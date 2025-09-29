Suscribirse

¿Colombia entra en el top? Estas son las mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

La calidad de la educación superior en Colombia está dividida; existen instituciones de alta calidad reconocidas internacionalmente y otras que presentan bajos niveles de desempeño.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

29 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Estas son las mejores universidades públicas de América Latina.

Las universidades públicas latinoamericanas lograron mantener su reputación en áreas de ciencias sociales, investigación, humanidades e ingeniería, además de representar el acceso a la educación superior que miles de estudiantes que no cuentan con los recursos económicos suficientes optan para estudiar.

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina

  • Universidad de Buenos Aires (UBA) – puesto 84 global
  • Universidad de São Paulo (USP) – puesto 108 global
  • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – puesto 136 global
  • Universidad de Chile (UCH) – puesto 173 global
  • Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – puesto 233 global

Como potencias de la educación en América Latina se encuentran México, Brasil y Argentina, siendo la universidad de Buenos Aires la mejor del ranking, con el puesto 84 a nivel global.

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires. | Foto: Universal Images Group via Getty

Las 20 mejores universidades de América Latina

  • 84 – Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • 108 – Universidad de São Paulo, Brasil
  • 116 – Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
  • 136 – Universidad Nacional Autónoma de México, México
  • 173 – Universidad de Chile, Chile
  • 187 – Tecnológico de Monterrey, México
  • 212 – Universidad de los Andes, Colombia
  • 233 – Universidad de Estadual de Campinas – Unicamp, Brasil
  • 259 – Universidad Nacional de Colombia, Colombia
  • 317 – Universidad de Federal do Río de Janeiro, Brasil
  • 345 – Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú
  • 371 – Pontificia Universidad Javeriana - Colombia
  • 450 – Universidad de Estadual Paulista (UNESP) - Brasil
  • 458 – Universidad Nacional de La Plata - Argentina
  • 490 – Universidad de Santiago de Chile (USACH) - Chile
  • 499 – Universidad de Costa Rica (UCR) - Costa Rica
  • 517 – Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Argentina
  • 519 – Universidad Austral - Argentina
  • 571 – Pontificia Universidad de Católica do Río de Janeiro (PUC-Río) - Brasil
  • 578 – Universidad Adolfo Ibáñez - Chile
La Universidad de los Andes es una de las más prestigiosas del país. Johan Sebastián había ingresado mediante las becas que entregaba el programa Generación E.
La Universidad de los Andes es una de las más prestigiosas del país. | Foto: Jorge Serrato-semana

Colombia entra al ranking de las 20 mejores universidades de América Latina, ubicándose con tres universidades: Universidad de los Andes en el puesto 212, Universidad Nacional de Colombia en el puesto 259 y Pontificia Universidad Javeriana en el puesto 371.

La calidad de la educación superior pública en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, es impulsada por un crecimiento histórico en matrícula (3,10 % en 2024), el aumento de la cobertura (57,53 % en 2024) y la política de gratuidad, que beneficia al 96 % de los estudiantes de pregrado.

A pesar de los esfuerzos, la calidad de la educación superior en el país se mantiene dividida. De acuerdo con el ranking, algunas universidades se mantienen como parte de las mejores de América Latina, mientras otras se ubican en puestos muy bajos.

