Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

El mercado laboral en Bogotá comienza la semana ofreciendo oportunidades atractivas para profesionales y técnicos que buscan mejorar sus ingresos y avanzar en su trayectoria. Actualmente, diversas empresas tienen abiertas convocatorias con salarios desde los $4 millones mensuales, especialmente en sectores que demandan experiencia y habilidades especializadas.

Estas vacantes están dirigidas a perfiles en áreas como arquitectura, administración, salud, finanzas, moda, entre otras, lo que amplía las posibilidades de acceso a empleos con remuneración competitiva en la capital del país.

Si desea postularse a estas oportunidades, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es virtual y no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Residente de estructura senior

Empresa: Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.

Responsabilidades:

Supervisar proyectos de estructura.

Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.

Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.

Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.

Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.

Coordinador de zona junior

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Médico de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Como médico del trabajo, será parte esencial del equipo, contribuyendo al bienestar de los empleados y creando un impacto positivo en la cultura laboral.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

Gerente comercial – Tarjeta de crédito y Cash

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 5.500.000 a 6.200.000

Este rol es fundamental para alinear las estrategias comerciales con los objetivos generales, fortaleciendo la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para tarjetas de crédito.

Gestionar el portafolio de cash management para maximizar la rentabilidad.

Analizar el mercado para identificar oportunidades de crecimiento.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como gerente comercial de tarjetas de crédito o similar.

Conocimiento profundo del sector financiero y productos relacionados.

Habilidad para liderar equipos de ventas y gestionar proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para analizar datos y tomar decisiones estratégicas.

Diseñador de modas y tendencias

Empresa: Croydon

Salario: 4.145.000

Como jefe de abastecimiento de colecciones, será responsable de estructurar y coordinar el desarrollo de productos, supervisar la producción y analizar las tendencias de la industria.

Responsabilidades:

Estructurar el desarrollo de colecciones para la categoría asignada alineado a las necesidades de la compañía y los clientes.

Realizar acompañamiento, seguimiento y validación a la producción de productos comprados.

Analizar tendencias de mercado y generar informes para clientes internos.

Construir y analizar métricas relacionadas con el desarrollo de la colección.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, creativas o ingenierías.

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

