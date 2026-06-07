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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo 7 de junio en Colombia

El dólar sigue captando la atención de los mercados y de quienes buscan oportunidades de ahorro e inversión.

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Redacción Semana
7 de junio de 2026 a las 7:10 a. m.
La divisa estadounidense registra nuevos movimientos frente al peso colombiano. Conozca cómo se comporta el dólar este día.
La divisa estadounidense registra nuevos movimientos frente al peso colombiano. Conozca cómo se comporta el dólar este día. Foto: getty images

A nivel global, el precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

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Muchos se lanzan a invertir en dólares dado que esta divisa permite proteger el valor del dinero ante la inflación o devaluación, además de diversificar sus ahorros y resguardar su poder adquisitivo.

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¿Es momento de comprar o vender dólares? Así avanza la tasa de cambio y estos son los factores que están influyendo en el mercado. Foto: 123 Rf

Las casas de cambio permiten a muchos adquirir dólares y otras divisas para aprovechar las rentabilidades. Estas son instituciones financieras dedicadas a la compraventa de divisas de diferentes países y que pueden o no estar vinculadas a los grupos financieros.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 7 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 7 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.20 y de venta de $3,721.20.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6833,75269
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6503,70050
Medellín3,5913,702111
Pereira3,6003,700100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Dólar Dólares
El precio del dólar continúa marcando el ritmo de distintos sectores de la economía. Revise su valor y manténgase informado. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 6 de junio de 20263619.23721.23588.09
viernes 5 de junio de 202636163721.63565.32
jueves 4 de junio de 20263602.83711.63572.85
miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15
viernes 29 de mayo de 20263616.43726.43646.58
jueves 28 de mayo de 20263600.43709.83631.57

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,7003,75050
Cambios Kapital3,6903,73040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,72050
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6803,74060
Money Cambios WC3,7103,74030
Punto Dollar3,6303,760130
Smart Exchange3,6703,73060

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

Dólar dólares
La cotización del dólar vuelve a ser protagonista. Estos son los movimientos más recientes de la moneda estadounidense frente al peso colombiano. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.