El dólar inició la cotización de este 14 de enero en un precio de $3.630, lo que significó una baja de $33 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.663.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.648. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.630. El precio promedio es de $3.637.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 16,28 millones, registrando además un volumen promedio de 1,017 millones.

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 98,875 unidades.

Así se mueve la moneda americana. Foto: El País

Déficit fiscal de EE. UU. se reduce en cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El déficit fiscal de Estados Unidos se redujo en el cuarto trimestre de 2025 gracias a una mayor recaudación de impuestos, incluyendo aranceles, informó el Departamento del Tesoro este martes.

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente Donald Trump ha implementado aranceles de amplio alcance que afectan prácticamente a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El déficit se redujo un 15% frente al último trimestre de 2024, de 711.000 millones de dólares a 602.000 millones.

Los ingresos totales aumentaron un 13% a 1,2 billones de dólares, mientras que el gasto subió un 2% hasta 1,8 billones de dólares.

Tanto los ingresos como los desembolsos fueron récord, dijo a los periodistas un alto funcionario del Tesoro.

Por categorías, lo recaudado por algunos impuestos sobre individuos aumentó notablemente, mientras que el monto percibido por derechos aduaneros se disparó de 23.000 millones de dólares a 94.000 millones.

Déficit fiscal de EE.UU. se reduce en cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles Foto: Adobe Stock

El salto en la recaudación de derechos aduaneros se debió principalmente a aranceles más altos, señaló el funcionario.