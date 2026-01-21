Calendario tributario

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

La programación incluye opciones de pago en cuotas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 4:38 p. m.
Cumplir los plazos tributarios permite ahorrar y evitar sanciones por mora.
Foto: Alcaldía de Manizales

La Secretaría de Hacienda de Manizales oficializó el calendario tributario para la vigencia 2026, que incluye plazos, lugares de atención y beneficios por descuentos de pronto pago para los impuestos municipales, como el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), entre otros tributos locales.

Según la administración municipal, quienes cumplan con sus obligaciones fiscales dentro de las fechas establecidas podrán acceder a incentivos que reducen el monto a pagar.

En el caso del impuesto predial, por ejemplo, los contribuyentes que cancelen anticipadamente la totalidad de la obligación podrán descontar hasta un 10 % si pagan antes del 27 de febrero de 2026; a su vez, quienes paguen entre el 28 de febrero y el 31 de marzo obtendrán un 8 % de descuento, y los que opten por pagar antes del 30 de abril se beneficiarán con una rebaja del 6 %.

Estos beneficios aplican a quienes se encuentren a paz y salvo o cuenten con acuerdos de pago vigentes por obligaciones anteriores.

El calendario también contempla la presentación y el pago de obligaciones como retenciones, autorretenciones y estampillas, ajustándose a los plazos definidos en la normativa municipal.

La medida, según la Alcaldía, busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y promover el pago oportuno de los impuestos locales, contribuyendo al sostenimiento financiero de los programas y servicios públicos en la ciudad.

Además de los descuentos por pronto pago, la administración estableció opciones de pago en cuotas iguales para aquellos contribuyentes que prefieran fraccionar sus obligaciones mayores, como el predial o el ICA, con vencimientos programados a lo largo de 2026 entre los meses de febrero y diciembre.

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.
Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, se busca ofrecer flexibilidad en la gestión tributaria municipal sin perder incentivos para el pago anticipado.

La decisión se enmarca en la Resolución 280-2025, mediante la cual la Secretaría de Hacienda fijó formalmente los plazos y beneficios tributarios del año fiscal 2026 para Manizales, detallando tanto los periodos de declaración como los descuentos aplicables según fechas y condiciones establecidas.

Los contribuyentes locales, desde propietarios de inmuebles hasta empresarios obligados a reportar y pagar ICA, están llamados a consultar este calendario y aprovechar los beneficios establecidos, ya que cumplir con los plazos puede generar ahorro significativos en sus obligaciones fiscales.

Con esta programación, la Alcaldía de Manizales busca no solo incentivar la cultura de pago responsable, sino también mejorar la recaudación municipal y asegurar la financiación de proyectos y servicios que impactan la vida cotidiana de los ciudadanos.

