Funza se convierte en el primer municipio del país en cubrir el 100 % de la matrícula universitaria

Con un nuevo fondo, el municipio cundinamarqués amplía el modelo educativo local y ofrece becas completas.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 10:45 p. m.
Un informe de la Universidad Icesi revela que solo uno de cada cuatro estudiantes de grado 11 logra desarrollar las competencias básicas necesarias.
Matrícula universitaria será cubierta al 100 % | Foto: 123RF

El municipio de Funza anunció la creación del Fondo de Educación Superior – Funza Educa, un programa que marca un nuevo hito en la historia educativa del país al convertir a esta localidad en la primera de Colombia en cubrir el 100 % del valor de la matrícula universitaria para estudiantes con mejor desempeño académico.

La iniciativa se integra al modelo educativo integral que ha posicionado a Funza como referente nacional, con una oferta que acompaña a los ciudadanos desde los seis meses de edad hasta la adultez mayor mediante jardines infantiles, educación básica y media, universidad presencial, el programa Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y oportunidades de posgrado.

Contexto: Celebran profesores en Colombia: Consejo de Estado abre puerta para que puedan recibir buena plata

Funza Educa es la prueba de que cuando la educación es el centro de la gestión pública, los sueños se hacen posibles. Hoy, les decimos a nuestros jóvenes que no hay límites para su futuro. Este fondo es un mensaje claro al país: invertir en conocimiento es la mejor decisión que puede tomar un gobierno”, afirmó Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza.

Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza
Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza | Foto: Suministrada / Nicolas Delgado

A diferencia de los programas de municipios certificados como Chía, Soacha o Mosquera —que cubren entre el 50 % y el 80 % del valor de la matrícula o entregan montos fijos—, Funza Educa financiará el costo total de los estudios, incluyendo becas de pregrado y posgrado, así como un componente de sostenimiento integral que busca asegurar la permanencia y el éxito académico de los beneficiarios.

El fondo ofrece dos líneas principales de apoyo: becas al mejor rendimiento académico, dirigidas a programas técnicos, tecnológicos y de pregrado; y becas de posgrado, orientadas a impulsar la especialización y movilidad profesional de los funzanos. También articula recursos del sector público, privado, académico y social para fortalecer su sostenibilidad y consolidar la cooperación institucional.

Contexto: Con reacreditación de alta calidad, la Universidad de Pamplona celebró 65 años de compromiso por la educación

Con este nuevo programa, Funza reafirma su “liderazgo como referente nacional en equidad educativa y apuesta por transformar el conocimiento en motor de movilidad social y desarrollo local, con el propósito de asegurar oportunidades reales para toda una generación”.

EE.UU.
El nuevo fondo Funza Educa amplía el modelo educativo local y ofrece becas completas, desde pregrado hasta posgrado, para los estudiantes con mejores resultados | Foto: Getty Images

