Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

Juliana Flórez

16 de febrero de 2026, 7:47 a. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
¡Gran convocatoria laboral abierta!

El mercado laboral en Bogotá comienza la semana ofreciendo oportunidades atractivas para profesionales y técnicos que buscan mejorar sus ingresos y avanzar en su trayectoria. Actualmente, diversas empresas tienen abiertas convocatorias con salarios desde los $4 millones mensuales, especialmente en sectores que demandan experiencia y habilidades especializadas.

Estas vacantes están dirigidas a perfiles en áreas como arquitectura, administración, salud, finanzas, moda, entre otras, lo que amplía las posibilidades de acceso a empleos con remuneración competitiva en la capital del país.

Si desea postularse a estas oportunidades, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es virtual y no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Residente de estructura senior

Empresa: Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Como residente de estructura senior en Amarilo, jugará un papel crucial en la supervisión y el control de calidad de los proyectos de construcción.

Responsabilidades:

  • Supervisar proyectos de estructura.
  • Calcular cantidades y elaborar cuadros comparativos.
  • Control de especificaciones estructurales y cortes de obra.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería civil, arquitectura o administrador y constructor arquitectónico.
  • Mínimo 4 años de experiencia en construcción enfocado en estructura.
  • Conocimientos en sistemas industrializados y cimentación.

¡Aplique acá!

Coordinador de zona junior

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
  • Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
  • Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
  • Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
  • Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
  • Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¡Aplique acá!

Médico de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Como médico del trabajo, será parte esencial del equipo, contribuyendo al bienestar de los empleados y creando un impacto positivo en la cultura laboral.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Monitorear y gestionar riesgos laborales.
  • Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
  • Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
  • Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
  • Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
  • Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
  • Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¡Aplique acá!

Gerente comercial – Tarjeta de crédito y Cash

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 5.500.000 a 6.200.000

Este rol es fundamental para alinear las estrategias comerciales con los objetivos generales, fortaleciendo la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales para tarjetas de crédito.
  • Gestionar el portafolio de cash management para maximizar la rentabilidad.
  • Analizar el mercado para identificar oportunidades de crecimiento.
  • Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como gerente comercial de tarjetas de crédito o similar.
  • Conocimiento profundo del sector financiero y productos relacionados.
  • Habilidad para liderar equipos de ventas y gestionar proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para analizar datos y tomar decisiones estratégicas.

¡Aplique acá!

Diseñador de modas y tendencias

Empresa: Croydon

Salario: 4.145.000

Como jefe de abastecimiento de colecciones, será responsable de estructurar y coordinar el desarrollo de productos, supervisar la producción y analizar las tendencias de la industria.

Responsabilidades:

  • Estructurar el desarrollo de colecciones para la categoría asignada alineado a las necesidades de la compañía y los clientes.
  • Realizar acompañamiento, seguimiento y validación a la producción de productos comprados.
  • Analizar tendencias de mercado y generar informes para clientes internos.
  • Construir y analizar métricas relacionadas con el desarrollo de la colección.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, creativas o ingenierías.
  • Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

