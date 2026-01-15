Hay más de 900 vacantes de empleo abiertas en Casanare: revise los perfiles requeridos

Casanare ha vivido una transformación económica significativa en las últimas décadas, impulsada por el crecimiento de sectores productivos que han dinamizado el mercado laboral en el departamento. Este cambio se refleja hoy en una mayor oferta de empleo y en la apertura constante de procesos de selección en distintas actividades económicas.

En la actualidad, se encuentran disponibles más de 900 vacantes de empleo en diferentes municipios, con oportunidades dirigidas a personas que buscan su primera vinculación laboral o un cambio de trabajo. Las convocatorias activas responden a las necesidades del mercado regional y permiten la participación de perfiles con diversos niveles de experiencia y formación.

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como seguridad y salud en el trabajo, ventas, mercadeo, salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Prevencionista – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será clave para minimizar riesgos y promover un ambiente seguro en cada una de las operaciones.

Responsabilidades:

Realizar auditorías de seguridad en los procesos logísticos.

Desarrollar e implementar políticas de prevención de riesgos.

Capacitar al personal en medidas de seguridad y prevención.

Evaluar y reportar incidentes para mejorar los protocolos existentes.

Colaborar con otros departamentos para garantizar la seguridad integral.

Requerimientos

Conocimiento en normativa de seguridad y salud laboral.

Habilidades en auditoría de seguridad y gestión de riesgos.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.

Disposición para la atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Promotor estación de servicios – Aguazul

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Importante empresa está en la búsqueda de un promotor de estación de servicios para unirse a su equipo de trabajo. Este rol, también conocido como vendedor de servicios o islero, implica interactuar con clientes, gestionar suministro de combustible y manipulación de dinero.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera cordial y eficiente.

Manejar la caja registradora asegurando la precisión en las transacciones.

Asegurar que los productos estén bien exhibidos y en óptimas condiciones.

Mantener limpia y organizada el área de trabajo.

Asistir en el inventario.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en atención al cliente y manejo de caja.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Vendedor integral viajero consumo masivo – Villanueva

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Si cuenta con experiencia en ventas en canales de autoservicio, supermercados, manejo de cartera y productos de consumo masivo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar ventas directas en autoservicios o supermercados.

Gestionar y mantener la cartera de clientes.

Promocionar y activar marcas en los puntos de venta.

Elaborar reportes de ventas y análisis de mercado.

Atender y resolver consultas de los clientes.

Requisitos:

Bachillerato completo o superior.

Mínimo un (1) año de experiencia en ventas en canales de autoservicio o supermercados.

Conocimientos en manejo de cartera.

Habilidades en negociación y comunicación.

¡Postúlese aquí!

Coordinador operativo punto de venta – Yopal

Empresa: Alkosto - Ktronix

Salario: A convenir

Si le apasiona liderar equipos y asegurar un servicio al cliente excepcional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades

Liderar, dirigir y motivar al personal para asegurar buen desempeño y ambiente laboral positivo.

Implementar estrategias operativas para cumplir metas de ventas, gastos y utilidad.

Mejorar procesos para optimizar la experiencia del cliente y aumentar ventas.

Administrar el inventario, reduciendo merma y asegurando su rotación.

Garantizar el cumplimiento del plan estratégico y los indicadores del área.

Supervisar el correcto montaje de ofertas y promociones.

Consultar y aplicar los procedimientos establecidos en la compañía.

Requerimientos

Título profesional en Administración de Empresas, Administración de Negocios, Mercadeo o Publicidad.

Experiencia en manejo de personal.

Conocimiento en cumplimiento de indicadores.

Experiencia laboral mínima de 3 años.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de farmacia – Yopal

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: A convenir

En Farmacias Pasteur buscan técnicos en servicios farmacéuticos para el cargo de auxiliar de farmacia en la ciudad de Yopal.

Responsabilidades:

Dispensar los medicamentos y realizar venta de productos para el cuidado de la salud, belleza y bienestar, garantizando un adecuado servicio al cliente y cumpliendo con las políticas y procesos establecidos.

Apoyar procesos logísticos del punto de venta.

Requerimientos:

Contar con la Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.

Horario: rotativo de lunes a domingo con 1 día compensatorio.

Contrato a término indefinido directo con la compañía, estabilidad laboral y beneficios.

Salario fijo, más subsidio de transporte, más ingresos variables.

Todas las prestaciones sociales de ley.

¡Postúlese aquí!

