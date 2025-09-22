En que consiste la nueva materia que deberá ser dictada por las instituciones educativas del país

Desde hace algunas semanas, el país conoció el proyecto de ley que cursa en el Senado y que busca establecer la denominada “Cátedra Obligatoria en Educación Emocional”.

A través de esta iniciativa, se pretende crear una asignatura que brinde nuevos elementos a los estudiantes para que puedan enfrentar de mejor manera las diversas situaciones y retos que plantea la vida.

Los estudiantes tendrán nuevas herramientas en su día a día. | Foto: Getty Images

“Las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a recibir una educación integral que incluya el desarrollo de competencias socioemocionales en los establecimientos educativos públicos y privados. Esta formación se implementará de manera gradual en todos los niveles educativos, adaptándose a las características evolutivas y necesidades particulares de cada etapa, en colaboración con las familias y considerando la diversidad de enfoques pedagógicos y el acompañamiento apropiado según cada contexto familiar”, señaló el Ministerio de Educación.

La cartera de Educación será la encargada de establecer los lineamientos técnicos y las pautas que deberán seguir las instituciones del país para incorporar esta nueva cátedra en sus contenidos académicos.

¿Cuáles son las temáticas que aborda la nueva propuesta?

Socialización y empatía

Iniciativa e identidad

Vínculo afectivo, bienestar, seguridad y confianza

Conocimiento y manejo de emociones: ansiedad, rabia, tristeza y miedo

Expresión de emociones (reconocimiento emocional)

Desarrollo sexual

Desarrollo moral

Autoestima

Autonomía, establecimiento de límites e interiorización de normas

Es importante señalar que los contenidos impartidos en el aula variarán según la etapa escolar, diferenciando entre los estudiantes de básica primaria y los de bachillerato.

Esto permitirá que la enseñanza se realice a partir de situaciones específicas que enfrenta cada grupo etario, con contenidos acordes a su proceso académico y desarrollo emocional.

En el Congreso se deben aprobar las nuevas temáticas. | Foto: Adobe Stock

Básica Primaria

Cambios físicos e identidad

Reconocimiento del otro y respeto por su identidad

Diversas identidades: timidez, inseguridad, seguridad e hiperseguridad

Autonomía e integración al grupo

Adaptación y respeto a la autoridad

Construcción del ideal del yo y logros personales

Competencias emocionales

Expresión y regulación de emociones

Aceptación o rechazo del grupo e identidad

Liderazgo personal y relacional

Comunicación efectiva

Pensamiento creativo y crítico

Resolución de problemas

Habilidades para la relación interpersonal

Toma de decisiones

Autoestima y empatía

Bachillerato

Cambios corporales y sexualidad

Relaciones entre pares, de pareja y enamoramiento

Relaciones con la autoridad

Expresión de emociones

Integración de la identidad, autoconcepto y autoestima

Sentimientos de inadecuación e hiperadaptación

Autonomía y toma de decisiones

Motivación, construcción de metas y proyecto de vida

Competencias emocionales