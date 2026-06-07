Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo 7 de junio en Colombia

A nivel global, el precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Muchos se lanzan a invertir en dólares dado que esta divisa permite proteger el valor del dinero ante la inflación o devaluación, además de diversificar sus ahorros y resguardar su poder adquisitivo.
Las casas de cambio permiten a muchos adquirir dólares y otras divisas para aprovechar las rentabilidades. Estas son instituciones financieras dedicadas a la compraventa de divisas de diferentes países y que pueden o no estar vinculadas a los grupos financieros.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 7 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 7 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,619.20 y de venta de $3,721.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,683
|3,752
|69
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,650
|3,700
|50
|Medellín
|3,591
|3,702
|111
|Pereira
|3,600
|3,700
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|sábado 6 de junio de 2026
|3619.2
|3721.2
|3588.09
|viernes 5 de junio de 2026
|3616
|3721.6
|3565.32
|jueves 4 de junio de 2026
|3602.8
|3711.6
|3572.85
|miércoles 3 de junio de 2026
|3597.2
|3705.6
|3562
|martes 2 de junio de 2026
|3578.4
|3697.6
|3560.24
|lunes 1 de junio de 2026
|3567.6
|3698.8
|3678.15
|domingo 31 de mayo de 2026
|3627
|3730.2
|3678.15
|sábado 30 de mayo de 2026
|3623.4
|3728.2
|3678.15
|viernes 29 de mayo de 2026
|3616.4
|3726.4
|3646.58
|jueves 28 de mayo de 2026
|3600.4
|3709.8
|3631.57
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,700
|3,750
|50
|Cambios Kapital
|3,690
|3,730
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,670
|3,720
|50
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,680
|3,740
|60
|Money Cambios WC
|3,710
|3,740
|30
|Punto Dollar
|3,630
|3,760
|130
|Smart Exchange
|3,670
|3,730
|60
Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.