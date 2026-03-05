Ofertas laborales para médicos en diferentes ciudades: postúlese gratis

La atención en salud requiere personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la población y garantizar servicios oportunos y de calidad. En ese sentido, y con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema sanitario en Colombia, actualmente múltiples organizaciones tienen procesos de selección abiertos para médicos en distintas ciudades del país.
Estas oportunidades están dirigidas a profesionales con formación en medicina que buscan incorporarse a equipos de trabajo en diferentes regiones. Las convocatorias virtuales permiten a los interesados conocer los requisitos, condiciones y características de cada vacante antes de aplicar.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes ciudades y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Médico de urgencias zona sur – Soacha
Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 5.600.000
En este rol, será clave para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, impactando directamente la vida de los pacientes.
Responsabilidades:
- Atención de urgencias médicas.
- Coordinación con el equipo de salud.
- Seguimiento y documentación de casos clínicos.
- Participación en programas de capacitación y actualización.
Requerimientos:
- Título de Medicina y RETHUS vigente.
- Mínimo 1 año de experiencia en urgencias fuera del internado.
- Certificados de cursos requeridos.
Médico general consulta externa – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000
Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
- Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
- Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
- Colaborar en el contexto de medicina prepagada.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con título reconocido.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado.
- Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
- Capacidad para brindar atención humanizada.
Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.
Empresa: DAVIbank
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000
Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
Médico general – Bogotá D.C.
Empresa: Neuromédica
Salario: $ 6.669.520
Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.
- Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
- Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en consulta externa.
- Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
- Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.
Médico ocupacional
Empresa: Unión Médica del Norte
Salario: A convenir
Este rol es esencial para el equipo, ya que será responsable de implementar programas de salud laboral que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones médicas ocupacionales a los colaboradores de empresas aliadas.
- Desarrollar e implementar programas de salud laboral.
- Asesorar en la gestión de riesgos y prevención de enfermedades laborales.
- Liderar campañas de promoción de salud en el lugar de trabajo.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.
Requerimientos:
- Título en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 1 año como médico ocupacional o similar.
- Conocimiento de normativas de salud y seguridad laboral.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Capacidad para liderar programas de salud ocupacional.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.