Comience la semana con trabajo: vacantes activas para aplicar hoy

Actualmente, varias empresas mantienen convocatorias abiertas que permiten a los candidatos postularse de manera inmediata y avanzar en procesos de selección que ya están en marcha.

Las oportunidades están pensadas para personas con distintos niveles de formación, desde cargos de apoyo y asistencia hasta posiciones que requieren conocimientos técnicos o profesionales. Esta diversidad responde a la necesidad de las organizaciones de cubrir vacantes en el corto plazo y reforzar sus equipos de trabajo.

Más allá de los requisitos formales, los procesos de contratación están poniendo el acento en la actitud frente al trabajo y la disposición para integrarse a equipos ya conformados. En ese sentido, varias ofertas no exigen una experiencia amplia, lo que facilita el acceso a quienes buscan su primera oportunidad o desean reactivar su vida laboral.

Para conocer todas las ofertas disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse al cargo que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Ingeniero de datos – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

¡Aplique acá!

Entrenador técnico de producto - Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 3.471.600

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coéxito S.A.S. buscan un(a) entrenador(a) técnico(a) de producto apasionado(a) por el conocimiento técnico, la formación y el acompañamiento a equipos y clientes.

Responsabilidades:

Planear y ejecutar capacitaciones técnicas de producto a equipos internos y clientes externos.

Ser referente del conocimiento técnico de las líneas asignadas y gestor de su correcta aplicación.

Identificar brechas de conocimiento y desarrollar contenidos y mallas curriculares.

Ejecutar programas de entrenamiento y visitas técnicas, asegurando la apropiación del conocimiento.

Validar información técnica y protocolos de garantías conforme a la normatividad vigente.

Evaluar el impacto de las capacitaciones, medir satisfacción y proponer acciones de mejora.

Asegurar el cumplimiento de indicadores y generar informes de gestión.

Requerimientos:

Formación: Técnico automotriz, técnico eléctrico o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en el sector automotor o autopartes, en atención técnica de productos y servicios.

Conocimientos deseables: Técnico automotriz y eléctrico.

¡Aplique acá!

Vacantes en el sector financiero: conozca las oportunidades activas

Ejecutivo comercial – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

¡Aplique acá!

Creador de contenido – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.431.483

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional propondrá, desarrollará y ejecutará contenido que no solo fomente la visibilidad de nuestros productos, sino que también conecte con nuestra audiencia de manera auténtica.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido original para diversas plataformas digitales.

Gestionar y optimizar la presencia en redes sociales.

Colaborar con otros equipos para alinear la estrategia de comunicación.

Monitorear y analizar métricas de rendimiento de contenido.

Requerimientos:

Formación en Diseño Gráfico o Comunicación Social.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares como creador de contenido o especialista en contenido.

Manejo de herramientas como Photoshop, Canva y Hootsuite.

Habilidades en comunicación efectiva y creatividad.

¡Aplique acá!

Analista de emprendimiento – Envigado

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en emprendimiento, tendrá la oportunidad de impulsar el crecimiento de startups, colaborando con un equipo motivado que valora la creatividad y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de innovación para apoyar el crecimiento de nuevos emprendimientos.

Coordinar y liderar talleres de capacitación para emprendedores.

Colaborar en la evaluación y selección de proyectos para incubación.

Fomentar la colaboración entre estudiantes y profesionales del ecosistema emprendedor.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Economía o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de analista de emprendimiento o especialista en emprendimiento.

Conocimiento en metodologías de innovación y desarrollo de negocios.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.