El significado de homer, designada en inglés como la palabra de 2022

El Diccionario de Cambridge ha seleccionado homer como palabra del año 2022 en inglés. Sin embargo, aunque tengamos cierta competencia en este idioma, es muy probable que no conozcamos su significado.

Pertenece al mundo del béisbol, deporte que no tiene tradición en numerosos países hispanohablantes. En este texto resolvemos esta posible duda, al tiempo que consignamos las adaptaciones o equivalentes para evitar, si se quiere, el extranjerismo.

El deporte: ¿beisbol o béisbol?

Entre todas las especialidades deportivas, quizá sea el béisbol una de las que más anglicismos (extranjerismos provenientes del inglés) tenga, lo que se explica porque sus raíces son estadounidenses. El nombre de esta modalidad deportiva, baseball, ha sido adaptado en español de dos maneras. En algunos países hispanoamericanos, es una palabra aguda (beisbol), mientras que en el resto de América y en España la acentuación es llana (béisbol). Además, en algunos países de la zona caribeña, se usa también pelota, acortamiento del calco inglés pelota base.

Aquí tenemos una variación denominativa que depende de la zona geográfica en la que nos situemos, pero no es el único caso. Y la palabra del año 2022 en inglés es otro claro ejemplo.

Homer es informal

No nos referimos a Homer, el padre de la familia de dibujos animados Los Simpson, sino a homer, adaptación coloquial de home run, cuyo significado es “jugada de béisbol en la que el bateador golpea la pelota enviándola fuera del campo, lo que permite recorrer todas las bases y anotar una carrera”.

La adaptación al español del término inglés home run es jonrón (y su plural jonrones), voz que ha sido sancionada por el Diccionario de la lengua española (2014). Sin embargo, hay que notar que este término lleva la marca Am. (América), lo que significa que se emplea en, al menos, catorce países americanos. Por lo tanto, su presencia es mayoritaria en el ámbito hispánico. A su vez, jonrón constituye el punto de partida para otras unidades léxicas: jonronero (“jugador que consigue jonrones con frecuencia”) y jonronear (“batear jonrones”).

Equivalentes

Aparte de esta adaptación, sancionada, como hemos dicho, por el diccionario académico, home run presenta también términos equivalentes: vuelacerca, cuadrangular y bambinazo.

En cuanto a vuelacerca, esta voz se emplea en Antillas, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, mientras que cuadrangular es usado, aparte de en los países ya citados, en Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá. El término bambinazo deriva de Bambino, apodo de G.H. Ruth, célebre jugador de béisbol estadounidense. Los países en los que podemos leer o escuchar esta palabra derivada, formada a partir de Bambino y el sufijo -azo, son Cuba, Puerto Rico y Venezuela.

Estas tres palabras aparecen recogidas en el DLE (2014) con las marcas geográficas de rigor. Resumiendo, fruto de la diversidad dialectal que caracteriza al léxico específico del béisbol, en el diccionario académico podemos encontrar la adaptación fonética y gráfica al español de home run (jonrón) y tres equivalentes (vuelacerca, cuadrangular y bambinazo).

¿Hay que evitar el extranjerismo?

Aunque actualmente la postura académica no es de rechazo general hacia los extranjerismos, se consideran superfluos o innecesarios aquellos para los que no existen adaptaciones o equivalentes españoles con plena vitalidad. En cambio, los extranjerismos necesarios son los que no presentan términos adaptados o equivalentes españoles.

Según esto, home run es un extranjerismo innecesario, por lo que es recomendable emplear las adaptaciones o equivalentes españolas. El problema que se plantea es, precisamente, la falta de sistematización de términos entre los diversos países de habla hispana.

De hecho, al margen de los ejemplos anteriores, existe un gran número de alternancias en la modalidad deportiva que nos ocupa: pitcher, pícher o lanzador; catcher, cácher o receptor; hit o sencillo; inning o episodio; umpire, ampáyer, ampaya o árbitro. Las diferentes variantes pueden causar confusión, pero solo hasta que aprendemos más sobre ellas.

¿Por qué homer es la palabra del año en inglés?

Una última curiosidad. Al parecer, la palabra homer se ha buscado más de 79 000 veces este año, y 65 401 de esas búsquedas tuvieron lugar el cinco de mayo. Pero ¿por qué se han interesado tantos angloparlantes por esta palabra?

La explicación es la siguiente: en Wordle, un popular juego online con seis oportunidades para acertar una palabra de cinco letras, homer fue la respuesta del cinco de mayo de 2022.

El equipo del Diccionario de Cambridge pensó que escoger homer como palabra del año de 2022 reflejaba tanto el placer de jugar con el lenguaje como el reto de aprender inglés en un mundo cada vez más conectado.

Por: Silvia Hurtado González

Profesora del Departamento de Lengua Española de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid

Artículo publicado originalmente en The Conversation