Fuertes críticas a los 12 multimillonarios más ricos del mundo en la antesala del Foro Económico Mundial

La fortuna de los multimillonarios alcanzó un récord en 2025, “socavando la libertad política” y alimentando las desigualdades, denunció Oxfam, que criticó la política del presidente estadounidense Donald Trump, antes del inicio en Davos del encuentro anual de los ricos y poderosos.

Colombianos en bancarrota: en 2025, cerca de 20.000 se acogieron a la ley de insolvencia, 79% más que en 2024

Se espera que Trump asista el miércoles al foro organizado esta semana en la estación alpina suiza por el Foro Económico Mundial (WEF).

Los 12 multimillonarios más ricos -con Elon Musk a la cabeza- “poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad”, es decir, unos cuatro mil millones de personas, calculó Oxfam en su informe sobre las desigualdades, que año tras año constata el aumento de la riqueza de los superricos.

Miles de empresarios asisten al foro económico. Foto: AFP

El año pasado, el mundo registró por primera vez más de 3.000 multimillonarios, que acumulaban una fortuna conjunta de 18,3 billones de dólares, según la ONG.

La reducción de la pobreza se ha ralentizado desde la pandemia de 2020 y el valor del patrimonio de las mayores fortunas aumentó un 16,2% -unos 2,5 billones de dólares- un ritmo tres veces superior al de los cinco años anteriores.

Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

Oxfam advierte que la acumulación de riqueza permite a los ultrarricos asegurarse acceso a las instituciones y comprar medios de comunicación, “socavando la libertad política y erosionando los derechos de la mayoría”, en un contexto de políticas fiscales favorables y silenciamiento de voces disidentes.

Además, según la ONG, los medios controlados por multimillonarios “desatienden de manera sistemática” los intereses de los pobres, de las mujeres y las minorías étnicas.

En América Latina, por ejemplo, solo el 3% de quienes aparecen en las noticias son indígenas, y apenas una de cada cinco es mujer, señala el informe.

Círculo vicioso

La ONG sostiene además que los ultrarricos “tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político” que el resto de la población.

Oxfam cita a Estados Unidos, primera potencia mundial, donde el gobierno de Trump incluye a varios multimillonarios.

“Es un círculo vicioso”, afirma su director general, Amitabh Behar, citado en el informe, quien advierte que “las desigualdades económicas y políticas pueden acelerar la erosión de los derechos y la seguridad de las personas a un ritmo alarmante”.

El foro es uno de los eventos económicos de mayor importancia. Foto: Anadolu via Getty Images

De cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, el gobierno estadounidense prevé importantes recortes fiscales para empresas y hogares, mientras que las multinacionales han logrado quedar exentas del tipo mínimo de imposición del 15% fijado por un acuerdo internacional.

“Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, en particular la promoción de la desregulación y el desmantelamiento de acuerdos destinados a reforzar la fiscalidad empresarial, han beneficiado a los más ricos en todo el mundo”, subraya Oxfam.

*Con información de AFP.