Comience la semana con empleo: más de 110.000 vacantes disponibles; paso a paso para aplicar

Iniciar la semana con la búsqueda de empleo puede marcar la diferencia al momento de organizar postulaciones y aprovechar nuevas convocatorias. En Colombia, el mercado laboral muestra señales favorables, con una tasa de desempleo del 9,2 % en febrero de 2026, por debajo del 10,3 % registrado en el mismo mes de 2025.

Este comportamiento se traduce en un mayor movimiento de oportunidades, con más de 110 mil vacantes activas en todo el país, disponibles para quienes buscan vincularse o dar un nuevo paso en su trayectoria.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Coordinador logístico – Bogotá D.C.

Empresa: Mundimotos

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como coordinador logístico, será el encargado de aplicar las políticas y procedimientos establecidos, garantizando el flujo adecuado desde el almacenamiento hasta el despacho de mercancías.

Responsabilidades:

Garantizar que la operación logística e inventarios sea ágil y eficiente.

Gestionar los requerimientos del equipo de trabajo para asegurar los procesos logísticos.

Supervisar y controlar la aplicación de políticas en los procesos logísticos.

Realizar seguimiento a documentos abiertos para asegurar cierre de mes sin pendientes.

Gestionar novedades del equipo

Requerimientos:

Profesional en logística o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de coordinación logística.

Conocimientos en políticas de inventario y procedimientos logísticos.

Habilidades en gestión de equipos y control de operaciones.

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Social & content creator – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en mercadeo, comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

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Auxiliar punto de venta – Barranquilla

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.750.905

Arturo Calle requiere personal con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de ventas y de organización del punto de venta.

Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.

Ejecutar actividades operativas del punto de venta.

Requerimientos:

No requiere experiencia.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad de tiempo completo.

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Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: $ 5.500.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV.

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero: fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.