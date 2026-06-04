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Dólar en casas de cambio: precio para este 4 de junio en Colombia

La divisa registra un nuevo repunte en el país.

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Redacción Semana
4 de junio de 2026 a las 6:58 a. m.
El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos seguidos por inversionistas, empresarios y ciudadanos en Colombia.
El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos seguidos por inversionistas, empresarios y ciudadanos en Colombia. Foto: getty images

El dólar es una de las monedas más importantes en Colombia dado que la economía del país depende de la divisa estadounidense para fijar el precio de sus materias primas de exportación. como el petróleo y el carbón, adquirir tecnología e insumos importados, y gestionar su deuda externa y las remesas familiares.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia. Tras un panorama electoral álgido, la moneda registró una tendencia a la baja, que luego se revirtió y demostró un comportamiento alcista en las últimas horas.

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La cotización del dólar influye directamente en el costo de diversos productos y servicios que dependen del mercado internacional. Foto: Adobe Stock

Ante los repetidos movimientos, muchos inversionistas y ahorradores han optado por adquirir divisas, para aprovechar una eventual rentabilidad en un momento de alza. Es por ello que han acudido a casas de cambio, que son establecimientos predilectos para estos procesos, al simplificar las transacciones y eliminar barreras. Aquí le contamos cómo ha fluctuado el precio de la divisa en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 4 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,597.20 y de venta de $3,705.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si usted desea analizar el valor en distintas ciudades, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6503,73383
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6503,70050
Medellín3,5713,684113
Pereira3,5703,680110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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El comportamiento del dólar sigue generando expectativa entre quienes compran, venden o ahorran en moneda extranjera. Foto: Getty Images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 4 de junio de 20263597.23705.63572.85
miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15
viernes 29 de mayo de 20263616.43726.43646.58
jueves 28 de mayo de 20263600.43709.83631.57

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios Kapital3,6903,71020
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,72050
Latin Cambios3,6503,71060
Miss Money Cambios3,6503,72070
Money Cambios WC3,6003,750150
Punto Dollar3,5703,720150
Smart Exchange3,6603,71050

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Los exportadores de bienes y servicios, beneficiados con el CERT, pueden desde ya solicitar dicho documento vía electrónica, a través del aplicativo que dispuso la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Las variaciones de la moneda estadounidense impactan sectores clave como el comercio, el turismo y las importaciones en el país. Foto: 123 Rf

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.