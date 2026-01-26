¿Es abogado? Múltiples empresas están contratando ahora

El sector jurídico mantiene una demanda activa de talento en Colombia, impulsada por el crecimiento de las áreas legales en empresas de distintos sectores y por la necesidad de fortalecer procesos de cumplimiento, contratación y gestión normativa. En este escenario, varias compañías adelantan procesos de selección dirigidos a abogados, con oportunidades en diferentes ciudades del país.
Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como derecho corporativo, laboral, comercial, contractual e inmobiliario, tanto en firmas especializadas como en departamentos jurídicos internos. Estas oportunidades están orientadas a profesionales con distintos niveles de experiencia, desde perfiles junior hasta abogados con trayectoria y especialización.
Además, muchas de estas posiciones ofrecen vinculación formal y posibilidades de desarrollo profesional, en un entorno donde el conocimiento normativo y la capacidad de análisis jurídico se han vuelto cada vez más relevantes para las organizaciones.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
Aquí le compartimos algunas de las vacantes activas.
Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.
Empresa: Recaudo Bogotá
Salario: A convenir
Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.
Responsabilidades:
- Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.
- Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.
- Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.
- Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.
Requerimientos:
- Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.
- Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.
- Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.
- Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.
- Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista profesional jurídico – Cali
Empresa: Coprocenva
Salario: 3.193.000
Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales y normativos.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Investigar y analizar cambios en la legislación.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.
Requerimientos:
- Título universitario en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
- Habilidades de investigación y análisis jurídico.
- Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
- Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista jurídico – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 3.600.000
En este cargo su propósito será diseñar, estandarizar y optimizar los procesos asociados a la gestión de insolvencia, articulado con las operaciones de cobranzas, riesgos y jurídico.
Responsabilidades:
- Recibir, analizar y gestionar la atención de quejas, derechos de petición, requerimientos y tutelas presentadas por los clientes, elaborando conceptos y asesorías sobre los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.
- Acompañar y supervisar integralmente los movimientos y etapas de los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.
- Acompañar al líder en la organización de las actividades de los auxiliares jurídicos, para seguir un plan de trabajo diario que facilite la identificación de prioridades, distribución de funciones y eficiencia del proceso.
- Atender consultas jurídicas internas relacionadas con la operación diaria.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con tarjeta profesional
- Experiencia laboral en derecho, preferiblemente en áreas jurídicas del sector financiero, colectivas de insolvencia, litigio civil/comercial o atención de PQR y derechos de petición.
- Conocimientos en: interpretación jurídica básica con criterio de riesgo y cumplimiento, priorización por etapa procesal y criticidad (semáforos, SLAs), argumentación jurídica con foco en políticas internas, elaboración de sentidos de voto y análisis de propuestas.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado junior derecho inmobiliario – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.000.000
Si tiene experiencia en la elaboración de documentos legales, contratos y minutas, y es un experto en el manejo de procesos jurídicos ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
- Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
- Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
- Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
- Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
- Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
- Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado junior bilingüe – Bogotá D.C.
Empresa: Alianza Team
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
En Alianza Team buscan un(a) abogado(a) junior bilingüe que quiera crecer en un entorno corporativo dinámico, aportando al manejo del riesgo legal y acompañando las decisiones del negocio con criterio jurídico y foco en la calidad.
Responsabilidades:
- Elaborar y revisar contratos y acuerdos.
- Asesorar a las áreas internas en temas legales corporativos, contractuales y regulatorios.
- Apoyar la gestión de propiedad intelectual y libros societarios.
- Brindar soporte en procesos administrativos y judiciales.
- Hacer seguimiento a cambios normativos que impacten la operación.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho.
- Mínimo 1 año de experiencia en firma o empresa.
- Conocimientos en derecho comercial, societario y contractual.
- Inglés avanzado.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.