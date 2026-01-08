¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

En Colombia, la inflación no es un concepto abstracto reservado para economistas. Es un indicador que se refleja todos los días en el precio de los alimentos, el transporte, los servicios públicos y el arriendo.

Cuando se habla de inflación, se hace referencia al aumento general y sostenido de los precios en la economía, un fenómeno que reduce el poder adquisitivo de las personas porque, con el mismo ingreso, se puede comprar menos.

El país mide la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador elaborado y divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este índice compara, mes a mes, el comportamiento de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares colombianos, que incluye alimentos, vivienda, educación, salud, transporte y otros gastos básicos.

Cuando el IPC sube, no solo cambia el costo de vida, sino que también se activan ajustes automáticos en múltiples contratos y obligaciones.

En Colombia, el dato anual de inflación sirve como referencia para actualizar cánones de arrendamiento, matrículas educativas, cuotas de administración y algunos servicios regulados. Por eso, el impacto del indicador va mucho más allá de las cifras oficiales.

Durante los últimos años, la inflación ha estado por encima de la meta establecida por el Banco de la República, que apunta a mantenerla alrededor del 3 % anual. Este desvío ha presionado el gasto de los hogares, especialmente en rubros sensibles como alimentos y servicios.

El banco central utiliza herramientas como las tasas de interés para intentar contener el aumento de los precios, aunque sus efectos suelen sentirse con retraso.

Las causas de la inflación en Colombia son diversas. Puede originarse por mayores costos de producción, como el encarecimiento de los insumos o la energía; por incrementos en la demanda, cuando el consumo crece más rápido que la oferta; o por factores externos, como el comportamiento del dólar o los precios internacionales.

El Banco de la República sigue de cerca la inflación para definir su política monetaria. Foto: 123 Rf

En muchos casos, estos elementos se combinan y terminan reflejándose en el IPC.

Para 2026, la inflación sigue siendo una variable central para la economía nacional. El dato que publique el DANE marcará el ritmo de varios ajustes y será observado de cerca por el Gobierno, el sector financiero y los hogares.

Aunque las autoridades buscan una convergencia gradual hacia la meta, el contexto económico interno y externo sigue influyendo en la evolución de los precios.

Cada variación del IPC se traduce en decisiones concretas para millones de colombianos. Comerciantes ajustan precios, arrendadores revisan contratos y familias reorganizan su presupuesto mensual a la espera del dato oficial.