Así podrán acceder las víctimas del conflicto a estudios universitarios

A partir del 20 de junio y hasta el 26, las víctimas del conflicto podrán postularse al Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior del Ministerio de Educación para ingresar a carreras en los niveles técnico, profesional, tecnológico y universitario.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, señaló que el acceso a la educación superior a quienes han sido afectados por la violencia hace parte de la reparación integral.

“El camino de la educación es la mejor decisión, es un camino que les permitirá seguir abriendo puertas, conocer gente que marcará de diferentes maneras sus vidas y les ayudará a forjar un pensamiento crítico frente a las realidades sociales que vivimos”, indicó el funcionario.

Invitó a “estar muy atentos a la próxima convocatoria, la cual estará publicada en las páginas web y redes de sociales del Icetex, la Unidad para las Víctimas y demás entidades del Fondo”.

Este Fondo ofrece a las víctimas del conflicto créditos 100 % condonables para estudios de pregrado en los niveles anunciados al financiar matrículas con un costo que no supere los 11 salarios mínimos legales vigentes y entregar recursos de sostenimiento equivalentes a 1.5 salarios mínimos mensuales.

Rodríguez señaló que a través de la Estrategia “Construyendo mi Futuro”, se ha acompañado y orientado a 1.884 víctimas en la permanencia y graduación en educación superior hasta la condonación de sus créditos con el Icetex como resultado de la implementación de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), que ordenó incluir a las personas afectadas por el conflicto dentro de las líneas especiales de crédito del esa entidad.

¿Quiénes pueden acceder?

La Unidad para las Víctimas señaló que las personas que pueden acceder a este beneficio deben estar incluidas en el Registro Único de Víctimas o ser reconocidas en los procesos de restitución de tierras, justicia y paz, o jurisdicción especial para la paz.

Igualmente, deben estar cursando alguna carrera o se encuentren admitidas en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación que ofrezca programas de pregrado en el nivel técnico, tecnológico o profesional.

El anuncio lo hizo durante el evento “Sumando a Tu Futuro”, en el que se reconoció a personas que han sido beneficiadas con esta medida y en el que se hizo un reconocimiento a la colaboración de las organizaciones privadas Texmoda Talento Social y Procables que trabajan por la construcción de los proyectos de vida de las personas vulnerables desde un enfoque educativo.

Anunció, así mismo, la entrega de becas 100 % financiadas a cinco jóvenes para cursar carreras tecnológicas, entregadas por Procables.

Al respecto, Rodríguez dijo que “la Unidad para las Víctimas es uno de los actores en la tarea de reparar integralmente a la población víctima del conflicto y con el apoyo de entidades como el Ministerio de Educación Nacional, el Icetex, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, la Secretaría de Educación, Procables, Texmoda y la Universidad del Rosario, logramos avances importantes frente al acceso a procesos de formación por parte de las jóvenes víctimas del conflicto”.

Angie Lorena Vega (24 años), desplazada, comunicadora social gracias al Fondo de Educación, reconoció la importancia de esa medida de reparación para ella y también para su pueblo Viotá, “donde nadie había adquirido ese beneficio, ya que permitió que otras personas de la región se enteraran y tuvieran la opción de estudiar”.

“Además, abre un espacio para que las personas campesinas víctimas puedan salir a seguir formándose y construyendo educación”, indicó.

Con respecto a la incidencia en su vida de ser beneficiario de una beca educativa dirigido a población vulnerable, Michel Estiven Valero, quien finaliza su servicio militar, agradeció esta oportunidad por ser “una estrategia bastante innovadora, pues no cuento con privilegios, y esta beca me encaminó porque ya me veía trabajando como vigilante o buscando un trabajo con un sueldo mínimo.

Inscripciones y ampliación de información de la convocatoria a través del siguiente enlace del ICETEX: https://web.icetex.gov.co/es/-/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia.