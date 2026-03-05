EMPLEO

Ofertas laborales para médicos en diferentes ciudades: postúlese gratis

Juliana Flórez

Juliana Flórez

5 de marzo de 2026, 5:19 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

La atención en salud requiere personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la población y garantizar servicios oportunos y de calidad. En ese sentido, y con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema sanitario en Colombia, actualmente múltiples organizaciones tienen procesos de selección abiertos para médicos en distintas ciudades del país.

Estas oportunidades están dirigidas a profesionales con formación en medicina que buscan incorporarse a equipos de trabajo en diferentes regiones. Las convocatorias virtuales permiten a los interesados conocer los requisitos, condiciones y características de cada vacante antes de aplicar.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes ciudades y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Barranquilla

Video clave y ocho meses de silencio judicial: grave retraso en el proceso por el homicidio de un médico en La Guajira

Sea parte de la Nueva EPS en Bogotá: empleo disponible para médico auditor regional.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Médico de urgencias zona sur – Soacha

Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.600.000

En este rol, será clave para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, impactando directamente la vida de los pacientes.

Responsabilidades:

  • Atención de urgencias médicas.
  • Coordinación con el equipo de salud.
  • Seguimiento y documentación de casos clínicos.
  • Participación en programas de capacitación y actualización.

Requerimientos:

  • Título de Medicina y RETHUS vigente.
  • Mínimo 1 año de experiencia en urgencias fuera del internado.
  • Certificados de cursos requeridos.

¡Postúlese aquí!

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
  • Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
  • Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
  • Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con título reconocido.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado.
  • Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
  • Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Monitorear y gestionar riesgos laborales.
  • Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
  • Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
  • Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
  • Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
  • Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
  • Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 6.669.520

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.
  • Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.
  • Mantener registros médicos precisos y actualizados.
  • Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en consulta externa.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
  • Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

¡Postúlese aquí!

Médico ocupacional

Empresa: Unión Médica del Norte

Salario: A convenir

Este rol es esencial para el equipo, ya que será responsable de implementar programas de salud laboral que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.

Responsabilidades:

  • Realizar evaluaciones médicas ocupacionales a los colaboradores de empresas aliadas.
  • Desarrollar e implementar programas de salud laboral.
  • Asesorar en la gestión de riesgos y prevención de enfermedades laborales.
  • Liderar campañas de promoción de salud en el lugar de trabajo.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

  • Título en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 1 año como médico ocupacional o similar.
  • Conocimiento de normativas de salud y seguridad laboral.
  • Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Capacidad para liderar programas de salud ocupacional.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas