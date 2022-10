Esta es la millonada que se ha gastado el Gobierno Petro en asesorías de gestión

Faltan menos de tres días para que Gustavo Petro cumpla dos meses al frente de la Presidencia de la República y al parecer su gobierno no es ajeno a las polémicas que generalmente rodean a los mandatarios nacionales y sus gabinetes por el uso que le dan a los recursos públicos, esos dineros que salen de los impuestos que cada año pagan los colombianos y que cada vez toca revisar con más cuidado la destinación que reciben.

Aún está vigente en la memoria de las personas el escándalo por los televisores de 85 pulgadas, las sábanas de 500 hilos y los plumones de ganso, entre otras cosas, por las que se pagaron más de 170 millones de pesos para equipar las viviendas destinadas para el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Una de las compras que más ha llamado la atención es, precisamente, la del televisor de 85 pulgadas que aparece con un valor de 27.499.900 pesos. Respecto a los plumones de ganso, no solo llama la atención su precio (8.159.800 pesos), sino que también ataca el discurso animalista que ha mantenido esta administración y que ha venido promoviendo.

Más allá de que puedan existir sobrecostos o no, lo que ha despertado indignación, incluso entre los mismos petristas, es que desde su campaña el líder de izquierda se ha fijado una bandera de austeridad, la cual parece haber quedado en el olvido con las compras realizadas recientemente. Diversos sectores siguen pidiendo respuestas frente a este hecho, con el que muchos podrían pensar que les está subiendo el poder a la cabeza.

¿No para el derroche?

Una reciente investigación de Bloomberg Línea reveló cuánto se ha gastado el actual gobierno en las diferentes carteras desde su posesión y dejó al descubierto una modalidad que ha acaparado más del 30 % de estos recursos, en lo que se conoce como asesorías de gestión. Este portal también mostró cuáles han sido los ministerios que más han gastado hasta el momento y cuáles se han caracterizado por ser austeros.

Revisando la información presentada en la página oficial Colombia Compra Eficiente, el medio digital encontró que entre el pasado 8 de agosto (un día después de la posesión) y el pasado 30 de septiembre se han firmado un total de 352 contratos por un valor de 73.394 millones de pesos. 16 ministerios han estado al frente de la firma de estos contratos con empresas y personas naturales.

No obstante, si bien la cifra puede no parecer exagerada, hay un elemento que no pasa desapercibido y es que de ese total, 63 han sido dirigidos a servicios de asesoría de gestión, con una destinación de 27.235 millones de pesos, es decir, el 37,11 % del total.

“Estos servicios de asesorías de gestión, categoría que establece Colombia Compra Eficiente, hace referencia a la contratación de consultorías de negocios y administración corporativa (en donde se han llevado a cabo 40 contratos), así como a la gerencia de proyectos (con 20 contratos) y a la gerencia industrial (con tres contratos), explica Bloomberg Línea en su investigación.

Dando un vistazo al “top 3″ de los ministerios que han estado al frente de esta contratación, aparece el Ministerio de Cultura con una ejecución de 12.458 millones de pesos en 36 contratos. Uno de ellos (de 6.444 millones) fue para consultorías frente a la ejecución de los estudios técnicos y proyectos de restauración del Hospital San Juan de Dios.

En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Minas y Energía, que ha suscrito 33 contratos por 11.788 millones de pesos por medio de Colombia Compra Eficiente. No obstante, desde esta cartera le dijeron a Bloomberg Línea que gran parte de estos fueron dejados por el gobierno anterior. Estas asesorías se enfocaron en temas de formalización minera y transporte de combustibles líquidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores completa este top, con 25 contratos por 7.713 millones, de los cuales el 51 % fueron para asesorías de gestión, en temas como la prevención del reclutamiento forzado y los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia.

En la lista también aparecen los ministerios de Educación (7.302 millones), TIC (2.279 millones), Comercio (4.735 millones) y Transporte (2.218 millones). Caso contrario sucede con las carteras de Defensa, Justicia, Interior y Ambiente, las cuales reportan una baja cantidad de dinero y contratos para temas de asesoría de gestión.