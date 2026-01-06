Empleo para psicólogos: estas son las oportunidades disponibles

La psicología cumple un rol fundamental en distintos ámbitos de la sociedad, desde el acompañamiento individual y comunitario hasta su aporte estratégico dentro de las organizaciones. En el entorno laboral, los psicólogos se han convertido en actores clave para el bienestar de los equipos, la gestión del talento, la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la cultura organizacional.

Actualmente, las oportunidades laborales para estos profesionales se extienden a diversos campos de acción, como recursos humanos, psicología clínica, educativa, social y organizacional. Empresas, instituciones educativas, entidades de salud y organizaciones sociales continúan abriendo vacantes para perfiles con formación en psicología, reconociendo su impacto en la productividad, la convivencia y el desarrollo humano.

Consejos para los candidatos

Durante los procesos de selección, las organizaciones valoran competencias transversales como la flexibilidad, la apertura al aprendizaje continuo y la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. Asimismo, contar con una hoja de vida clara, actualizada y alineada con el perfil solicitado, además de revisar con atención los requisitos de cada vacante, puede marcar la diferencia al avanzar en las distintas etapas del proceso.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades laborales activas para estos profesionales.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad tiempo completo.

Psicólogo seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 6.000.000 a 6.800.000

Como parte de la misión en el ámbito de los recursos humanos, este profesional será responsable de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores psicosociales en el lugar de trabajo.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.

Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.

Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.

Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en salud ocupacional vigente.

Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.

Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Psicólogo educativo enlaces – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.500.000

Si es un profesional en psicología y cuenta con al menos 1 año de experiencia en la atención individual y grupal de personas con discapacidad cognitiva, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar atención psicológica individual y grupal a población con discapacidad cognitiva.

Diseñar e implementar estrategias de intervención psicoeducativa.

Acompañar y orientar a familias y docentes en el proceso educativo.

Participar en equipos interdisciplinarios para el desarrollo integral de los beneficiarios.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 1 año en atención a población con discapacidad cognitiva.

Conocimientos en técnicas de intervención psicoeducativa y trabajo interdisciplinario.

Habilidades comunicativas y capacidad de trabajo en equipo.

