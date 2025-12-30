EMPLEO

Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de diciembre de 2025, 9:57 p. m.
En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.
En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana. Foto: Stock / Magneto

Las oportunidades de empleo para fines de semana continúan ganando relevancia en diferentes sectores, especialmente en comercio, servicios, entretenimiento y atención al cliente. Este tipo de vacantes responde a la necesidad de las empresas de reforzar sus equipos en jornadas de alta afluencia, al tiempo que ofrece alternativas laborales flexibles para los candidatos.

Las ofertas disponibles están dirigidas a personas que buscan ingresos adicionales o trabajadores que desean complementar su actividad principal. En muchos casos, estos empleos permiten acceder a contratación formal por horas o jornadas parciales.

Para este tipo de cargos, los empleadores suelen priorizar la disponibilidad en sábados, domingos y festivos, así como habilidades relacionadas con el servicio al cliente, el trabajo en equipo y la puntualidad.

Quienes estén interesados en conocer las ofertas laborales abiertas pueden ingresar a este enlace y postularse sin costo a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Finanzas

Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

Finanzas

Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

Finanzas

Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

Finanzas

Trabajo de medio tiempo: vacantes disponibles en varias ciudades

Finanzas

Vacantes con contratación inmediata disponibles: postúlese aquí

Finanzas

Empleo desde casa: revise las oportunidades laborales activas

Finanzas

Trabajo sí hay en Medellín: estas son las vacantes disponibles

Finanzas

Trabajo de fines de semana: vacantes disponibles en comercio y servicios

Gente

Horóscopo fin de semana del 28 al 30 de noviembre: predicciones para el cierre de mes

Gente

Horóscopo de fin de semana del 15 al 17 de noviembre: predicciones para el puente festivo

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vendedor fin de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor comercial de fin de semana, será responsable de presentar adecuadamente las áreas a su cargo, brindar asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios, y utilizar eficazmente los canales de venta y herramientas digitales.

Responsabilidades:

  • Presentar adecuadamente las áreas a cargo.
  • Brindar asesoría completa sobre productos y proyectos.
  • Utilizar eficazmente los diferentes canales de venta.
  • Manejar herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente.
  • Fidelizar al cliente a través de una atención memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
  • Gestionar el servicio posventa para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en atención al cliente o ventas.
  • Conocimiento en manejo de herramientas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial fines de semana – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 493.000

En este rol, también conocido como asesor comercial de fines de semana o representante de ventas de fines de semana, tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de Crédito, Créditos).
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

¡Postúlese aquí!

Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

Vendedor fines de semana – Soacha

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será responsable de mantener una excelente presentación de las áreas asignadas, ofrecer completa asesoría en productos y servicios, y utilizar tanto canales digitales como presenciales para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Ofrecer una experiencia de compra memorable a los clientes.
  • Mantener una excelente presentación de las áreas a cargo.
  • Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
  • Utilizar canales de venta digitales y presenciales para fidelizar clientes.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas de la compañía.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar fines de semana.
  • Bachillerato completo.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Actitud de servicio al cliente.
  • Experiencia previa en ventas es un plus.

¡Postúlese aquí!

Anfitrión de servicio fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 1.300.000 a 1.400.000

Esta es una oportunidad única para ser parte de un equipo en constante crecimiento, donde se enorgullecerá de ofrecer un servicio excepcional.

Responsabilidades:

  • Brindar un servicio excepcional a los clientes respondiendo preguntas y solicitudes.
  • Tomar la iniciativa para resolver problemas y mejorar procesos.
  • Mantener una actitud profesional y proactiva en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

  • Título de bachiller académico culminado.
  • Con o sin experiencia laboral en atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.

Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

Mantener controles estrictos en cajas y pagos garantiza la seguridad económica del comercio.

Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.

Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

Trabajo sí hay.

Trabajo de medio tiempo: vacantes disponibles en varias ciudades

A continuación, le contamos cuáles son y cómo puede acceder a estas vacantes para bachiller académico en Bogotá:

Vacantes con contratación inmediata disponibles: postúlese aquí

Teletrabajo

Empleo desde casa: revise las oportunidades laborales activas

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.

Trabajo sí hay en Medellín: estas son las vacantes disponibles

Entrevista de trabajo exitosa.

Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

Durante una entrevista de trabajo, la persona debe convencer al reclutador.

Empleo antes de finalizar el año: revise las oportunidades activas

Noticias Destacadas