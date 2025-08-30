El periodismo colombiano perdió a uno de sus colegas más recordados. Fredy Calvache, exreportero de Caracol Televisión, falleció en Suiza el viernes 29 de agosto, tras enfrentar durante meses un agresivo cáncer de estómago.

Su historia se conoció públicamente hace un tiempo, cuando salió a la luz su diagnóstico y el evidente deterioro físico que atravesó mientras daba la pelea diaria contra esta compleja enfermedad.

En medio de su padecimiento, Calvache expresó el deseo de regresar a Colombia para despedirse de sus seres queridos, pero su delicado estado de salud se lo impidió.

Fredy Calvache enfrentó con valentía un cáncer agresivo. | Foto: @frecabu8/ Instagram

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia de su muerte a través de su cuenta en X, en la que lamentó la situación y aseguró que el hospital suizo donde permanecía no autorizó el viaje de retorno a su país natal.

“Siento pena por el periodista Calvache. (...) Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su patria, abandonado”, escribió el mandatario.

Así fue el último día con vida de Fredy Calvache

Mientras tenía una constante sensación de escalofríos, el periodista pidió que llamaran una ambulancia para que fuera trasladado.

En el momento de llegar al centro de cuidados paliativos, el equipo médico sugirió reanimarlo, pero fue Calvache quien dijo que ya no quería sufrir más.

Fredy Calvache recurrió a las redes sociales a la hora de luchar por un pronto regreso a Popayán para pasar sus últimos días de vida al lado de su familia. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Su fallecimiento deja una profunda huella entre quienes lo conocieron, no solo por su labor periodística, sino también por la valentía con la que enfrentó su enfermedad, entre ellos uno de sus colegas, Diego Guauque, quien en su momento se encargó de exponer el deseo que Calvache tenía de volver a Colombia para morir en su tierra.

Esta era la última voluntad de Fredy Calvache

Como acostumbraba hacerlo, a través de videos en su cuenta de Instagram, el periodista Diego Guauque se encargó de decirles a sus seguidores que se enteró de la noticia por una llamada del embajador de Colombia en Suiza, Francisco Echeverri.

Luego de esto, Diego mencionó que se comunicó con la hija del periodista, Jineth Calvache, y reveló que en la llamada, ella le hizo una confesión: la última voluntad de su padre.

“Me contó y me pidió expresamente que la última voluntad de su papá era que su cuerpo fuera repatriado. Que si no pudo ser llevado en vida a su tierra, Popayán, que por lo menos sea llevado su cadáver”, dijo el periodista Guauque.