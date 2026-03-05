Ofertas laborales para médicos en diferentes ciudades: postúlese gratis

La atención en salud requiere personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la población y garantizar servicios oportunos y de calidad. En ese sentido, y con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema sanitario en Colombia, actualmente múltiples organizaciones tienen procesos de selección abiertos para médicos en distintas ciudades del país.

Estas oportunidades están dirigidas a profesionales con formación en medicina que buscan incorporarse a equipos de trabajo en diferentes regiones. Las convocatorias virtuales permiten a los interesados conocer los requisitos, condiciones y características de cada vacante antes de aplicar.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes ciudades y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Médico de urgencias zona sur – Soacha

Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.600.000

En este rol, será clave para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, impactando directamente la vida de los pacientes.

Responsabilidades:

Atención de urgencias médicas.

Coordinación con el equipo de salud.

Seguimiento y documentación de casos clínicos.

Participación en programas de capacitación y actualización.

Requerimientos:

Título de Medicina y RETHUS vigente.

Mínimo 1 año de experiencia en urgencias fuera del internado.

Certificados de cursos requeridos.

¡Postúlese aquí!

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 6.669.520

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

¡Postúlese aquí!

Médico ocupacional

Empresa: Unión Médica del Norte

Salario: A convenir

Este rol es esencial para el equipo, ya que será responsable de implementar programas de salud laboral que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones médicas ocupacionales a los colaboradores de empresas aliadas.

Desarrollar e implementar programas de salud laboral.

Asesorar en la gestión de riesgos y prevención de enfermedades laborales.

Liderar campañas de promoción de salud en el lugar de trabajo.

Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 1 año como médico ocupacional o similar.

Conocimiento de normativas de salud y seguridad laboral.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Capacidad para liderar programas de salud ocupacional.

¡Postúlese aquí!

