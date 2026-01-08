El empleo en Soacha está en crecimiento: conozca las vacantes disponibles

Soacha continúa mostrando un crecimiento sostenido en su mercado laboral, impulsado por la actividad empresarial y la cercanía con Bogotá, factores que han favorecido la apertura de nuevas vacantes en distintos sectores.
Las oportunidades disponibles abarcan diferentes perfiles y niveles de experiencia, lo que permite que tanto residentes de Soacha como de municipios cercanos encuentren opciones laborales acordes a su formación y trayectoria. Además, el fortalecimiento del empleo local contribuye a reducir los tiempos de desplazamiento y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
El aumento de vacantes también responde a la reorganización de equipos de trabajo y al inicio de nuevos proyectos, lo que convierte este momento en una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral o desean iniciar una nueva etapa profesional sin alejarse de su lugar de residencia.
Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y aplicar al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es gratuito y 100 % virtual.
Líder de tienda
Empresa empleadora: Job&Talent Colombia
Salario: 2.242.000
¿Tiene experiencia liderando equipos en tiendas del sector retail? ¡Esta es su oportunidad de hacer parte de una marca reconocida a nivel nacional!
Responsabilidades:
- Organizar turnos del equipo.
- Control de inventarios y manejo de caja.
- Seguimiento a metas e indicadores.
- Capacitación y liderazgo del personal.
Requerimientos:
- Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas o comerciales.
- Mínimo 1 año de experiencia como líder, encargado/a o jefe/a en tiendas retail.
- Conocimiento en caja, inventarios, manejo de indicadores y formación de equipos.
Islero / Vendedor de servicios
Empresa: Distracom
Salario: A convenir
Si es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia
- Surtir combustible a los vehículos
- Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta
- Mantener la estación limpia y ordenada
- Asistir en inventarios y pedidos
- Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede
Requerimientos:
- Bachillerato completo (mínimo 9°)
- Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
Asesor comercial
Empresa: Boho Chic
Salario: 1.750.905 a 2.200.000
Si es un especialista en atención al cliente con fluidez verbal y le motiva lograr resultados, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre productos de moda y tendencias.
- Impulsar las ventas con un enfoque dinámico y persuasivo.
- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.
- Participar en la organización de eventos de promoción.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Pasión por la moda y las tendencias.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal.
- Orientado a resultados y alto nivel de compromiso.
Auxiliar posventa fines de semana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Este rol es esencial para el departamento de atención al cliente, alineando las operaciones con los objetivos generales de excelencia y satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Atender y resolver consultas de clientes postventa de manera eficiente.
- Gestionar reclamaciones y solicitudes de seguimiento de productos.
- Colaborar con otros departamentos para solucionar problemas del cliente.
- Mantener registros precisos de interacciones con clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en roles de atención al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Conocimiento en gestión de consultas y resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar en equipo y manejar situaciones de estrés.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.