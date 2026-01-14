Divisas

Dólar continúa el desplome en Colombia este 14 de enero: llegó a mínimos de hace 5 años

Este es el comportamiento de la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 1:38 p. m.
Así se mueve la moneda americana.
Así se mueve la moneda americana. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 14 de enero en un precio de $3.630, lo que significó una baja de $33 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.663.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.648. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.630. El precio promedio es de $3.637.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 16,28 millones, registrando además un volumen promedio de 1,017 millones.

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 98,875 unidades.

Macroeconomía

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

Macroeconomía

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

Macroeconomía

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Macroeconomía

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Macroeconomía

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Macroeconomía

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 13 de enero: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se mueve la moneda americana. Foto: El País

Déficit fiscal de EE. UU. se reduce en cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El déficit fiscal de Estados Unidos se redujo en el cuarto trimestre de 2025 gracias a una mayor recaudación de impuestos, incluyendo aranceles, informó el Departamento del Tesoro este martes.

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente Donald Trump ha implementado aranceles de amplio alcance que afectan prácticamente a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El déficit se redujo un 15% frente al último trimestre de 2024, de 711.000 millones de dólares a 602.000 millones.

Los ingresos totales aumentaron un 13% a 1,2 billones de dólares, mientras que el gasto subió un 2% hasta 1,8 billones de dólares.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Tanto los ingresos como los desembolsos fueron récord, dijo a los periodistas un alto funcionario del Tesoro.

Por categorías, lo recaudado por algunos impuestos sobre individuos aumentó notablemente, mientras que el monto percibido por derechos aduaneros se disparó de 23.000 millones de dólares a 94.000 millones.

Dólar dólares
Déficit fiscal de EE.UU. se reduce en cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles Foto: Adobe Stock

El salto en la recaudación de derechos aduaneros se debió principalmente a aranceles más altos, señaló el funcionario.

Más de Macroeconomía

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar continúa el desplome en Colombia este 14 de enero: llegó a mínimos de hace 5 años

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

POLAND - 2025/10/24: In this photo illustration, a The World Bank logo seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de Alquería,

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

GRAN FORO COLOMBIA 2025

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Dinero / Billetes Colombia

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

Noticias Destacadas