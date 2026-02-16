Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

El mercado laboral en Bogotá comienza la semana ofreciendo oportunidades atractivas para profesionales y técnicos que buscan mejorar sus ingresos y avanzar en su trayectoria. Actualmente, diversas empresas tienen abiertas convocatorias con salarios desde los $4 millones mensuales, especialmente en sectores que demandan experiencia y habilidades especializadas.
Estas vacantes están dirigidas a perfiles en áreas como arquitectura, administración, salud, finanzas, moda, entre otras, lo que amplía las posibilidades de acceso a empleos con remuneración competitiva en la capital del país.
Si desea postularse a estas oportunidades, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es virtual y no tiene ningún costo.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Residente de estructura senior
Empresa: Amarilo
Salario: 6.500.000 a 7.000.000
Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.
Responsabilidades:
- Supervisar proyectos de estructura.
- Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.
- Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.
- Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.
- Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.
Coordinador de zona junior
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 4.176.000
Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
Médico de seguridad y salud en el trabajo
Empresa: DAVIbank
Salario: 7.000.000 a 7.500.000
Como médico del trabajo, será parte esencial del equipo, contribuyendo al bienestar de los empleados y creando un impacto positivo en la cultura laboral.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
Gerente comercial – Tarjeta de crédito y Cash
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 5.500.000 a 6.200.000
Este rol es fundamental para alinear las estrategias comerciales con los objetivos generales, fortaleciendo la presencia en el mercado.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para tarjetas de crédito.
- Gestionar el portafolio de cash management para maximizar la rentabilidad.
- Analizar el mercado para identificar oportunidades de crecimiento.
- Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia del cliente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como gerente comercial de tarjetas de crédito o similar.
- Conocimiento profundo del sector financiero y productos relacionados.
- Habilidad para liderar equipos de ventas y gestionar proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para analizar datos y tomar decisiones estratégicas.
Diseñador de modas y tendencias
Empresa: Croydon
Salario: 4.145.000
Como jefe de abastecimiento de colecciones, será responsable de estructurar y coordinar el desarrollo de productos, supervisar la producción y analizar las tendencias de la industria.
Responsabilidades:
- Estructurar el desarrollo de colecciones para la categoría asignada alineado a las necesidades de la compañía y los clientes.
- Realizar acompañamiento, seguimiento y validación a la producción de productos comprados.
- Analizar tendencias de mercado y generar informes para clientes internos.
- Construir y analizar métricas relacionadas con el desarrollo de la colección.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, creativas o ingenierías.
- Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.