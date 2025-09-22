Suscribirse

Educación

En que consiste la nueva materia que deberá ser dictada por las instituciones educativas del país

Los colegios tendrían que enseñar las nuevas temáticas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 1:01 a. m.
Los nuevos proyectos buscan fortalecer el sistema educativo del país.

Desde hace algunas semanas, el país conoció el proyecto de ley que cursa en el Senado y que busca establecer la denominada “Cátedra Obligatoria en Educación Emocional”.

A través de esta iniciativa, se pretende crear una asignatura que brinde nuevos elementos a los estudiantes para que puedan enfrentar de mejor manera las diversas situaciones y retos que plantea la vida.

EE.UU.
Los estudiantes tendrán nuevas herramientas en su día a día. | Foto: Getty Images

“Las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a recibir una educación integral que incluya el desarrollo de competencias socioemocionales en los establecimientos educativos públicos y privados. Esta formación se implementará de manera gradual en todos los niveles educativos, adaptándose a las características evolutivas y necesidades particulares de cada etapa, en colaboración con las familias y considerando la diversidad de enfoques pedagógicos y el acompañamiento apropiado según cada contexto familiar”, señaló el Ministerio de Educación.

Colombia está a un paso de dar un cambio importante en el financiamiento de la educación superior; la decisión está en manos del Senado

La cartera de Educación será la encargada de establecer los lineamientos técnicos y las pautas que deberán seguir las instituciones del país para incorporar esta nueva cátedra en sus contenidos académicos.

¿Cuáles son las temáticas que aborda la nueva propuesta?

  • Socialización y empatía
  • Iniciativa e identidad
  • Vínculo afectivo, bienestar, seguridad y confianza
  • Conocimiento y manejo de emociones: ansiedad, rabia, tristeza y miedo
  • Expresión de emociones (reconocimiento emocional)
  • Desarrollo sexual
  • Desarrollo moral
  • Autoestima
  • Autonomía, establecimiento de límites e interiorización de normas

Es importante señalar que los contenidos impartidos en el aula variarán según la etapa escolar, diferenciando entre los estudiantes de básica primaria y los de bachillerato.

Esto permitirá que la enseñanza se realice a partir de situaciones específicas que enfrenta cada grupo etario, con contenidos acordes a su proceso académico y desarrollo emocional.

Educación y natalidad
En el Congreso se deben aprobar las nuevas temáticas. | Foto: Adobe Stock

Básica Primaria

  • Cambios físicos e identidad
  • Reconocimiento del otro y respeto por su identidad
  • Diversas identidades: timidez, inseguridad, seguridad e hiperseguridad
  • Autonomía e integración al grupo
  • Adaptación y respeto a la autoridad
  • Construcción del ideal del yo y logros personales
  • Competencias emocionales
  • Expresión y regulación de emociones
  • Aceptación o rechazo del grupo e identidad
  • Liderazgo personal y relacional
  • Comunicación efectiva
  • Pensamiento creativo y crítico
  • Resolución de problemas
  • Habilidades para la relación interpersonal
  • Toma de decisiones
  • Autoestima y empatía
Leyes del país le ponen alto a los colegios, no podrán impedir el ingreso de los estudiantes por esta práctica

Bachillerato

  • Cambios corporales y sexualidad
  • Relaciones entre pares, de pareja y enamoramiento
  • Relaciones con la autoridad
  • Expresión de emociones
  • Integración de la identidad, autoconcepto y autoestima
  • Sentimientos de inadecuación e hiperadaptación
  • Autonomía y toma de decisiones
  • Motivación, construcción de metas y proyecto de vida
  • Competencias emocionales

Las nuevas iniciativas buscan fortalecer el sistema educativo del país mediante contenidos que proporcionen a los estudiantes más herramientas para su desarrollo personal y social.

