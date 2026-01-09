Expertos analizan la inflación revelada por el Dane y detallan las expectativas para el 2026

En la noche del 8 de enero de 2026, el DANE publicó la inflación del año 2025. El valor marca el tope máximo para los aumentos en diversos productos y servicios del país. La entidad informó que la inflación en Colombia cerró, 2025 en el 5,10%. Una inflación 0,10 puntos porcentuales inferior a la que observamos al cierre de 2024, que fue del 5,20%.

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

Desde el momento de la divulgación de la inflación, diversas voces se han pronunciado sobre los impactos que tendría el valor en la economía del país. Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, destacó, en primer lugar, que si bien Colombia progresa hacia un menor nivel de inflación, lo hizo a una menor velocidad en comparación con los años anteriores. Y esto, en general, se atribuye al hecho de que el país permaneció con inflaciones de servicios altas durante todo 2025.

El valor marca la tendencia económica del país. Foto: Jorge Orozco

Junto a esto, se destaca que, en promedio, esa inflación de servicios se ubicó a lo largo del año por encima del 6%. Y aunque la nación cerró el año en 5,93%, se demostró que hay algunos servicios que se impactan por los efectos de indexación, ya sea a la inflación pasada o a los costos laborales.

“Es por eso que, a lo largo de 2025, vimos que el 30% de la inflación lo aportó el segmento de arrendamiento y servicios públicos, con servicios que incluso tuvieron algún tipo de desaceleración en su inflación. Luego, lo que nos dice es que los arrendamientos y los costos de la copropiedad siguieron siendo relevantes. En segundo lugar, también tuvimos aportes fuertes por parte de la parte de alojamiento y servicios de comida, cuyo intenso uso de mano de obra también tradujo su costo al final en esta inflación”, señaló el economista.

Otro aspecto que destaca el experto es que la inflación de los bienes se mantuvo bajo control. El país inicia el año con una inflación de los bienes que consume Colombia por debajo del 1% y cerró el año con una inflación del 2,5%.

“Y esto, lo que refleja, a pesar de que tuvimos una aceleración, es el buen entorno que al final tuvimos de estabilidad, por ejemplo, en el tipo de cambio, especialmente para los bienes importados. Pero también contrasta con que esta aceleración pudo haber sido provocada por un buen contexto de demanda que permitió que los precios subieran marginalmente. Con todo esto, observamos que en Colombia la inflación cierra en un nivel que diríamos, generó un progreso frente a 2024”, complementó Piraján.

IPC por ciudades para el año 2025. Foto: Dane

Sin embargo, el economista señala que el panorama puede no ser tan alentador para 2026, en la medida en que se puede presentar un incremento de los costos laborales, que son claves para los servicios, lo cual podría traducirse en una mayor inflación hacia el final de 2026.

“En DAVIbank estamos proyectando que la inflación para finales de 2026 superaría el 6,5%. Y si bien tuvimos un buen cierre para 2025, esto indicaría que el Banco Central tiene la necesidad de subir las tasas de interés tan pronto como en la reunión de enero, y proyectamos que el primer movimiento alcista sería de 50 puntos básicos, llevando la tasa al 9,75% y probablemente llegando a su máximo del año, del 12%, hacia mediados de esta vigencia”, destacó la entidad.