Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

Las oportunidades de empleo para fines de semana continúan ganando relevancia en diferentes sectores, especialmente en comercio, servicios, entretenimiento y atención al cliente. Este tipo de vacantes responde a la necesidad de las empresas de reforzar sus equipos en jornadas de alta afluencia, al tiempo que ofrece alternativas laborales flexibles para los candidatos.
Las ofertas disponibles están dirigidas a personas que buscan ingresos adicionales o trabajadores que desean complementar su actividad principal. En muchos casos, estos empleos permiten acceder a contratación formal por horas o jornadas parciales.
Para este tipo de cargos, los empleadores suelen priorizar la disponibilidad en sábados, domingos y festivos, así como habilidades relacionadas con el servicio al cliente, el trabajo en equipo y la puntualidad.
Quienes estén interesados en conocer las ofertas laborales abiertas pueden ingresar a este enlace y postularse sin costo a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.
Vendedor fin de semana – Cali
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor comercial de fin de semana, será responsable de presentar adecuadamente las áreas a su cargo, brindar asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios, y utilizar eficazmente los canales de venta y herramientas digitales.
Responsabilidades:
- Presentar adecuadamente las áreas a cargo.
- Brindar asesoría completa sobre productos y proyectos.
- Utilizar eficazmente los diferentes canales de venta.
- Manejar herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente.
- Fidelizar al cliente a través de una atención memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
- Gestionar el servicio posventa para asegurar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en atención al cliente o ventas.
- Conocimiento en manejo de herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
Ejecutivo comercial fines de semana – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 493.000
En este rol, también conocido como asesor comercial de fines de semana o representante de ventas de fines de semana, tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de Crédito, Créditos).
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.
Vendedor fines de semana – Soacha
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor de ventas, será responsable de mantener una excelente presentación de las áreas asignadas, ofrecer completa asesoría en productos y servicios, y utilizar tanto canales digitales como presenciales para fidelizar a los clientes.
Responsabilidades:
- Ofrecer una experiencia de compra memorable a los clientes.
- Mantener una excelente presentación de las áreas a cargo.
- Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
- Utilizar canales de venta digitales y presenciales para fidelizar clientes.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas de la compañía.
Requerimientos:
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
- Bachillerato completo.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud de servicio al cliente.
- Experiencia previa en ventas es un plus.
Anfitrión de servicio fines de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 1.300.000 a 1.400.000
Esta es una oportunidad única para ser parte de un equipo en constante crecimiento, donde se enorgullecerá de ofrecer un servicio excepcional.
Responsabilidades:
- Brindar un servicio excepcional a los clientes respondiendo preguntas y solicitudes.
- Tomar la iniciativa para resolver problemas y mejorar procesos.
- Mantener una actitud profesional y proactiva en el lugar de trabajo.
Requerimientos:
- Título de bachiller académico culminado.
- Con o sin experiencia laboral en atención al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.