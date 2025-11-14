Suscribirse

Economía

Dólar vs. euro: cuál conviene más para viajar en diciembre del 2025

Son muchas las dudas respecto a qué moneda comprar al viajar al exterior.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 7:03 p. m.
Dólar y euro - Imagen de referencia
El dólar y el euro son monedas favoritas de los viajeros | Foto: Getty Images

Con la llegada del fin de año, son miles las personas que se alistan para vacacionar y quienes eligen un destino fuera del país para hacerlo. Sin embargo, una de las dudas más importantes y recurrentes entre los viajeros es sobre cuál es la moneda que deben intercambiar para llegar a un país nuevo. Más cuando no se conoce con exactitud la divisa que hay en el país de destino o cuando no se encuentra fácil en las casas de cambio.

Un error en este cambio es grave, pues le puede encarecer de manera notoria las vacaciones. Por ello, aquí le contamos las ventajas y desventajas de ambas monedas, con el fin de aprovechar al máximo el presupuesto. Tenga en cuenta que las dos divisas tienen riesgos y ventajas y también han fluctuado de manera importante los últimos meses.

Dólar cerró en Colombia
Estas son las monedas favoritas de muchos. | Foto: Getty Images

En principio, el dólar es una de las divisas más importantes y atractiva, pues otorga la posibilidad de conseguir una conversión favorable tanto en los establecimientos de cambio o para pagar en los destinos turísticos. Adicional a ello, muchos bancos internacionales aceptan esta moneda y para muchos se facilita la operación bancaria.

El lado negativo es que hay muchos comercios fuera de las zonas turísticas que no aceptan dólares, lo que puede sumar una nueva complicación. Además, las comisiones y tasas de cambio suelen ser menos ventajosas y encarecen el viaje.

Contexto: Dólar se puso más caro este viernes en Colombia: precio oficial del 14 de noviembre
Dolar y Euro
Viajar es una de las actividades favoritas de muchos. | Foto: Getty Images

Si usted viaja a Europa, tenga en cuenta que el dólar puede ser una moneda problemática, pues le pueden cobrar tasas adicionales por conversión. Llevar dólares puede ser cómodo a la hora de cambiarlos, pero depende del lugar, puede asumir más o menos tasas.

De otro lado, si usted usa euros en la eurozona, tenga en cuenta que eliminará de plano las comisiones por conversión, por lo que puede tener buen uso del dinero y además estar seguro de que podrá pagar con esta en cualquier lugar.

Contexto: “Vivir en arriendo en lugar de comprar una casa es solo para gente con inteligencia financiera”: experto en finanzas
Remesas dólares pesos
Tenga en cuenta lo que debe saber sobre el cambio de dinero. | Foto: Deemerwha studio - stock.adobe.com

Sin embargo, si suceden eventos como que usted salga de regiones de la eurozona, o que el euro sufra caídas, su dinero valdrá menos y le rendirá menos o no podrá usarlo en otros países. Por eso, es clave que evalúe siempre los destinos antes de intercambiar dinero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconstrucción de familias con ADN: el legado familiar que cambió la historia de Armero

2. Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

3. Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

4. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

5. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaEuroDolar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.