Según MinHacienda, el paro nacional está inflando las cifras de crecimiento económico

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó ante la Comisión Tercera del Senado sus proyecciones sobre lo que viene para Colombia en los próximos años en materia de impuestos, recaudo, apoyo a las familias más vulnerables y manejo de las finanzas del Estado, temas frente a los cuales advirtió que no se puede bajar la guardia.

De acuerdo con este funcionario, si bien el país atraviesa por un buen momento en materia de crecimiento y recuperación tras la pandemia, hay muchas problemáticas que requieren acciones urgentes, como la inflación, el precio de los combustibles y la desaceleración de la economía nacional, que ya se está percibiendo en algunos indicadores.

Frente a este último ítem, Ocampo sostuvo que Colombia no está viviendo un “crecimiento espectacular” en lo que respecta a su economía, puesto que gran parte de las cifras que se están presentando en este momento están siendo comparadas con el mismo período del año pasado, cuando el país vivía serias afectaciones por culpa del paro nacional.

“Las cifras espectaculares que estamos viendo de más del 10 %, por ejemplo que vamos a ver después del segundo trimestre, es porque lo estamos comparando con el segundo trimestre del año pasado, que fue el paro nacional; entonces, da un crecimiento muy alto que en realidad, reitero, cuando uno toma en conjunto los cuatro años, el crecimiento es del 3 % anual”, dijo el ministro de Hacienda.

Así las cosas, de acuerdo con el ministro, Colombia debe enfocarse en recuperar la fuerza que traía consigo el crecimiento económico después de la pandemia y frenar cuanto antes la inflación, para que no se siga viendo afectado el poder adquisitivo de las familias más vulnerables y se incrementen los niveles de pobreza.

“Sobre el balance del gobierno pasado, se ha dicho que la reactivación ha sido muy buena. Sí, yo mismo lo he manifestado así; sin embargo, hay que tener cuidado en no sobredimensionar los logros y con las comparaciones que se hagan. Yo no he dicho que el gobierno Duque es un desastre total, jamás lo he dicho, pero hay que revisar los resultados y lo presentado durante ese gobierno no es nada espectacular”, agregó.

José Antonio Ocampo aseguró que los precios de la gasolina debieron subir desde hace varios meses para hacer frente a la volatilidad de los precios del petróleo, que llegaron a estar por encima de los 100 dólares por barril. No obstante, agregó que esta decisión no se tomó para no disparar la inflación y esto agrandó la deuda del país con el FEPC.

El ministro de Hacienda sostuvo que se espera que para 2023 el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles suba 28 billones de pesos adicionales, “a no ser que empecemos a aumentar con fuerza los precios de los combustibles, que es un tema muy complejo”. Actualmente la deuda por este concepto ronda los nueve billones, pero se espera que el año cierre sobre los 37 billones de pesos.

Un mensaje claro a los contradictores de la reforma

Al término de la sesión en la Comisión Tercera del Senado, el ministro de Hacienda volvió a defender la reforma tributaria que cursa en ese órgano legislativo y señaló que es necesario redistribuir la riqueza en el país para atender cuanto antes las necesidades sociales de miles de familias que viven en la pobreza.

“Yo les digo, por favor dígannos cómo hacemos para que las personas de más altos ingresos en el país paguen más impuestos. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta en ese sentido y creo que esta comisión debe estar dispuesta a escucharlos. Entonces no me digan no, no y no, díganme sí, sí, sí; esto se puede hacer de esta forma u otra”, explicó.

Así mismo, aprovechó para enviar un mensaje a los diferentes sectores políticos que se han opuesto, por ejemplo, a gravar con impuestos las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados y aumentar el rango de tributación para llegar a quienes más ganan, a quienes les dijo: “si bien entendemos que no están de acuerdo, los invitamos a que nos presenten sus propuestas y nos digan cómo hacer las cosas”.

“Queremos que nos digan cuál será su contribución a la paz social, cómo aportarán los más ricos a esa paz social, porque la necesitan, les conviene”, dijo el ministro de Hacienda, quien les recordó a los empresarios y a los congresistas opositores a la reforma que las puertas de su oficina están abiertas para escucharlos cuando deseen.