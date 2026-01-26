¿Es abogado? Múltiples empresas están contratando ahora

El sector jurídico mantiene una demanda activa de talento en Colombia, impulsada por el crecimiento de las áreas legales en empresas de distintos sectores y por la necesidad de fortalecer procesos de cumplimiento, contratación y gestión normativa. En este escenario, varias compañías adelantan procesos de selección dirigidos a abogados, con oportunidades en diferentes ciudades del país.

Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como derecho corporativo, laboral, comercial, contractual e inmobiliario, tanto en firmas especializadas como en departamentos jurídicos internos. Estas oportunidades están orientadas a profesionales con distintos niveles de experiencia, desde perfiles junior hasta abogados con trayectoria y especialización.

Además, muchas de estas posiciones ofrecen vinculación formal y posibilidades de desarrollo profesional, en un entorno donde el conocimiento normativo y la capacidad de análisis jurídico se han vuelto cada vez más relevantes para las organizaciones.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Aquí le compartimos algunas de las vacantes activas.

Oportunidad laboral para abogados: vacantes en todo el país, entérese aquí Foto: Stock

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista profesional jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Analista jurídico – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 3.600.000

En este cargo su propósito será diseñar, estandarizar y optimizar los procesos asociados a la gestión de insolvencia, articulado con las operaciones de cobranzas, riesgos y jurídico.

Responsabilidades:

Recibir, analizar y gestionar la atención de quejas, derechos de petición, requerimientos y tutelas presentadas por los clientes, elaborando conceptos y asesorías sobre los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.

Acompañar y supervisar integralmente los movimientos y etapas de los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.

Acompañar al líder en la organización de las actividades de los auxiliares jurídicos, para seguir un plan de trabajo diario que facilite la identificación de prioridades, distribución de funciones y eficiencia del proceso.

Atender consultas jurídicas internas relacionadas con la operación diaria.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional

Experiencia laboral en derecho, preferiblemente en áreas jurídicas del sector financiero, colectivas de insolvencia, litigio civil/comercial o atención de PQR y derechos de petición.

Conocimientos en: interpretación jurídica básica con criterio de riesgo y cumplimiento, priorización por etapa procesal y criticidad (semáforos, SLAs), argumentación jurídica con foco en políticas internas, elaboración de sentidos de voto y análisis de propuestas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado junior derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Si tiene experiencia en la elaboración de documentos legales, contratos y minutas, y es un experto en el manejo de procesos jurídicos ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

En Alianza Team buscan un(a) abogado(a) junior bilingüe que quiera crecer en un entorno corporativo dinámico, aportando al manejo del riesgo legal y acompañando las decisiones del negocio con criterio jurídico y foco en la calidad.

Responsabilidades:

Elaborar y revisar contratos y acuerdos.

Asesorar a las áreas internas en temas legales corporativos, contractuales y regulatorios.

Apoyar la gestión de propiedad intelectual y libros societarios.

Brindar soporte en procesos administrativos y judiciales.

Hacer seguimiento a cambios normativos que impacten la operación.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Mínimo 1 año de experiencia en firma o empresa.

Conocimientos en derecho comercial, societario y contractual.

Inglés avanzado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.