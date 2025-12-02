Funza se convierte en el primer municipio del país en cubrir el 100 % de la matrícula universitaria

El municipio de Funza anunció la creación del Fondo de Educación Superior – Funza Educa, un programa que marca un nuevo hito en la historia educativa del país al convertir a esta localidad en la primera de Colombia en cubrir el 100 % del valor de la matrícula universitaria para estudiantes con mejor desempeño académico.

La iniciativa se integra al modelo educativo integral que ha posicionado a Funza como referente nacional, con una oferta que acompaña a los ciudadanos desde los seis meses de edad hasta la adultez mayor mediante jardines infantiles, educación básica y media, universidad presencial, el programa Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y oportunidades de posgrado.

“Funza Educa es la prueba de que cuando la educación es el centro de la gestión pública, los sueños se hacen posibles. Hoy, les decimos a nuestros jóvenes que no hay límites para su futuro. Este fondo es un mensaje claro al país: invertir en conocimiento es la mejor decisión que puede tomar un gobierno”, afirmó Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza.

Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza | Foto: Suministrada / Nicolas Delgado

A diferencia de los programas de municipios certificados como Chía, Soacha o Mosquera —que cubren entre el 50 % y el 80 % del valor de la matrícula o entregan montos fijos—, Funza Educa financiará el costo total de los estudios, incluyendo becas de pregrado y posgrado, así como un componente de sostenimiento integral que busca asegurar la permanencia y el éxito académico de los beneficiarios.

El fondo ofrece dos líneas principales de apoyo: becas al mejor rendimiento académico, dirigidas a programas técnicos, tecnológicos y de pregrado; y becas de posgrado, orientadas a impulsar la especialización y movilidad profesional de los funzanos. También articula recursos del sector público, privado, académico y social para fortalecer su sostenibilidad y consolidar la cooperación institucional.

Con este nuevo programa, Funza reafirma su “liderazgo como referente nacional en equidad educativa y apuesta por transformar el conocimiento en motor de movilidad social y desarrollo local, con el propósito de asegurar oportunidades reales para toda una generación”.