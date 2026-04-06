Predial en Bogotá: faltan 10 días del plazo previsto para pagar con rebaja. Así va el recaudo

Una primera fecha, dentro del cronograma de pago establecido para cumplir con la obligación de aportar el impuesto predial, está próxima a vencerse y es una de las que impacta el bolsillo a favor del ciudadano.

Hasta el 17 de abril, los propietarios de inmuebles en Bogotá que deben pagar el impuesto, tienen la oportunidad de obtener el descuento del 10 %, porque después, vienen otros cortes dentro del calendario, pero ya sin la aplicación del alivio económico por pronto pago.

En la siguiente fecha, que será el 8 de mayo, las personas que se acojan al pago por cuotas deberán hacerlo hasta esa fecha, aunque la plata la podrán desembolsar después: una cuota el 5 de junio, otras el 14 de agosto, una tercera el 2 de octubre y la última el 4 de diciembre de 2026.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Suministrada por Secretaría de Hacienda

Si las personas deciden pagar todo su impuesto, pero ya sin descuento, tendrá límite de hacerlo, sin cobro de intereses, hasta el 10 de julio.

¿Cuántos han pagado?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, con corte a marzo, ya habían cumplido con la obligación tributaria 784.946 contribuyentes, que hicieron un aporte de 1,13 billones de pesos.

Hay que recordar que la meta para este año es de 5,22 billones de pesos, la mayor parte de los cuales podría entrar a la bolsa pública del Distrito antes del 14 de abril, teniendo en cuenta que descuento establecido es atractivo. El recaudo previsto para 2025 fue de 4,8 billones de pesos.

Recaudo por predial en Bogotá

Implica que si una persona tiene un impuesto de 1.500.000 pesos, con el descuento le quedaría en 1.350.000 pesos.

Según manifestó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, en reciente entrevista con SEMANA, en Bogotá la gente valora mucho el descuento por pronto pago. “Alrededor del 80 % de los contribuyentes pagan con ese beneficio”, indicó, lo que confirma que la fecha del 14 de abril será clave para el recaudo en el Distrito.