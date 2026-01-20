Ofertas de empleo en Cali: empresas abren nuevos procesos de selección

El mercado laboral en Cali presenta nuevas oportunidades de empleo, impulsadas por la apertura de procesos de selección en diferentes empresas de la ciudad. Estas convocatorias amplían las opciones para quienes evalúan un cambio laboral en la capital del Valle del Cauca.

Las vacantes disponibles responden a distintas necesidades de las organizaciones y están dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación. Además, los procesos de postulación se realizan de manera virtual y gratuita, lo que facilita el acceso a las ofertas desde cualquier lugar.

Para los candidatos, estas oportunidades representan una alternativa para incorporarse al mercado laboral formal y avanzar en su desarrollo profesional, en un entorno que continúa generando opciones de empleo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como logística, mercadeo, ventas, tecnología y salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Bodeguero de tienda

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como bodeguero de tienda su propósito será coordinar los procesos comerciales de los puntos de venta adscritos a la zona, coordinando el personal y las actividades que influyen en el margen de rentabilidad y en el posicionamiento de las marcas.

Responsabilidades:

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje.

Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos.

Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros.

Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas.

Requerimientos:

Formación académica Bachiller terminado.

Experiencia mínima de 6 meses en el área de logística.

Conocimientos: en manejo básico de inventarios.

Mercaderista senior

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este rol va a liderar la gestión comercial del equipo y clientes a cargo, enfocado hacia la ejecución en campo.

Responsabilidades:

Ejecución de las estrategias foco en los puntos de venta de la zona a cargo.

Retroalimentar las oportunidades encontradas y generar acciones con seguimiento para ejecutar la estrategia en campo.

Seguimiento al presupuesto sell out.

Seguimiento al comportamiento de los indicadores de la venta del equipo.

Seguimiento a activaciones de productos claves.

Requerimientos:

Tecnólogo en procesos administrativos o afines, con interés en seguir creciendo y desarrollándose profesional y académicamente

Experiencia de 2 años en compañías de consumo masivo, en el manejo del canal supermercado y tradicional (TAT).

Conocimientos en matemáticas comerciales y manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento de la zona y habilidades en comunicación y orientación a resultados.

Con vehículo propio (deseablemente moto).

Jefe de ventas

Empresa: Corona industrial

Salario: 4.793.000

Su misión será garantizar que la propuesta de valor del centro se viva plenamente en el punto de venta, liderando la operación comercial y administrativa para ofrecer a los clientes una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Asegurar una experiencia de cliente excepcional antes, durante y después de la compra.

Cumplir y superar los presupuestos de ventas, margen y rentabilidad del punto de venta.

Liderar integralmente la operación comercial, logística y administrativa.

Gestionar eficientemente los gastos y recursos asignados.

Desarrollar, motivar y acompañar al equipo de trabajo.

Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos, inventarios y procesos internos.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas.

Deseable: Especialización en mercadeo o ventas.

Experiencia mínima de 3 años liderando puntos de venta en el sector retail.

Manejo de equipos entre 20 y 50 personas.

Experiencia en venta consultiva y gestión integral de la operación (ventas y logística).

Analista de operaciones digitales

Empresa empleadora: Coéxito

Salario: 2.263.000

En VirtualPits, importante marketplace en Colombia, buscan un(a) analista de operaciones digitales para apoyar la gestión técnica, administrativa, comercial y operacional de las alianzas.

Responsabilidades:

Cargar en el catálogo general del sitio web los productos de los aliados (descripción, ficha técnica, imágenes, características, entre otros).

Actualizar productos, precios y promociones de la tienda propia y brindar acompañamiento a los aliados cuando lo requieran.

Apoyar a la Jefatura y la Coordinación en las actividades y proyectos del área.

Realizar la facturación de comisiones de los aliados por las ventas realizadas, según los tiempos establecidos.

Reportar a tesorería los pagos realizados por los clientes a través de los diferentes medios de pago.

Gestionar los pedidos de autogestión del portal web con los aliados y la tienda propia.

Cumplir con las funciones asociadas al cargo, garantizando el cumplimiento de las normas legales e internas de la compañía.

Requerimientos:

Técnico(a) en carreras administrativas o afines (puede estar en proceso de formación).

Experiencia mínima de seis (6) meses en labores administrativas, sostenimiento de herramientas tecnológicas o servicio al cliente.

Auxiliar de enfermería cardiovascular

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

El candidato ideal aportará experiencia en el área, lo que contribuirá a un entorno seguro y eficiente durante las cirugías cardiovasculares.

Responsabilidades:

Asistir en cirugías cardiovasculares.

Monitorear el estado de los pacientes.

Requerimientos:

Certificación en auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en cirugías cardiovasculares.

Habilidad para monitorear pacientes utilizando equipos de cirugía cardiovascular monitores cardíacos electrocardiogramas (ECG).

Capacidad para trabajar en equipo y atención al paciente.

