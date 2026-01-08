El empleo en Soacha está en crecimiento: conozca las vacantes disponibles

Soacha continúa mostrando un crecimiento sostenido en su mercado laboral, impulsado por la actividad empresarial y la cercanía con Bogotá, factores que han favorecido la apertura de nuevas vacantes en distintos sectores.

Las oportunidades disponibles abarcan diferentes perfiles y niveles de experiencia, lo que permite que tanto residentes de Soacha como de municipios cercanos encuentren opciones laborales acordes a su formación y trayectoria. Además, el fortalecimiento del empleo local contribuye a reducir los tiempos de desplazamiento y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El aumento de vacantes también responde a la reorganización de equipos de trabajo y al inicio de nuevos proyectos, lo que convierte este momento en una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral o desean iniciar una nueva etapa profesional sin alejarse de su lugar de residencia.

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y aplicar al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es gratuito y 100 % virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Líder de tienda

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: 2.242.000

¿Tiene experiencia liderando equipos en tiendas del sector retail? ¡Esta es su oportunidad de hacer parte de una marca reconocida a nivel nacional!

Responsabilidades:

Organizar turnos del equipo.

Control de inventarios y manejo de caja.

Seguimiento a metas e indicadores.

Capacitación y liderazgo del personal.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas o comerciales.

Mínimo 1 año de experiencia como líder, encargado/a o jefe/a en tiendas retail.

Conocimiento en caja, inventarios, manejo de indicadores y formación de equipos.

¡Postúlese aquí!

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: A convenir

Si es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia

Surtir combustible a los vehículos

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta

Mantener la estación limpia y ordenada

Asistir en inventarios y pedidos

Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo 9°)

Experiencia previa en atención al cliente es valorada.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Empleo en Cundinamarca: empresas abren oportunidades laborales en varios municipios

Asesor comercial

Empresa: Boho Chic

Salario: 1.750.905 a 2.200.000

Si es un especialista en atención al cliente con fluidez verbal y le motiva lograr resultados, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos de moda y tendencias.

Impulsar las ventas con un enfoque dinámico y persuasivo.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Participar en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Pasión por la moda y las tendencias.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Orientado a resultados y alto nivel de compromiso.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar posventa fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es esencial para el departamento de atención al cliente, alineando las operaciones con los objetivos generales de excelencia y satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas de clientes postventa de manera eficiente.

Gestionar reclamaciones y solicitudes de seguimiento de productos.

Colaborar con otros departamentos para solucionar problemas del cliente.

Mantener registros precisos de interacciones con clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles de atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de consultas y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar en equipo y manejar situaciones de estrés.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.