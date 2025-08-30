Suscribirse

Gente

Diego Guauque expuso la última voluntad de Fredy Calvache; se mantuvo firme hasta su último día con vida

El periodista confesó que su petición estuvo relacionada con sus padres.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 6:58 p. m.
Diego Guauque habló de Fredy Calvache y reveló que pide ayuda para morir en Colombia.
Diego Guauque habló de Fredy Calvache. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @diego_reportero

El periodismo colombiano perdió a uno de sus colegas más recordados. Fredy Calvache, exreportero de Caracol Televisión, falleció en Suiza el viernes 29 de agosto, tras enfrentar durante meses un agresivo cáncer de estómago.

Su historia se conoció públicamente hace un tiempo, cuando salió a la luz su diagnóstico y el evidente deterioro físico que atravesó mientras daba la pelea diaria contra esta compleja enfermedad.

En medio de su padecimiento, Calvache expresó el deseo de regresar a Colombia para despedirse de sus seres queridos, pero su delicado estado de salud se lo impidió.

Fredy Calvache enfrenta cáncer sin cura y pide oraciones
Fredy Calvache enfrentó con valentía un cáncer agresivo. | Foto: @frecabu8/ Instagram

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia de su muerte a través de su cuenta en X, en la que lamentó la situación y aseguró que el hospital suizo donde permanecía no autorizó el viaje de retorno a su país natal.

“Siento pena por el periodista Calvache. (...) Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su patria, abandonado”, escribió el mandatario.

Así fue el último día con vida de Fredy Calvache

Mientras tenía una constante sensación de escalofríos, el periodista pidió que llamaran una ambulancia para que fuera trasladado.

En el momento de llegar al centro de cuidados paliativos, el equipo médico sugirió reanimarlo, pero fue Calvache quien dijo que ya no quería sufrir más.

Fredy Calvache recurre a las redes sociales a la hora de luchar por un pronto regreso a Popayán para así pasar sus últimos días de vida al lado de su familia.
Fredy Calvache recurrió a las redes sociales a la hora de luchar por un pronto regreso a Popayán para pasar sus últimos días de vida al lado de su familia. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Su fallecimiento deja una profunda huella entre quienes lo conocieron, no solo por su labor periodística, sino también por la valentía con la que enfrentó su enfermedad, entre ellos uno de sus colegas, Diego Guauque, quien en su momento se encargó de exponer el deseo que Calvache tenía de volver a Colombia para morir en su tierra.

Esta era la última voluntad de Fredy Calvache

Como acostumbraba hacerlo, a través de videos en su cuenta de Instagram, el periodista Diego Guauque se encargó de decirles a sus seguidores que se enteró de la noticia por una llamada del embajador de Colombia en Suiza, Francisco Echeverri.

Luego de esto, Diego mencionó que se comunicó con la hija del periodista, Jineth Calvache, y reveló que en la llamada, ella le hizo una confesión: la última voluntad de su padre.

“Me contó y me pidió expresamente que la última voluntad de su papá era que su cuerpo fuera repatriado. Que si no pudo ser llevado en vida a su tierra, Popayán, que por lo menos sea llevado su cadáver”, dijo el periodista Guauque.

De igual forma, aseguró que la razón más importante de esta petición radicó en que los padres del periodista no contaban con pasaporte, y en el momento en el que fueron entregados, su hijo ya no estaba con vida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diego Guauque expuso la última voluntad de Fredy Calvache; se mantuvo firme hasta su último día con vida

2. María Corina Machado hace llamado a los gobiernos del “hemisferio” para que tomen una postura frente a Nicolás Maduro

3. Graves emergencias en Soledad, Atlántico, tras fuertes vientos: autoridades atienden a los afectados

4. Muere pareja de esposos en aparatoso accidente de tránsito; eran dueños de un reconocido restaurante en Antioquia

5. Nuevo pronunciamiento del colegio de Valeria Afanador tras su muerte: “Queremos ser claros”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diego GuauqueCáncer

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.