EMPLEO

Oportunidades de empleo para abogados: así puede aplicar

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

19 de marzo de 2026, 5:10 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock

Los abogados cumplen un papel clave en la sociedad al contribuir a la protección de los derechos, la resolución de conflictos y el cumplimiento de las normas que rigen la vida jurídica del país. Su labor también resulta esencial para orientar decisiones, prevenir riesgos legales y respaldar procesos tanto en el ámbito público como en el privado.

En línea con esta relevancia, se han abierto más de 100 vacantes dirigidas a profesionales del derecho, una oportunidad para quienes buscan vincularse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Usar el buscador para encontrar oportunidades acordes con su perfil.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a sus intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

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Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Abogado corporativo – Medellín

Empresa: Celerix

Salario: A convenir

Celerix está buscando un abogado con al menos 5 años de experiencia en derecho comercial, laboral y contratación, que quiera sumarse a un equipo dinámico, estratégico y en constante evolución.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.
  • Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).
  • Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.
  • Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado(a) de proyectos inmobiliarios y de construcción – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.200.000 a $ 4.800.000

Si cuenta con experiencia en derecho comercial y urbanístico, y le apasiona la estructuración y ejecución jurídica de proyectos de construcción, esta es su oportunidad para potenciar su carrera.

Responsabilidades:

  • Asesorar legalmente en proyectos de construcción e inmobiliarios.
  • Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
  • Garantizar el cumplimiento normativo en los proyectos.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar la viabilidad legal de los proyectos.

Requerimientos:

  • Profesional en derecho preferiblemente con especialización en derecho inmobiliario.
  • Experiencia mínima de 3 años en proyectos de construcción e inmobiliarios.
  • Asesoría legal integral, elaborar y estructurar documentos contractuales, y gestionar simultáneamente múltiples proyectos en coordinación efectiva con equipos interdisciplinarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Abogado (a) junior comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio,

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.
  • Elaborar y revisar documentos legales y contratos.
  • Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.
  • Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

  • Profesional en derecho
  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como abogado en la empresa, formará parte de un equipo dedicado a la excelencia en la gestión administrativa y jurídica.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales corporativos y de cumplimiento normativo.
  • Liderar la gestión de trámites legales y administrativos.
  • Colaborar en la construcción de estrategias organizacionales.
  • Supervisar el equipo legal promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Especialización en Derecho Laboral, Comercial, Societario, Responsabilidad Civil o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años como abogado brindando asesoría jurídica a organizaciones o manejando un área jurídica, preferiblemente en el sector salud.
  • Conocimiento avanzado en normativas legales y administrativas.
  • Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado de recuperaciones – Bogotá

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.676.543

Emtelco busca un abogado de recuperaciones que se encargue de gestionar los servicios legales de Backoffice, asegurando la correcta atención de tutelas, derechos de petición y cartera de PQRS de nuestros clientes y entidades.

Responsabilidades:

  • Atender y dar respuesta a tutelas, derechos de petición y solicitudes de PQRS de clientes y entidades.
  • Gestionar la documentación legal relacionada con procesos de recuperación y cartera.
  • Analizar casos y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
  • Brindar soporte en procedimientos legales internos y seguimiento a procesos judiciales.
  • Elaborar informes y reportes legales que faciliten la toma de decisiones del área.

Requerimientos:

  • Profesional recién graduado de Derecho.
  • Mínimo seis (6) meses de experiencia en funciones afines al área legal o atención de PQRS, preferiblemente en servicios públicos domiciliarios.
  • Conocimientos en normatividad laboral vigente y gestión de documentos legales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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