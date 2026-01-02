Ofertas de empleo en Villavicencio: revise las vacantes activas esta semana

Durante las primeras semanas del año, Villavicencio registra procesos de contratación abiertos que evidencian el movimiento del mercado laboral en la capital del Meta y su área de influencia. La generación de nuevas vacantes responde a la necesidad de las empresas de avanzar en la planeación de sus actividades.

Este panorama confirma que la búsqueda de talento continúa siendo una constante en la región, impulsada por la dinámica económica local y la articulación de Villavicencio con otros corredores productivos del país. Para quienes residen en la ciudad o en municipios cercanos, estas oportunidades representan una alternativa para acceder a empleo sin necesidad de desplazarse a otras zonas.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas ingresando a este enlace y postularse de manera gratuita a aquellas oportunidades que se ajusten a su perfil. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Vendedor de herramientas – Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas de herramientas, promoverá la omnicanalidad interactuando con diversos canales de venta, tanto virtuales como presenciales, asegurando la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes en la venta de herramientas y servicios.

Promover la omnicanalidad en las ventas.

Mantener contacto comercial para incentivar la fidelización.

Personalizar y mantener el contacto con clientes para seguimiento de proyectos.

Gestionar su propia formación y la de su equipo.

Apropiarse del autocuidado y el uso de elementos de seguridad.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas o asesoría comercial.

Conocimientos en herramientas y proyectos de construcción.

Habilidad para manejar múltiples canales de comunicación.

Proactividad en formación continua.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor(a) comercial motos – AKT

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas de motos, tendrá la oportunidad de destacarse en un entorno dinámico, lleno de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Atender a los clientes interesados en la compra de motocicletas.

Asesorar a los clientes sobre las características de diferentes modelos de motos.

Realizar seguimientos postventa para asegurar la satisfacción del cliente.

Gestionar el proceso de venta desde el inicio hasta el cierre.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado de motocicletas.

Requerimientos:

Técnico en ventas comercial o áreas afines

Experiencia previa en ventas preferiblemente en el sector automotriz.

Conocimiento sobre motocicletas y sus características.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Orientación al cliente y resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

Líder técnico agrónomo zona llanos – Acepalma

Salario: A convenir

Si le apasiona la agronomía, el manejo nutricional de cultivos y el acompañamiento técnico en campo, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Implementar la estrategia de soporte técnico al mercado en las diferentes zonas y cultivos.

Ejecutar visitas y acompañamiento técnico especializado a productores, clientes y distribuidores.

Diseñar planes de fertilización diferenciados según cultivo, región y condiciones edáficas.

Capacitar a clientes en manejo nutricional, portafolio de productos y buenas prácticas agronómicas y ambientales.

Fortalecer las competencias técnicas del equipo comercial y técnico de la unidad de insumos agrícolas.

Gestionar actividades de transferencia de conocimiento: días de campo, ensayos y validaciones de productos.

Generar información técnica que respalde el portafolio y contribuya a la mejora continua.

Representar técnicamente a la compañía en eventos y gremios del sector.

Elaborar documentos técnicos y reportes de gestión.

Identificar oportunidades de mejora e innovación en el portafolio y los servicios técnicos.

Atender quejas y reclamos técnicos relacionados con el desempeño de los productos en campo.

Cumplir con los lineamientos administrativos y de imagen corporativa de Acepalma y Solutrans.

Requerimientos:

Experiencia en programas de fertilización y diagnóstico nutricional de cultivos.

Sólidos conocimientos técnicos, orientación al cliente y habilidades de capacitación.

Disponibilidad para trabajo de campo en la Zona Llano.

Profesional en Agronomía o carreras afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de soporte de puntos de venta – Essity

Salario: A convenir

En este rol, apoyará la ejecución efectiva de las estrategias comerciales en los puntos de venta asignados.

Responsabilidades

Ejecutar la ruta asignada en canales modernos asegurando cumplimiento de frecuencia y cobertura.

Asegurar la correcta visibilidad de marca y proponer mejoras para la eficacia del punto de venta.

Monitorear el mercado y competencia para detectar oportunidades y estrategias de ventas.

Realizar seguimiento del proceso de venta a través de herramientas POS y tableros como Tableau.

Capacitar al personal operativo y aliados logísticos para garantizar una operación fluida.

Definir planes de trabajo comerciales por punto de venta y dar seguimiento a su ejecución.

Preparar informes y análisis de gestión para facilitar la toma de decisiones del equipo comercial.

Requerimientos:

Tecnólogo en administración de negocios, Administración de empresas, Negocios Internacionales, Economía, Mercadeo, Publicidad o áreas relacionadas.

Experiencia de 2 años en roles comerciales, preferiblemente en consumo masivo o canal moderno.

Conocimientos en matemáticas comerciales y manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento de la zona y habilidades en comunicación y orientación a resultados.

Con vehículo propio (deseablemente moto).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.