SENA amplió plazos para inscribirse a atractiva oferta: hay más de 70.000 cupos

La entidad hizo un nuevo anuncio en una de sus convocatorias activas.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 7:45 p. m.
Acceder a este curso es muy fácil.
Hace poco menos de un mes, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció a través de sus canales oficiales una nueva convocatoria para la Tercera Oferta Virtual de formación técnica y tecnológica. Sin embargo, las inscripciones cerraban el pasado martes, 19 de agosto.

Pese a esto, la entidad anunció una ampliación de los plazos para inscribirse, por lo que los interesados en el programa tendrán más días para hacerlo. La entidad aseguró que hasta el próximo 25 de agosto se cerrarán las inscripciones.

feria de empleo Sena
Los interesados tendrán la oportunidad de formarse 100 % de manera virtual y gratuita. De hecho, son cerca de 71.000 cupos disponibles para acceder a cerca de 43 programas virtuales de nivel técnico y tecnólogo.

Además del ingreso al programa, quienes apliquen podrán dejar su postulación para los programas de apoyo de sostenimiento socioeconómico que ofrece la entidad, con los que los estudiantes podrán cubrir rubros como alimentación, transporte, acceso a herramientas tecnológicas, entre otros.

La remuneración por concepto de apoyo es equivalente al 100 % del salario mínimo legal vigente.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
“Contamos con programas en Agente de Tránsito y Transporte, Integración de Contenidos Digitales y Control de Seguridad Digital. Recuerda que también puedes postularte a los apoyos de sostenimiento económico”, dijo Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación, a través de un comunicado.

Estos son los pasos que deberá seguir para acceder a su formación:

  1. Ingrese a betowa.sena.edu.co​ ​
  2. Seleccione el botón ‘Virtual’. 
  3. Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoja el de su interés y haga clic a ‘Inscribirse’.​ Recuerde que si ya está registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con este requisito, debe dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos. 
  4. Si tiene dudas del proceso, puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270.
Talento Capital de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con el SENA, ofrece 13 cursos virtuales, gratuitos y certificables.
El SENA precisa que los conocimientos adquiridos en nuestros programas son homologables en diferentes universidades del país, lo que facilita la continuidad en la cadena de formación profesional de nuestros egresados.

