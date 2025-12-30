Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

Las oportunidades de empleo para fines de semana continúan ganando relevancia en diferentes sectores, especialmente en comercio, servicios, entretenimiento y atención al cliente. Este tipo de vacantes responde a la necesidad de las empresas de reforzar sus equipos en jornadas de alta afluencia, al tiempo que ofrece alternativas laborales flexibles para los candidatos.

Las ofertas disponibles están dirigidas a personas que buscan ingresos adicionales o trabajadores que desean complementar su actividad principal. En muchos casos, estos empleos permiten acceder a contratación formal por horas o jornadas parciales.

Para este tipo de cargos, los empleadores suelen priorizar la disponibilidad en sábados, domingos y festivos, así como habilidades relacionadas con el servicio al cliente, el trabajo en equipo y la puntualidad.

Quienes estén interesados en conocer las ofertas laborales abiertas pueden postularse sin costo a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Vendedor fin de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor comercial de fin de semana, será responsable de presentar adecuadamente las áreas a su cargo, brindar asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios, y utilizar eficazmente los canales de venta y herramientas digitales.

Responsabilidades:

Presentar adecuadamente las áreas a cargo.

Brindar asesoría completa sobre productos y proyectos.

Utilizar eficazmente los diferentes canales de venta.

Manejar herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente.

Fidelizar al cliente a través de una atención memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Gestionar el servicio posventa para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en atención al cliente o ventas.

Conocimiento en manejo de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial fines de semana – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 493.000

En este rol, también conocido como asesor comercial de fines de semana o representante de ventas de fines de semana, tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de Crédito, Créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

¡Postúlese aquí!

Vendedor fines de semana – Soacha

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será responsable de mantener una excelente presentación de las áreas asignadas, ofrecer completa asesoría en productos y servicios, y utilizar tanto canales digitales como presenciales para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Ofrecer una experiencia de compra memorable a los clientes.

Mantener una excelente presentación de las áreas a cargo.

Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.

Utilizar canales de venta digitales y presenciales para fidelizar clientes.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas de la compañía.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Bachillerato completo.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud de servicio al cliente.

Experiencia previa en ventas es un plus.

¡Postúlese aquí!

Anfitrión de servicio fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 1.300.000 a 1.400.000

Esta es una oportunidad única para ser parte de un equipo en constante crecimiento, donde se enorgullecerá de ofrecer un servicio excepcional.

Responsabilidades:

Brindar un servicio excepcional a los clientes respondiendo preguntas y solicitudes.

Tomar la iniciativa para resolver problemas y mejorar procesos.

Mantener una actitud profesional y proactiva en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título de bachiller académico culminado.

Con o sin experiencia laboral en atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.