¿Colombia entra en el top? Estas son las mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Las universidades públicas latinoamericanas lograron mantener su reputación en áreas de ciencias sociales, investigación, humanidades e ingeniería, además de representar el acceso a la educación superior que miles de estudiantes que no cuentan con los recursos económicos suficientes optan para estudiar.

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina

Universidad de Buenos Aires (UBA) – puesto 84 global

– puesto 84 global Universidad de São Paulo (USP) – puesto 108 global

– puesto 108 global Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – puesto 136 global

– puesto 136 global Universidad de Chile (UCH) – puesto 173 global

– puesto 173 global Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – puesto 233 global

Como potencias de la educación en América Latina se encuentran México, Brasil y Argentina, siendo la universidad de Buenos Aires la mejor del ranking, con el puesto 84 a nivel global.

Las 20 mejores universidades de América Latina

84 – Universidad de Buenos Aires, Argentina

108 – Universidad de São Paulo, Brasil

116 – Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

136 – Universidad Nacional Autónoma de México, México

173 – Universidad de Chile, Chile

187 – Tecnológico de Monterrey, México

212 – Universidad de los Andes, Colombia

233 – Universidad de Estadual de Campinas – Unicamp, Brasil

259 – Universidad Nacional de Colombia, Colombia

317 – Universidad de Federal do Río de Janeiro, Brasil

345 – Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú

371 – Pontificia Universidad Javeriana - Colombia

Pontificia Universidad Javeriana 450 – Universidad de Estadual Paulista (UNESP) - Brasil

458 – Universidad Nacional de La Plata - Argentina

490 – Universidad de Santiago de Chile (USACH) - Chile

499 – Universidad de Costa Rica (UCR) - Costa Rica

517 – Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Argentina

519 – Universidad Austral - Argentina

571 – Pontificia Universidad de Católica do Río de Janeiro (PUC-Río) - Brasil

578 – Universidad Adolfo Ibáñez - Chile

Colombia entra al ranking de las 20 mejores universidades de América Latina, ubicándose con tres universidades: Universidad de los Andes en el puesto 212, Universidad Nacional de Colombia en el puesto 259 y Pontificia Universidad Javeriana en el puesto 371.

La calidad de la educación superior pública en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, es impulsada por un crecimiento histórico en matrícula (3,10 % en 2024), el aumento de la cobertura (57,53 % en 2024) y la política de gratuidad, que beneficia al 96 % de los estudiantes de pregrado.