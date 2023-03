Qué es la renta fija y cómo aprovechar la rentabilidad que esta ofrece

Aunque se presentan alternativas atractivas, no se puede dejar a un lado que también hay riesgos con esta herramienta financiera.

Más allá de que las finanzas sean el tema de moda, esta rama de conocimiento es importante para mantener un estilo de vida y, en la medida de lo posible, con comodidades. Sin embargo, no todos se interesan por aprender sobre el manejo del dinero y las estrategias que lo complementan.

De acuerdo con expertos en salud financiera, el dinero puede generar rentabilidad, es decir, proporcionar beneficios extra, principalmente para aquellos que invierten o que tienen una empresa, según economipedia.

En ese sentido, uno de los puntos que hacen parte de la conversación con asesores financieros es el de la renta fija, un tipo de inversión que tiene algunas similitudes con el préstamo. Acudiendo a recopilaciones del blog skandia, la renta fija “sería un préstamo realizado por inversionistas a una empresa u organismo estatal con un límite temporal”. Además, “el emisor del activo pagará lo pactado al cumplirse el plazo”.

No obstante, los conocedores del tema indican que el término de la renta fija suele generar confusiones, ya que hay individuos que piensan que el valor no puede variar, pero lo cierto es que no siempre es así.

Lo primero a tener en cuenta es que “el inversor conoce el cronograma de pagos a futuro y cuánto va a percibir por la inversión si la mantiene hasta que se cumpla el plazo”. En la misma línea, se le cataloga como préstamos de bajo riesgo debido a que cuentan con un respaldo financiero de instituciones que, a través de bonos, títulos u obligaciones de diferente tipo, pagan la deuda pública (para el caso de instituciones gubernamentales) o privada (entidades particulares).

Por su parte, es portal Black Rock, enfocado en el tema del bienestar financiero, consigna que dependiendo de los objetivos financieros, las inversiones de renta fija aseguran beneficios, de carácter potencial, como:

1. Mantenimiento del capital

Puede presentarse una protección absoluta del dinero, de modo que “los inversionistas que estén más cerca de la jubilación pueden contar con sus inversiones para proporcionar ingresos”. Asimismo, la renta fija es una buena alternativa para aquellos que tienen menos tiempo para recuperarse de las pérdidas.

2. Ingresos

Según el caso, la renta fija puede ser un ingreso de dinero constante. Para los expertos en bienestar financiero, esto se debe a que se puede adquirir una cantidad fija de ingresos.

3. Rendimiento en su totalidad

Hay propuestas de renta fija que promocionan la posibilidad de producir rendimientos atractivos; de hecho, “los inversionistas pueden obtener rendimientos más altos si asumen un mayor riesgo de crédito o riesgo de tasa de interés”, según Black Rock.

No obstante, pese a las anteriores alternativas rentables, los conocedores del tema advierten que hay riesgos asociados con la renta fija, pues se puede presentar: riesgo de la tasa de interés, riesgo de inflación, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

“Es posible que un inversionista individual compre un solo bono u otro valor de renta fija. Pero requiere una cantidad significativa de activos para construir un portafolio diversificado de bonos individuales”, agregan los especialistas financieros.

Por otra parte, el blog de economía y finanzas bankinter recalca la necesidad de tener una estabilidad financiera a la hora de optar por la inversión para la renta fija. Asimismo, señalan que las perspectivas de oportunidades, ligadas a la rentabilidad, suelen encontrarse en el tramo corto o medio de la curva de inversión, según el caso.

Para terminar, skandia complementa que a la hora de hablar de renta fija se debe comprender que el emisor y el plazo son dos de los términos más relevantes; mientras los primeros son los que emiten la deuda o los títulos (públicos o privados), el plazo determina el tiempo que dura la deuda y se complementa con la fecha de vencimiento del trato.