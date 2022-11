¿Qué dijo en SEMANA Francia Márquez sobre el IVA que ahora le cobran? Miguel Uribe le reclama y sus detractores le responden

El senador Miguel Uribe publicó un video en Twitter dejando entrever qué había dicho Francia Márquez, cuando era candidata, respecto al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Y Francia Márquez también propuso bajar el IVA. Petro, Francia, Bolívar… ya que todos propusieron bajar el IVA, deberían apoyar nuestra propuesta para bajar el IVA de 19 a 16%. Lo proponemos porque hay que aliviar el bolsillo de los colombianos”, escribió Miguel Uribe a través de su cuenta en Twitter y acompañado de un video con las declaraciones de Márquez cuando debatió en SEMANA.

Y Francia Márquez también propuso bajar el IVA.



Petro, Francia, Bolívar… ya que todos propusieron bajar el IVA, deberían apoyar nuestra propuesta para bajar el IVA de 19 a 16%.



Lo proponemos porque hay que aliviar el bolsillo de los colombianos.pic.twitter.com/otXNSuoLeu — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) November 22, 2022

El mensaje está lleno de comentarios de personas que le reclaman mayor comprensión sobre lo publicado. Algunos advierten que justamente lo que él reclama fue lo que dijo Francia Márquez en su momento.

¿Qué dijo Francia Márquez en SEMANA? El 15 de diciembre de 2021, en medio del Debate de SEMANA con integrantes del Pacto Histórico, la entonces precandidata presidencial Francia Márquez explicó que en su gobierno no impondría IVA en la canasta familiar ni en los servicios básicos, luego de que fuera cuestionada sobre qué tanto bajaría, si es que lo consideraba, este impuesto que lleva muchos años afectando el bolsillo de los colombianos.

“No habrá IVA en la canasta familiar, no habrá IVA en los servicios básicos que son esenciales para la dignidad de los colombianos y colombianas. Por supuesto, un IVA en términos que no es de productos esenciales es necesario para fortalecer el recaudo de los impuestos. Pero sobre todo, en esos elementos que son esenciales no podrá haber IVA en mi gobierno”. Esta fue la respuesta de la precandidata, hoy vicepresidenta.

En una réplica, la conductora del debate y directora de esta casa editorial, Vicky Dávila, le preguntó que si ella no bajaría entonces el porcentaje del impuesto, que actualmente está en el 19 %, sino que si eliminaría la tasa de unos productos seleccionados, como es el caso de la canasta familiar. A esto, Márquez respondió asintiendo.

Así fue el debate en aquel momento:

Así, la entonces precandidata aclaró que si ella llegaba a ser la presidenta de Colombia para el periodo 2022-2026 tendría como objetivo mantener el 19 % del impuesto; sin embargo, para Márquez sería crucial eliminar completamente el IVA de los alimentos como los huevos, el café, el aceite, algunos lácteos y granos como los fríjoles, las lentejas, las arvejas, entre otros. Esto porque son parte de la mencionada canasta familiar, además de los servicios básicos.

Por su parte, el entonces precandidato Gustavo Petro, hoy mandatario de los colombianos, con respecto a la misma pregunta indicó que él también reduciría el IVA en los alimentos, respaldando entonces la respuesta de Márquez. Según Petro, todo estaría ligado a erradicar el hambre del país. “La mitad del país hoy tiene hambre, buena parte de la inseguridad que ha estallado en Colombia es porque detrás está el hambre, y el hambre es la comida, así de simple”, fueron las palabras del entonces precandidato.

Petro continuó explicando que para él era mejor reducir el IVA que eliminar completamente el impuesto, que los porcentajes estuvieran bien repartidos en relación con otros impuestos, y agregó que bajar el porcentaje completamente de este impuesto sería una propuesta “populista”, especificando claramente que no hay necesidad de bajar el valor del IVA para algunos elementos.

Este 23 de noviembre de 2022, la controversia en el país se da porque el Gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez acabó por decreto con el día sin IVA de diciembre. El gobierno Petro sentó una posición definitiva con respecto al Día sin IVA, cuya tercera fecha estaba programada para desarrollarse el 2 de diciembre de 2022. Sin embargo, ya esta actividad comercial y que se implementó en la administración pasada, no continúa como inicialmente se reglamentó, es decir, que se realizara tres veces en el año.

“No habrá Día Sin IVA, esa es la decisión del gobierno. Directamente del presidente de la República”, expresó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien manifestó que esta decisión se hará efectiva vía decreto, el cual se encuentra abierto para recepción de observaciones, las cuales, una vez se atiendan, derivarán de la expedición del acto administrativo que se haría público en los próximos días.