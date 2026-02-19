¿Busca trabajo en Pasto? Estas son las ofertas destacadas hoy

La capital de Nariño se consolida como un punto estratégico para la generación de empleo en el suroccidente del país. Reconocida por su relevancia cultural y económica, la ciudad impulsa dinámicas empresariales que abren nuevas oportunidades laborales.
Su ubicación y actividad productiva la convierten, asimismo, en un motor de desarrollo regional, atrayendo empresas y fortaleciendo sectores que demandan talento local, lo que se traduce hoy en procesos de selección abiertos para incorporar nuevos perfiles a sus equipos de trabajo.
Las vacantes disponibles representan una alternativa para quienes buscan empleo formal en la región y desean mejorar sus condiciones laborales sin salir del departamento.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como mercadeo, ventas, atención al cliente, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Coordinador de mercadeo P&G
Empresa: Alkosto – Corbeta
Salario: A convenir
En este cargo será responsable de contribuir al mejoramiento de los resultados comerciales de la organización, elaborando, coordinando y ejecutando los planes de Trade Marketing, que permitan alcanzar los objetivos para la marca, garantizando alcanzar los presupuestos fijados por la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ventas o afines
- Experiencia de 2 años en funciones relacionadas con el cargo.
- Disponibilidad de desplazamiento en Nariño, Putumayo y Sur del Cauca.
- Pasión por los retos, trabajo en equipo y aprendizaje continuo.
Supervisor de ventas
Empresa: Corbeta
Salario: A convenir
Si le apasionan los retos comerciales, esta oferta laboral es para usted.
Responsabilidades:
- Cumplir con los objetivos de ventas, a través de la gestión del equipo de ventas a su cargo hacía los clientes asignados.
- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión en ventas.
- Fortalecer el equipo de ventas, a través de la formación, motivación y capacitación.
- Analizar el comportamiento de ventas de cada uno de los clientes con el fin de obtener información para el análisis de los presupuestos de ventas.
Requerimientos:
- Formación académica como profesional.
- 2 años de experiencia en manejo de personal y ventas.
Ejecutivo externo mipymes
Empresa: Bancamía
Salario: 4.300.000 a 8.000.000
Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.
Responsabilidades:
- Gestionar y desarrollar una cartera de clientes mipymes, brindando asesoría financiera personalizada.
- Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.
- Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.
- Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.
Requerimientos:
- Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes mipymes o de alto volumen.
- Conocimiento en productos financieros para mipymes, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.
- Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.
- Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.
Vendedor de ópticas
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Si desea impactar positivamente en la vida de las personas y alcanzar metas financieras atractivas, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en la selección de productos ópticos.
- Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
- Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y tendencias del mercado.
- Fomentar relaciones duraderas con los clientes para garantizar su satisfacción.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como vendedor de ópticas.
- Conocimiento en productos ópticos y ventas al por menor.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
Asesor (a) comercial pólizas educadores
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: 1.750.905
Seguros Bolívar y Servicios Bolívar buscan personas con conocimiento de mercados y tendencias comerciales para ser su nuevo asesor comercial de pólizas individuales.
Responsabilidades:
- Prospectar nuevos clientes potenciales para la colocación de pólizas de vida bajo la modalidad de descuentos por libranza y recaudo por convenios.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales establecidos por la organización.
- Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida con oportunidad, calidad y servicio.
Requerimientos:
- Estudiantes de programas técnicos, tecnólogos, carreras universitarias o graduados en programas de ciencias económicas, administrativas o contables.
- Contar con mínima experiencia de 1 año en el desarrollo de estrategias comerciales en cargos de asesor, ejecutivo, agente, gestor, consultor, vendedor de sectores de tecnología, servicios, consumo masivo, seguros, servicios financieros.
- Contar con los conocimientos de mercados y tendencias comerciales.
- Contar con conocimiento en negociación y técnicas de venta.
- Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.