Por elecciones se suspenden las inscripciones para recibir subsidios. Prosperidad Social explica las razones

La medida, denominada como “blindaje electoral”, busca que ningún candidato, ni partido político, pueda ofrecer a los beneficiarios, ayudas institucionales a cambio del voto. De hecho, Prosperidad Social enfatiza que todos los programas que ofrecen son gratuitos, y no requiere a ningún intermediario, ni para solicitarlos o cobrarlos.

“Para evitar que estas personas –que estarían incurriendo en delitos penalizados con cárcel– manipulen a la ciudadanía, Prosperidad Social expidió desde junio pasado varias circulares en las que advierte de las medidas a las comunidades y autoridades: no se deben ofrecer ni recibir supuestas ayudas de personas de partidos políticos o candidatos. Esta es una entidad del Estado que busca el bien común sin ningún tinte político ni costo para los participantes de los programas”.

Hasta el lunes 30 de octubre, se reanudarán los procesos de inscripción y asignación. Prosperidad Social enfatiza que estos procesos no requieren intervención por parte de ningún actor político, y tampoco tienen costo alguno. Agregan que las personas beneficiarias, que ya están inscritas y que cumplen con los requisitos para asignación de cupos, podrán ser activadas en los programas de cuando concluya el período electoral. Para esto serán informadas a través de mensaje de texto.

Casi 27 mil familias Wayuú empezarán a ser beneficiarios de Renta Ciudadana

“Vamos a optar por vincular a los hogares a Tránsito a Renta Ciudadana, para que reciban el quinto pago del programa, que se hará en diciembre; y, en enero, al nuevo modelo de Renta Ciudadana, que comienza el próximo año (...) No queremos que las transferencias sean la única estrategia para combatir la pobreza. Vamos a tener resultados exitosos cuando la población no dependa de un subsidio. No puede haber un subsidio eterno. Debe haber complementariedad en empleabilidad, en crédito, en inclusión social y en movilidad social, financiera y política”, destacó Laura Sarabia.