 % gracias a Estados Unidos, donde se registraron más de 736.000 nuevos millonarios, para una cifra total de 8,7 millones en el país.

La cifra también creció en Europa (6,5 %), África (4,1 %) y América Latina (0,3 %).

El número de ricos y su fortuna alcanzó un nuevo récord en 2025, según estudio. Foto: Adobe Stock

De hecho, la única región examinada donde hubo menos millonarios fue Oriente Medio (-1,4 %), lastrada por unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.

La población de ultrarricos, considerados aquellos con al menos 30 millones de dólares, también aumentó en un 9,4 %, con unas 250.000 personas en todo el mundo.

El estudio de Capgemini se basó en entrevistas a 6.510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.