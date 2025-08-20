Icetex lanza becas para maestrías online y tener título de Estados Unidos: estos son los pasos para aplicar

Con el mercado laboral cada vez más competido y las mayores alternativas para acceder a estudios formales, son cada vez más las posibilidades que muchos tienen para realizar un estudio de posgrado.

Además de mejorar el perfil y la hoja de vida de los profesionales, también mejora las posibilidades de encontrar mejores empleos. De hecho, quienes tienen posgrados, según las estadísticas, son los que tienen mayor estabilidad.

La entidad busca ampliar el acceso a la educación y promover la equidad social en Colombia. | Foto: Colprensa

Recientemente, el Icetex lanzó una serie de 38 becas que son para cursar maestrías online con títulos en los Estados Unidos, tras la alianza con la Broward International University de Miami.

Tenga en cuenta que esta convocatoria ofrece 8 becas completas que otorga el 100% enfocada para programas de maestría en temas como transformación digital, educación virtual para liderazgo y sostenibilidad, además de ingeniería de software y emprendimiento.

También entrega otras 30 becas parciales que otorga el 70% del programa para maestrías en áreas diversas como la neurociencia aplicada a la educación y educación virtual con concentración en STEM, administración de negocios con énfasis en inteligencia artificial, marketing digital, gestión de la salud, entre otras.

El Icetex facilita la movilidad académica a través de convenios con otros países. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información entregada en el portal web, los programas tendrán una duración de 18 meses y tienen el beneficio de realizarse en una modalidad 100% online. Esto permite a los estudiantes realizar sus estudios a la par de trabajar.

Los requisitos para aplicar son tener entre 21 y 65 años, con título de pregrado registrado, un promedio de 4,2/5,0, además de una experiencia de 24 meses en áreas afinas al programa elegido. También deberá aplicar a la admisión definitiva de BIU University y obtener una carta de admisión para los programas definitivos de maestría.

Las becas disponibles con el Icetex para hacer maestrías, doctorados e investigación ¿Cómo aplicar? | Foto: Getty Images