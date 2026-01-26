EMPLEO

¿Es abogado? Múltiples empresas están contratando ahora

Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de enero de 2026, 9:02 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

El sector jurídico mantiene una demanda activa de talento en Colombia, impulsada por el crecimiento de las áreas legales en empresas de distintos sectores y por la necesidad de fortalecer procesos de cumplimiento, contratación y gestión normativa. En este escenario, varias compañías adelantan procesos de selección dirigidos a abogados, con oportunidades en diferentes ciudades del país.

Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como derecho corporativo, laboral, comercial, contractual e inmobiliario, tanto en firmas especializadas como en departamentos jurídicos internos. Estas oportunidades están orientadas a profesionales con distintos niveles de experiencia, desde perfiles junior hasta abogados con trayectoria y especialización.

Además, muchas de estas posiciones ofrecen vinculación formal y posibilidades de desarrollo profesional, en un entorno donde el conocimiento normativo y la capacidad de análisis jurídico se han vuelto cada vez más relevantes para las organizaciones.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Aquí le compartimos algunas de las vacantes activas.

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
Oportunidad laboral para abogados: vacantes en todo el país, entérese aquí Foto: Stock

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

  • Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.
  • Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.
  • Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

  • Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.
  • Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.
  • Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.
  • Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.
  • Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista profesional jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales y normativos.
  • Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
  • Investigar y analizar cambios en la legislación.
  • Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.

Requerimientos:

  • Título universitario en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
  • Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
  • Habilidades de investigación y análisis jurídico.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
  • Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Analista jurídico – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 3.600.000

En este cargo su propósito será diseñar, estandarizar y optimizar los procesos asociados a la gestión de insolvencia, articulado con las operaciones de cobranzas, riesgos y jurídico.

Responsabilidades:

  • Recibir, analizar y gestionar la atención de quejas, derechos de petición, requerimientos y tutelas presentadas por los clientes, elaborando conceptos y asesorías sobre los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.
  • Acompañar y supervisar integralmente los movimientos y etapas de los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.
  • Acompañar al líder en la organización de las actividades de los auxiliares jurídicos, para seguir un plan de trabajo diario que facilite la identificación de prioridades, distribución de funciones y eficiencia del proceso.
  • Atender consultas jurídicas internas relacionadas con la operación diaria.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con tarjeta profesional
  • Experiencia laboral en derecho, preferiblemente en áreas jurídicas del sector financiero, colectivas de insolvencia, litigio civil/comercial o atención de PQR y derechos de petición.
  • Conocimientos en: interpretación jurídica básica con criterio de riesgo y cumplimiento, priorización por etapa procesal y criticidad (semáforos, SLAs), argumentación jurídica con foco en políticas internas, elaboración de sentidos de voto y análisis de propuestas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado junior derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Si tiene experiencia en la elaboración de documentos legales, contratos y minutas, y es un experto en el manejo de procesos jurídicos ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
  • Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
  • Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
  • Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
  • Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
  • Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
  • Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
  • Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

En Alianza Team buscan un(a) abogado(a) junior bilingüe que quiera crecer en un entorno corporativo dinámico, aportando al manejo del riesgo legal y acompañando las decisiones del negocio con criterio jurídico y foco en la calidad.

Responsabilidades:

  • Elaborar y revisar contratos y acuerdos.
  • Asesorar a las áreas internas en temas legales corporativos, contractuales y regulatorios.
  • Apoyar la gestión de propiedad intelectual y libros societarios.
  • Brindar soporte en procesos administrativos y judiciales.
  • Hacer seguimiento a cambios normativos que impacten la operación.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho.
  • Mínimo 1 año de experiencia en firma o empresa.
  • Conocimientos en derecho comercial, societario y contractual.
  • Inglés avanzado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

