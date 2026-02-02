Comience la semana con trabajo: vacantes activas para aplicar hoy

Actualmente, varias empresas mantienen convocatorias abiertas que permiten a los candidatos postularse de manera inmediata y avanzar en procesos de selección que ya están en marcha.
Las oportunidades están pensadas para personas con distintos niveles de formación, desde cargos de apoyo y asistencia hasta posiciones que requieren conocimientos técnicos o profesionales. Esta diversidad responde a la necesidad de las organizaciones de cubrir vacantes en el corto plazo y reforzar sus equipos de trabajo.
Más allá de los requisitos formales, los procesos de contratación están poniendo el acento en la actitud frente al trabajo y la disposición para integrarse a equipos ya conformados. En ese sentido, varias ofertas no exigen una experiencia amplia, lo que facilita el acceso a quienes buscan su primera oportunidad o desean reactivar su vida laboral.
Para conocer todas las ofertas disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse al cargo que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Ingeniero de datos – Cali
Empresa: Supergiros
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.
- Colaborar con equipos para la preparación de información.
- Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.
- Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.
- Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.
- Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.
- Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.
Entrenador técnico de producto - Bogotá D.C.
Empresa: Coéxito
Salario: 3.471.600
Tipo de contrato: Término indefinido
En Coéxito S.A.S. buscan un(a) entrenador(a) técnico(a) de producto apasionado(a) por el conocimiento técnico, la formación y el acompañamiento a equipos y clientes.
Responsabilidades:
- Planear y ejecutar capacitaciones técnicas de producto a equipos internos y clientes externos.
- Ser referente del conocimiento técnico de las líneas asignadas y gestor de su correcta aplicación.
- Identificar brechas de conocimiento y desarrollar contenidos y mallas curriculares.
- Ejecutar programas de entrenamiento y visitas técnicas, asegurando la apropiación del conocimiento.
- Validar información técnica y protocolos de garantías conforme a la normatividad vigente.
- Evaluar el impacto de las capacitaciones, medir satisfacción y proponer acciones de mejora.
- Asegurar el cumplimiento de indicadores y generar informes de gestión.
Requerimientos:
- Formación: Técnico automotriz, técnico eléctrico o carreras afines.
- Experiencia: Mínimo 2 años en el sector automotor o autopartes, en atención técnica de productos y servicios.
- Conocimientos deseables: Técnico automotriz y eléctrico.
Ejecutivo comercial – Pereira
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 3.320.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.
- Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema
- Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.
- Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).
- Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.
Creador de contenido – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.431.483
Tipo de contrato: Término indefinido
Este profesional propondrá, desarrollará y ejecutará contenido que no solo fomente la visibilidad de nuestros productos, sino que también conecte con nuestra audiencia de manera auténtica.
Responsabilidades:
- Desarrollar contenido original para diversas plataformas digitales.
- Gestionar y optimizar la presencia en redes sociales.
- Colaborar con otros equipos para alinear la estrategia de comunicación.
- Monitorear y analizar métricas de rendimiento de contenido.
Requerimientos:
- Formación en Diseño Gráfico o Comunicación Social.
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares como creador de contenido o especialista en contenido.
- Manejo de herramientas como Photoshop, Canva y Hootsuite.
- Habilidades en comunicación efectiva y creatividad.
Analista de emprendimiento – Envigado
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en emprendimiento, tendrá la oportunidad de impulsar el crecimiento de startups, colaborando con un equipo motivado que valora la creatividad y el trabajo en equipo.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de innovación para apoyar el crecimiento de nuevos emprendimientos.
- Coordinar y liderar talleres de capacitación para emprendedores.
- Colaborar en la evaluación y selección de proyectos para incubación.
- Fomentar la colaboración entre estudiantes y profesionales del ecosistema emprendedor.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Economía o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles de analista de emprendimiento o especialista en emprendimiento.
- Conocimiento en metodologías de innovación y desarrollo de negocios.
- Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.