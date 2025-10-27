Se acerca el final de la temporada escolar en los colegios oficiales de Bogotá para este 2025, luego de un año cargado de mucho aprendizaje y conocimientos para los estudiantes.

Por este motivo, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) dio a conocer a las familias el calendario académico para que programen sus actividades de fin de año.

Fechas de las vacaciones de fin de año

De acuerdo con el cronograma escolar, se estableció que las clases en los colegios oficiales de Bogotá van hasta el viernes 5 de diciembre de 2025.

En este sentido, las vacaciones de fin de año iniciarán a partir del martes 9 de diciembre, debido a que el lunes 8 de diciembre es día festivo donde se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Según las fechas tentativas, los estudiantes tendrán más de seis semanas de descanso debido a que se tiene previsto que regresen a clases el martes 27 de enero de 2026.

Los estudiantes retornarán a clases a finales de enero de 2026. | Foto: Getty Images

Matrículas abiertas 2026

La Secretaría de Educación reafirma su compromiso con garantizar el derecho a la educación y hace un llamado a las familias para que matriculen a sus hijas e hijos en los colegios oficiales de la ciudad.

“La Secretaría de Educación invita a padres de familia, acudientes y a todas las personas interesadas en obtener cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, en los colegios públicos de Bogotá, a solicitarlo y gestionar la matrícula de forma directa, hasta el 26 de diciembre de 2025″, dijo la entidad.