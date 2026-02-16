Cali: hay múltiples oportunidades laborales con sueldos competitivos para distintos perfiles

La ciudad de Santiago de Cali experimenta una mejora significativa en sus indicadores laborales, reduciendo la tasa de desempleo a niveles no vistos en casi dos décadas, según reportes de la Alcaldía. Este comportamiento positivo refleja el fortalecimiento de múltiples sectores laborales que han dinamizado la generación de empleo formal en la región. Además, la llegada de nuevas inversiones impulsados por la expansión del Puerto de Buenaventura ha contribuido a ampliar la oferta de vacantes para distintos perfiles profesionales y técnicos.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como mercadeo, tecnología, medicina, administración, recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponbiles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director (a) de mercadeo – Studio F

Salario: 30.000.000 a 40.000.000

Como parte integral del equipo directivo, trabajará codo a codo con el equipo ejecutivo para garantizar que las estrategias de mercadeo no solo cumplan, sino superen los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.

Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.

Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.

Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).

Título universitario en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.

Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.

Excelentes capacidades de comunicación y presentación.

Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto de soluciones – Open Group

Salario: 12.000.000

En este rol será responsable del diseño, dimensionamiento y sustentación de soluciones técnicas que acompañen la gestión comercial de proyectos y servicios, aportando valor al negocio y facilitando el cierre de oportunidades comerciales.

Responsabilidades:

Entender las necesidades y requerimientos técnicos de los clientes para diseñar soluciones alineadas a sus procesos y objetivos.

Diseñar y dimensionar soluciones técnicas y arquitecturas de proyectos y servicios.

Elaborar el componente técnico y económico de las oportunidades asignadas en el CRM.

Liderar sustentaciones técnicas de ofertas ante clientes.

Acompañar al equipo comercial en levantamiento de información, construcción, presentación y sustentación de propuestas.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos comerciales establecidos en las ofertas.

Mantener actualizadas las herramientas de apoyo comercial como plantillas, listas de precios y objeciones.

Apoyar al equipo de ingeniería, implementación y servicio al cliente cuando sea requerido.

Cumplir con los entrenamientos, capacitaciones e indicadores definidos por la compañía.

Requerimientos:

Experiencia superior a 3 años en empresas del sector tecnología, idealmente con al menos 2 años continuos en el mismo cargo.

Experiencia en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.

Conocimiento en el desarrollo de proyectos para el sector privado y gobierno.

Experiencia en elaboración y diseño de arquitecturas, preferiblemente con sólidos conocimientos en herramientas de dimensionamiento y arquitecturas de ciberseguridad.

Profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Telemática o carreras afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes con salarios desde $ 10 millones: postúlese gratis a estas oportunidades

Médico laboral especialista en SST – Confidencial

Salario: 9.000.000

Como médico especialista en salud ocupacional, será el pilar fundamental del equipo, asegurando el bienestar de todos los colaboradores de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.

Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.

Requerimientos:

Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.

Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de ventas servicios – Prever

Salario: 5.748.000

En Prever se encuentran en búsqueda del próximo director de ventas canal servicios, que tendrá el reto de cumplir las metas de ventas establecidas en el presupuesto del canal a su cargo, planificando, ejecutando, acompañando y controlando las estrategias de ventas.

Responsabilidades:

Cumplir con los presupuestos de ventas.

Realizar la apertura de nuevos convenios donde se pueda realizar la comercialización de los servicios de la compañía.

Realizar actividades de profundización de mercado que permitan un mayor crecimiento de los convenios ya existentes.

Hacer acompañamiento a aliados en la negociación de precios.

Requerimientos:

Profesional en Administración de empresas, mercadeo o áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia como jefe de ventas, director de ventas, líder de ventas en empresas del sector funerario.

Deseable educación complementaria en ventas o mercadeo.

Se valorará experiencia en el sector funerario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor de talento humano y tecnología – Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

En este rol, también conocido como talent success consultant, será el responsable de liderar la estrategia de fidelización de clientes en el ámbito de recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe comercial – Superpack

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.

Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.

Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.

Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila y/o logística.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.