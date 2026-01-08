Inflación

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

El IPC, las decisiones del Banco de la República y el efecto directo sobre precios y salarios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Javier Andrés Pineda Rangel

8 de enero de 2026, 7:42 p. m.
El fenómeno que reduce el poder de compra en Colombia.
El fenómeno que reduce el poder de compra en Colombia. Foto: Adobe Stock

En Colombia, la inflación no es un concepto abstracto reservado para economistas. Es un indicador que se refleja todos los días en el precio de los alimentos, el transporte, los servicios públicos y el arriendo.

Cuando se habla de inflación, se hace referencia al aumento general y sostenido de los precios en la economía, un fenómeno que reduce el poder adquisitivo de las personas porque, con el mismo ingreso, se puede comprar menos.

El país mide la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador elaborado y divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Este índice compara, mes a mes, el comportamiento de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares colombianos, que incluye alimentos, vivienda, educación, salud, transporte y otros gastos básicos.

Macroeconomía

Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

Macroeconomía

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Macroeconomía

Hasta $17 millones por gastos funerarios: así funciona el apoyo de Colpensiones en 2026

Macroeconomía

Comprar vivienda sin cuota inicial ya será posible en Colombia

Macroeconomía

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Macroeconomía

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Macroeconomía

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

Salud

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Macroeconomía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Macroeconomía

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

Cuando el IPC sube, no solo cambia el costo de vida, sino que también se activan ajustes automáticos en múltiples contratos y obligaciones.

En Colombia, el dato anual de inflación sirve como referencia para actualizar cánones de arrendamiento, matrículas educativas, cuotas de administración y algunos servicios regulados. Por eso, el impacto del indicador va mucho más allá de las cifras oficiales.

Durante los últimos años, la inflación ha estado por encima de la meta establecida por el Banco de la República, que apunta a mantenerla alrededor del 3 % anual. Este desvío ha presionado el gasto de los hogares, especialmente en rubros sensibles como alimentos y servicios.

El banco central utiliza herramientas como las tasas de interés para intentar contener el aumento de los precios, aunque sus efectos suelen sentirse con retraso.

Empresas enfrentan riesgos fiscales al iniciar el calendario tributario de 2026: “El mayor riesgo está en subestimar el cierre fiscal”

Las causas de la inflación en Colombia son diversas. Puede originarse por mayores costos de producción, como el encarecimiento de los insumos o la energía; por incrementos en la demanda, cuando el consumo crece más rápido que la oferta; o por factores externos, como el comportamiento del dólar o los precios internacionales.

Inflación, una de las causas por las que el Banco de la República no bajaría la tasa de interés.
El Banco de la República sigue de cerca la inflación para definir su política monetaria. Foto: 123 Rf

En muchos casos, estos elementos se combinan y terminan reflejándose en el IPC.

Para 2026, la inflación sigue siendo una variable central para la economía nacional. El dato que publique el DANE marcará el ritmo de varios ajustes y será observado de cerca por el Gobierno, el sector financiero y los hogares.

Mario Hernández reacciona tras la captura de Maduro y habla del futuro de su empresa en Venezuela

Aunque las autoridades buscan una convergencia gradual hacia la meta, el contexto económico interno y externo sigue influyendo en la evolución de los precios.

Cada variación del IPC se traduce en decisiones concretas para millones de colombianos. Comerciantes ajustan precios, arrendadores revisan contratos y familias reorganizan su presupuesto mensual a la espera del dato oficial.

Más de Macroeconomía

Inflación

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

El auxilio funerario está disponible para la persona que demuestre haber asumido los costos del funeral. Para ello, debe presentar la documentación que exige Colpensiones y esperar el proceso de verificación que realiza la entidad.

Hasta $17 millones por gastos funerarios: así funciona el apoyo de Colpensiones en 2026

La ministra reconoció que no hay presupuesto para cumplir la promesa de los 50.000 subsidios anuales que se anunciaron en 2024.

Comprar vivienda sin cuota inicial ya será posible en Colombia

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Pirámide de millonarios

Caso pirámide ganadera de Felipe Rocha: anunciaron devolución total del dinero a los afectados

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.

Dólar abre estable en Colombia, pero más caro: precio oficial del 8 de enero

La medida busca evitar cobros indebidos y equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos en todo el país.

Inquilinos están obligados a realizar pago obligatorio a propietarios: esto dice la ley que muchos ignoran

Edwin Palma, ministro de Minas

Luego del anuncio de PDVSA de vender petróleo a EE. UU., Colombia ve “oportunidad histórica” para retomar la integración energética

Noticias Destacadas