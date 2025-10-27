Suscribirse

Educación

Tome nota, estas son las fechas oficiales de vacaciones de fin de año en colegios públicos de Bogotá

Los estudiantes tendrán más de seis semanas de descanso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 11:50 p. m.
Salón / Colegio / Educación / Clases
Se acerca el final de la temporada escolar. | Foto: Getty Images

Se acerca el final de la temporada escolar en los colegios oficiales de Bogotá para este 2025, luego de un año cargado de mucho aprendizaje y conocimientos para los estudiantes.

Por este motivo, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) dio a conocer a las familias el calendario académico para que programen sus actividades de fin de año.

Contexto: Subirán los precios de los colegios privados en Colombia en 2026; así puede calcular el nuevo monto a pagar

Fechas de las vacaciones de fin de año

De acuerdo con el cronograma escolar, se estableció que las clases en los colegios oficiales de Bogotá van hasta el viernes 5 de diciembre de 2025.

En este sentido, las vacaciones de fin de año iniciarán a partir del martes 9 de diciembre, debido a que el lunes 8 de diciembre es día festivo donde se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Según las fechas tentativas, los estudiantes tendrán más de seis semanas de descanso debido a que se tiene previsto que regresen a clases el martes 27 de enero de 2026.

Las escuelas públicas en El Salvador deberán atender la nueva medida del gobierno
Los estudiantes retornarán a clases a finales de enero de 2026. | Foto: Getty Images

Matrículas abiertas 2026

La Secretaría de Educación reafirma su compromiso con garantizar el derecho a la educación y hace un llamado a las familias para que matriculen a sus hijas e hijos en los colegios oficiales de la ciudad.

“La Secretaría de Educación invita a padres de familia, acudientes y a todas las personas interesadas en obtener cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, en los colegios públicos de Bogotá, a solicitarlo y gestionar la matrícula de forma directa, hasta el 26 de diciembre de 2025″, dijo la entidad.

El proceso, que es virtual, gratuito y sin intermediarios, se hace a través de la página web www.educacionbogota.edu.co. Al momento de realizar la solicitud, el interesado podrá seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de una vez, realizando el cargue de los respectivos documentos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

2. Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

3. Con sensible escultura, conmemoran en Medellín los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

4. Valentina Lizcano se sinceró sobre su lucha contra la depresión endógena durante siete años; así se dio cuenta

5. Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 28 de octubre, cifras para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vacacionesfin de añoFechas colegios públicosBogotáTemporada de fin de añoTemporada escolar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.