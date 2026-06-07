Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo 7 de junio en Colombia

A nivel global, el precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Muchos se lanzan a invertir en dólares dado que esta divisa permite proteger el valor del dinero ante la inflación o devaluación, además de diversificar sus ahorros y resguardar su poder adquisitivo.

¿Es momento de comprar o vender dólares? Así avanza la tasa de cambio y estos son los factores que están influyendo en el mercado. Foto: 123 Rf

Las casas de cambio permiten a muchos adquirir dólares y otras divisas para aprovechar las rentabilidades. Estas son instituciones financieras dedicadas a la compraventa de divisas de diferentes países y que pueden o no estar vinculadas a los grupos financieros.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 7 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 7 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.20 y de venta de $3,721.20.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,683 3,752 69 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,650 3,700 50 Medellín 3,591 3,702 111 Pereira 3,600 3,700 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El precio del dólar continúa marcando el ritmo de distintos sectores de la economía. Revise su valor y manténgase informado. Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 6 de junio de 2026 3619.2 3721.2 3588.09 viernes 5 de junio de 2026 3616 3721.6 3565.32 jueves 4 de junio de 2026 3602.8 3711.6 3572.85 miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15 viernes 29 de mayo de 2026 3616.4 3726.4 3646.58 jueves 28 de mayo de 2026 3600.4 3709.8 3631.57

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Desde mediados de julio los colombianos trabajarán menos. Sin embargo, hay dudas sobre el balance de una semana laboral de 42 horas

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,700 3,750 50 Cambios Kapital 3,690 3,730 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,720 50 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,680 3,740 60 Money Cambios WC 3,710 3,740 30 Punto Dollar 3,630 3,760 130 Smart Exchange 3,670 3,730 60

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

La cotización del dólar vuelve a ser protagonista. Estos son los movimientos más recientes de la moneda estadounidense frente al peso colombiano. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.