¿Busca trabajo en Pasto? Estas son las ofertas destacadas hoy

Juliana Flórez

19 de febrero de 2026, 1:16 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

La capital de Nariño se consolida como un punto estratégico para la generación de empleo en el suroccidente del país. Reconocida por su relevancia cultural y económica, la ciudad impulsa dinámicas empresariales que abren nuevas oportunidades laborales.

Su ubicación y actividad productiva la convierten, asimismo, en un motor de desarrollo regional, atrayendo empresas y fortaleciendo sectores que demandan talento local, lo que se traduce hoy en procesos de selección abiertos para incorporar nuevos perfiles a sus equipos de trabajo.

Las vacantes disponibles representan una alternativa para quienes buscan empleo formal en la región y desean mejorar sus condiciones laborales sin salir del departamento.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como mercadeo, ventas, atención al cliente, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. Foto: Stock

Coordinador de mercadeo P&G

Empresa: Alkosto – Corbeta

Salario: A convenir

En este cargo será responsable de contribuir al mejoramiento de los resultados comerciales de la organización, elaborando, coordinando y ejecutando los planes de Trade Marketing, que permitan alcanzar los objetivos para la marca, garantizando alcanzar los presupuestos fijados por la compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ventas o afines
  • Experiencia de 2 años en funciones relacionadas con el cargo.
  • Disponibilidad de desplazamiento en Nariño, Putumayo y Sur del Cauca.
  • Pasión por los retos, trabajo en equipo y aprendizaje continuo.

¡Aplique acá!

Supervisor de ventas

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Si le apasionan los retos comerciales, esta oferta laboral es para usted.

Responsabilidades:

  • Cumplir con los objetivos de ventas, a través de la gestión del equipo de ventas a su cargo hacía los clientes asignados.
  • Realizar seguimiento a los indicadores de gestión en ventas.
  • Fortalecer el equipo de ventas, a través de la formación, motivación y capacitación.
  • Analizar el comportamiento de ventas de cada uno de los clientes con el fin de obtener información para el análisis de los presupuestos de ventas.

Requerimientos:

  • Formación académica como profesional.
  • 2 años de experiencia en manejo de personal y ventas.

¡Aplique acá!

Trabajo sí hay: más de 120 mil ofertas activas en febrero, postúlese gratis

Ejecutivo externo mipymes

Empresa: Bancamía

Salario: 4.300.000 a 8.000.000

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

  • Gestionar y desarrollar una cartera de clientes mipymes, brindando asesoría financiera personalizada.
  • Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.
  • Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.
  • Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

  • Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes mipymes o de alto volumen.
  • Conocimiento en productos financieros para mipymes, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.
  • Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.
  • Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

¡Aplique acá!

Vendedor de ópticas

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si desea impactar positivamente en la vida de las personas y alcanzar metas financieras atractivas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en la selección de productos ópticos.
  • Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y tendencias del mercado.
  • Fomentar relaciones duraderas con los clientes para garantizar su satisfacción.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como vendedor de ópticas.
  • Conocimiento en productos ópticos y ventas al por menor.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Asesor (a) comercial pólizas educadores

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 1.750.905

Seguros Bolívar y Servicios Bolívar buscan personas con conocimiento de mercados y tendencias comerciales para ser su nuevo asesor comercial de pólizas individuales.

Responsabilidades:

  • Prospectar nuevos clientes potenciales para la colocación de pólizas de vida bajo la modalidad de descuentos por libranza y recaudo por convenios.
  • Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales establecidos por la organización.
  • Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida con oportunidad, calidad y servicio.

Requerimientos:

  • Estudiantes de programas técnicos, tecnólogos, carreras universitarias o graduados en programas de ciencias económicas, administrativas o contables.
  • Contar con mínima experiencia de 1 año en el desarrollo de estrategias comerciales en cargos de asesor, ejecutivo, agente, gestor, consultor, vendedor de sectores de tecnología, servicios, consumo masivo, seguros, servicios financieros.
  • Contar con los conocimientos de mercados y tendencias comerciales.
  • Contar con conocimiento en negociación y técnicas de venta.
  • Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

