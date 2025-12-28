Educación

Carreras virtuales del SENA para estudiar en 2026: desarrollo web y otras disciplinas

Estos son los cursos a los que puede aplicar.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 5:10 p. m.
El Sena es una de las instituciones más importantes del país y claves en el proceso educativo de millones de colombianos, dado que ofrece formación técnica y tecnológica gratuita, impulsando el empleo, el emprendimiento y también la productividad nacional.

Esto facilita el acceso a estos procesos a millones de colombianos, además de permitirles insertarse al mercado laboral de manera efectiva.

Con la llegada de un nuevo año, son miles los colombianos que se preguntan cuáles son los cursos a los que pueden acceder, ya sea como un proyecto o para aumentar sus conocimientos o capacidades para su hoja de vida. Aquí le contamos cuáles son los más atractivos y que muchos deberían aprovechar.

Cursos del Sena disponible para 2026: acceda fácil

Es importante que sepa que son 27 los campos educativos que están abiertos y disponibles para trabajadores profesionales. Hay distintas ramas industriales, desde el agro, hasta el comercio y la biotecnología. Este es el listado de algunas de las ramas profesionales que hay disponibles.

  • Automotor.
  • Bilingüismo.
  • Biotecnología.
  • Comercio y ventas.
  • Construcción.
  • Cuero, calzado y marroquinería.
  • Cultura.
  • Electrónica y automatización.
  • Energía eléctrica.
  • Gestión administrativa y financiera.
  • Hotelería y turismo.
  • Informática, diseño y desarrollo de software.
  • Logística y gestión de la producción.
  • Materiales para la industria.
  • Textil, confección diseño y moda.
  • Transporte.
Para el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, es importante la formación en programas técnicos, ya que desempeña un papel fundamental para garantizar la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad de las personas en industrias en rápida evolución.
Entre las más atractivas se encuentra por ejemplo la de análisis y desarrollo de software, que tiene una duración de 3.984 horas. Tiene como intención brindar herramientas en el desarrollo de habilidades alrededor de las actividades inherentes al proceso de creación de aplicaciones informáticas.

También tiene un curso de asistencia para la inteligencia empresarial, con una duración de 1.728 horas. Estos egresados estarán en capacidad de apoyar actividades de planeación estratégica acorde con lineamientos organizacionales.

Para quienes tienen labores en el comercio exterior, el Sena también cuenta con un curso de operaciones de comercio exterior, con una duración de 2304 horas.

Esta permite atender la demanda presente en procesos aduaneros de importación, exportación, tránsito aduanero, entre otros.

