Consejos básicos para planificar las finanzas del próximo año

La economía es un factor que repercute en el estilo de vida de cada sujeto, mucho más en el año 2023 que está por venir y en el que los desafíos financieros son múltiples. Para los expertos, el ahorro y la inversión son necesarios, pues a nivel global los bienes y los servicios demandan de una buena cantidad de dinero.

El Banco de la República dice que la educación en finanzas es necesaria para la vida, puesto que con ella se logra cumplir metas a corto, mediano o largo plazo. Asimismo, la principal acción o práctica que recomiendan los especialistas es la planificación, la cual es la base para organizar el dinero conforme a la capacidad de gasto que puede tener una persona o colectivo.

De acuerdo con el blog de Invertis Capital, se entiende a la planificación financiera como “el desarrollo y la implementación de un plan integral y exhaustivo en el que se determina la totalidad de objetivos financieros personales y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos”.

Dicho esto, para planificar, se debe definir qué hacer con los ingresos que se reciben y saber controlar las adversidades que se presentan en el camino.

Antes que nada, los expertos dicen que para planificar las finanzas del próximo año, no hay que atender a varios mitos que pueden truncar la economía personal. Entre los más comunes están: creer que tener poco patrimonio o un salario bajo, no se puede planificar; creer que no es necesario si no se tienen problemas financieros; Creer que no tenemos la capacidad para ahorrar; por último, la tendencia humana natural a aplazar la toma de decisiones sobre el futuro.

Entonces, la planificación es necesaria para todas las personas, sin importar el nivel de adquisición económica o la situación. Todo lo anterior para gozar de una buena salud en finanzas.

Hay que evitar los gastos hormiga. Getty Images. - Foto: Getty Images

Hay países como Colombia que posiblemente pueden continuar con una inminente desaceleración económica en la que entra la inflación. Por lo tanto, la subida de precios de alimentos, arriendos, servicios públicos, entre otros, tienden a causar mayores dolores de cabeza a partir del próximo año.

Teniendo en cuenta recopilaciones de Valora Analitik, se puede iniciar con consejos sencillos para que una persona pueda lograr planificarse financieramente a partir de 2023. Algunos de ellos son:

Verificar si se gasta todo el internet y datos que contiene el teléfono celular; de lo contrario, optar por buscar un plan más económico.

Evitar tomar taxis de manera solitaria y, en la medida de lo posible, optar por medios más eco-amigables como la bicicleta.

Cocinar, pues es un consejo el cual no solo permite ahorrar más dinero, sino que es más sano e incluso permite ahorrar en gastos médicos a futuro.

Hay que revisar los productos financieros, pero los expertos dicen que lo mejor es tratar de eliminar costos de alimentación. Además, “si tiene productos con tasas de interés altas, solicite una compra de cartera con intereses más favorables”.

Por otro lado, la inversión no puede quedar de lado y lo que dicen los especialistas de varias entidades bancarias es que cuando se cuente con una buena cantidad de dinero se puede optar por un (Cdat) Certificado de Depósito de Ahorro a Término. “A través de esta figura no solo ahorrará su dinero de forma segura, también ganará una excelente rentabilidad”, según Valora Analitik y el FGA Fondo de Garantías.

Nunca está de más recordar que el dinero es un recurso escaso, razón por la que la educación en finanzas personales son la salida para evitar las posibles temporadas de escasez.