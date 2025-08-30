Gente
Diego Guauque expuso la última voluntad de Fredy Calvache; se mantuvo firme hasta su último día con vida
El periodista confesó que su petición estuvo relacionada con sus padres.
El periodismo colombiano perdió a uno de sus colegas más recordados. Fredy Calvache, exreportero de Caracol Televisión, falleció en Suiza el viernes 29 de agosto, tras enfrentar durante meses un agresivo cáncer de estómago.
Su historia se conoció públicamente hace un tiempo, cuando salió a la luz su diagnóstico y el evidente deterioro físico que atravesó mientras daba la pelea diaria contra esta compleja enfermedad.
En medio de su padecimiento, Calvache expresó el deseo de regresar a Colombia para despedirse de sus seres queridos, pero su delicado estado de salud se lo impidió.
El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia de su muerte a través de su cuenta en X, en la que lamentó la situación y aseguró que el hospital suizo donde permanecía no autorizó el viaje de retorno a su país natal.
“Siento pena por el periodista Calvache. (...) Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su patria, abandonado”, escribió el mandatario.
Así fue el último día con vida de Fredy Calvache
Mientras tenía una constante sensación de escalofríos, el periodista pidió que llamaran una ambulancia para que fuera trasladado.
En el momento de llegar al centro de cuidados paliativos, el equipo médico sugirió reanimarlo, pero fue Calvache quien dijo que ya no quería sufrir más.
Su fallecimiento deja una profunda huella entre quienes lo conocieron, no solo por su labor periodística, sino también por la valentía con la que enfrentó su enfermedad, entre ellos uno de sus colegas, Diego Guauque, quien en su momento se encargó de exponer el deseo que Calvache tenía de volver a Colombia para morir en su tierra.
Esta era la última voluntad de Fredy Calvache
Como acostumbraba hacerlo, a través de videos en su cuenta de Instagram, el periodista Diego Guauque se encargó de decirles a sus seguidores que se enteró de la noticia por una llamada del embajador de Colombia en Suiza, Francisco Echeverri.
Luego de esto, Diego mencionó que se comunicó con la hija del periodista, Jineth Calvache, y reveló que en la llamada, ella le hizo una confesión: la última voluntad de su padre.
“Me contó y me pidió expresamente que la última voluntad de su papá era que su cuerpo fuera repatriado. Que si no pudo ser llevado en vida a su tierra, Popayán, que por lo menos sea llevado su cadáver”, dijo el periodista Guauque.
De igual forma, aseguró que la razón más importante de esta petición radicó en que los padres del periodista no contaban con pasaporte, y en el momento en el que fueron entregados, su hijo ya no estaba con vida.