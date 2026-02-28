Divisas

Dólar para este fin de semana: cómo se mueven los precios en casas de cambio este 28 y 29 de febrero

Esta es la cotización de la moneda para todo el fin de semana.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
Así se moverá la divisa durante este fin de semana.
Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: Banco Unión

El dólar es una moneda clave en la economía colombiana, dado que este es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Durante la última semana, el dólar registró comportamientos volátiles. Aunque redujo su precio al inicio del año y llegó a tocar los $3.590, esta semana volvió a repuntar y se ubicó sobre un piso de los $3.700.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: El País

En las casas de cambio, el dólar ha registrado fluctuaciones importantes. Aquí le contamos cuáles son los precios que están fijados para este fin de semana y con los que debería obtener los promedios para compra y venta de dólares.

Precio del dólar en casas de cambio: así fluctuará el 28 y 29 de febrero

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 28 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.42 y de venta de $3,713.54.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Cúcuta3,6403,68545
Bogotá3,6293,70677
Pereira3,6003,700100
Cali3,5803,700120
Medellín3,5733,725152
Así se moverá la divisa durante este fin de semana.
Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: getty images

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.

FechaCompraVentaTRM
sábado 28 de febrero de 20263600.423713.543766.3
viernes 27 de febrero de 20263607.083718.543745.78
jueves 26 de febrero de 20263591.253704.583703.69
miércoles 25 de febrero de 20263560.873673.043703.28
martes 24 de febrero de 20263558.73671.093697.36
lunes 23 de febrero de 20263556.523668.913691.34
domingo 22 de febrero de 20263554.553669.323691.34
sábado 21 de febrero de 20263557.833670.223691.34
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6403,69050
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6103,67060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,67070
EuroDolar3,6203,70080

Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: 123RF

Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.

