Oportunidades de empleo para abogados: así puede aplicar

Los abogados cumplen un papel clave en la sociedad al contribuir a la protección de los derechos, la resolución de conflictos y el cumplimiento de las normas que rigen la vida jurídica del país. Su labor también resulta esencial para orientar decisiones, prevenir riesgos legales y respaldar procesos tanto en el ámbito público como en el privado.
En línea con esta relevancia, se han abierto más de 100 vacantes dirigidas a profesionales del derecho, una oportunidad para quienes buscan vincularse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria profesional.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Usar el buscador para encontrar oportunidades acordes con su perfil.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a sus intereses.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Abogado corporativo – Medellín
Empresa: Celerix
Salario: A convenir
Celerix está buscando un abogado con al menos 5 años de experiencia en derecho comercial, laboral y contratación, que quiera sumarse a un equipo dinámico, estratégico y en constante evolución.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.
- Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).
- Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.
- Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado(a) de proyectos inmobiliarios y de construcción – Bogotá
Empresa: Confidencial
Salario: $ 4.200.000 a $ 4.800.000
Si cuenta con experiencia en derecho comercial y urbanístico, y le apasiona la estructuración y ejecución jurídica de proyectos de construcción, esta es su oportunidad para potenciar su carrera.
Responsabilidades:
- Asesorar legalmente en proyectos de construcción e inmobiliarios.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento normativo en los proyectos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar la viabilidad legal de los proyectos.
Requerimientos:
- Profesional en derecho preferiblemente con especialización en derecho inmobiliario.
- Experiencia mínima de 3 años en proyectos de construcción e inmobiliarios.
- Asesoría legal integral, elaborar y estructurar documentos contractuales, y gestionar simultáneamente múltiples proyectos en coordinación efectiva con equipos interdisciplinarios.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado (a) junior comercial – Bogotá D.C.
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000
Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio,
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.
- Elaborar y revisar documentos legales y contratos.
- Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.
- Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.
Requerimientos:
- Profesional en derecho
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
- Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado – Medellín
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Como abogado en la empresa, formará parte de un equipo dedicado a la excelencia en la gestión administrativa y jurídica.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales corporativos y de cumplimiento normativo.
- Liderar la gestión de trámites legales y administrativos.
- Colaborar en la construcción de estrategias organizacionales.
- Supervisar el equipo legal promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Especialización en Derecho Laboral, Comercial, Societario, Responsabilidad Civil o afines.
- Experiencia mínima de 2 años como abogado brindando asesoría jurídica a organizaciones o manejando un área jurídica, preferiblemente en el sector salud.
- Conocimiento avanzado en normativas legales y administrativas.
- Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado de recuperaciones – Bogotá
Empresa: Emtelco
Salario: $ 3.676.543
Emtelco busca un abogado de recuperaciones que se encargue de gestionar los servicios legales de Backoffice, asegurando la correcta atención de tutelas, derechos de petición y cartera de PQRS de nuestros clientes y entidades.
Responsabilidades:
- Atender y dar respuesta a tutelas, derechos de petición y solicitudes de PQRS de clientes y entidades.
- Gestionar la documentación legal relacionada con procesos de recuperación y cartera.
- Analizar casos y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
- Brindar soporte en procedimientos legales internos y seguimiento a procesos judiciales.
- Elaborar informes y reportes legales que faciliten la toma de decisiones del área.
Requerimientos:
- Profesional recién graduado de Derecho.
- Mínimo seis (6) meses de experiencia en funciones afines al área legal o atención de PQRS, preferiblemente en servicios públicos domiciliarios.
- Conocimientos en normatividad laboral vigente y gestión de documentos legales.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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