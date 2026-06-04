Dólar en casas de cambio: precio para este 4 de junio en Colombia

El dólar es una de las monedas más importantes en Colombia dado que la economía del país depende de la divisa estadounidense para fijar el precio de sus materias primas de exportación. como el petróleo y el carbón, adquirir tecnología e insumos importados, y gestionar su deuda externa y las remesas familiares.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia. Tras un panorama electoral álgido, la moneda registró una tendencia a la baja, que luego se revirtió y demostró un comportamiento alcista en las últimas horas.

La cotización del dólar influye directamente en el costo de diversos productos y servicios que dependen del mercado internacional. Foto: Adobe Stock

Ante los repetidos movimientos, muchos inversionistas y ahorradores han optado por adquirir divisas, para aprovechar una eventual rentabilidad en un momento de alza. Es por ello que han acudido a casas de cambio, que son establecimientos predilectos para estos procesos, al simplificar las transacciones y eliminar barreras. Aquí le contamos cómo ha fluctuado el precio de la divisa en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 4 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,597.20 y de venta de $3,705.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si usted desea analizar el valor en distintas ciudades, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,650 3,733 83 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,650 3,700 50 Medellín 3,571 3,684 113 Pereira 3,570 3,680 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar sigue generando expectativa entre quienes compran, venden o ahorran en moneda extranjera. Foto: Getty Images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 4 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3572.85 miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15 viernes 29 de mayo de 2026 3616.4 3726.4 3646.58 jueves 28 de mayo de 2026 3600.4 3709.8 3631.57

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,660 3,720 60 Cambios Kapital 3,690 3,710 20 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,720 50 Latin Cambios 3,650 3,710 60 Miss Money Cambios 3,650 3,720 70 Money Cambios WC 3,600 3,750 150 Punto Dollar 3,570 3,720 150 Smart Exchange 3,660 3,710 50

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Las variaciones de la moneda estadounidense impactan sectores clave como el comercio, el turismo y las importaciones en el país. Foto: 123 Rf

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.