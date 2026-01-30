EMPLEO

Oportunidades de empleo vigentes en Soacha: así puede aplicar gratis

El municipio de Soacha continúa consolidándose como un punto clave para la generación de empleo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de enero de 2026, 9:50 p. m.
Conozca las vacantes disponibles en Soacha.
Conozca las vacantes disponibles en Soacha. Foto: Getty Images

En medio de un mercado laboral que muestra señales de recuperación y dinamismo, actualmente en Soacha se encuentran vacantes activas dirigidas a distintos perfiles, desde cargos operativos hasta roles administrativos y técnicos, lo que amplía las posibilidades para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral formal.

Las ofertas disponibles responden a la demanda de sectores como logística, servicios, comercio, producción, ventas y atención al cliente. En este contexto, las empresas están en la búsqueda de asesores comerciales, vendedores y operadores logísticos, perfiles que hoy registran alta rotación y constante necesidad de contratación en la zona.

¿Qué perfiles están buscando las empresas?

Las compañías priorizan competencias como la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad y la disposición para aprender. En muchos casos, no se exige una amplia trayectoria laboral, lo que abre la puerta a jóvenes, personas que buscan su primer empleo o candidatos interesados en reinsertarse al mercado laboral.

Varias de las vacantes ofrecen contratos formales, prestaciones de ley y horarios definidos, aspectos clave para quienes buscan estabilidad y proyección laboral.

Finanzas

Cierre la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

Finanzas

¿Sin trabajo? Termine el mes con empleo aplicando a estas vacantes

Finanzas

El hotel que recibirá a Messi en Medellín: lujo, privacidad y tarifas de hasta 1.500 dólares por noche

Bogotá

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Finanzas

Arrancan los giros de Prosperidad Social en 2026: estas son las fechas clave para millones de hogares

Finanzas

¿Busca trabajo como arquitecto? Múltiples vacantes están disponibles hoy

Consumo inteligente

Bono de dos millones de pesos en Colpensiones: el requisito clave para recibir este nuevo incentivo al ahorro

Nación

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

Bogotá

Indignación por lo que dijo supuesto ladrón tras ser capturado por la Policía: “Vinimos a Colombia a robar”

Nación

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Así puede postularse a las vacantes

Las personas interesadas deben registrarse en la sección de Semana Empleos, completar su perfil con información actualizada y postularse a las vacantes disponibles según su experiencia e intereses. El proceso no tiene ningún costo y permite aplicar a múltiples ofertas desde un solo lugar.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial bancario

Empresa: Summar

Salario: 2.100.000

Si tiene pasión por las ventas y experiencia en la comercialización de productos tangibles o intangibles, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes.
  • Identificar y captar nuevos clientes potenciales.
  • Promocionar productos financieros de la entidad.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes actuales.
  • Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

  • Formación técnica tecnológica o ser estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.
  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos tangibles o intangibles.
  • Disponibilidad para trabajar en Chía.
  • Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Postúlese aquí!

Asesor integral

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

ManpowerGroup Colombia busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas

Responsabilidades:

  • Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
  • Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
  • Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
  • Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
  • Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
  • Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
  • Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
  • Técnicos, tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.

¡Postúlese aquí!

Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

Vendedor fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si disfruta trabajar en un ambiente dinámico y le motiva el cumplimiento de objetivos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes durante los fines de semana brindando asesoría sobre nuestros productos.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Asegurar una experiencia de compra satisfactoria para los clientes.
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre las características y beneficios de los productos.
  • Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de venta.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en roles como Vendedor Fines de Semana o Asesor Comercial.
  • Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
  • Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y cumplir objetivos de ventas.
  • Conocimiento básico en el manejo de herramientas tecnológicas para procesar ventas.

¡Postúlese aquí!

Operador logístico

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona el mundo de la logística y la atención al cliente? Homecenter busca un operador logístico que se una al equipo para garantizar un flujo eficiente de mercancías y brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes.

Responsabilidades:

  • Gestionar y coordinar el flujo de mercancías desde el almacén hasta el cliente final.
  • Optimizar los procesos logísticos para asegurar eficiencia y puntualidad.
  • Resolver incidencias logísticas con enfoque en la satisfacción del cliente.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos de entrega.
  • Mantener registros precisos de inventario y movimientos de mercancías.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como operador logístico.
  • Conocimientos en sistemas de gestión de inventarios y logística.
  • Habilidades en planificación y coordinación logística.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas eficientemente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Durante una entrevista de trabajo, la persona debe convencer al reclutador.

Cierre la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.

¿Sin trabajo? Termine el mes con empleo aplicando a estas vacantes

Conozca las vacantes de empleo disponibles.

Oportunidades de empleo vigentes en Soacha: así puede aplicar gratis

Wake BioHotel - Messi

El hotel que recibirá a Messi en Medellín: lujo, privacidad y tarifas de hasta 1.500 dólares por noche

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Dentro de los programas sociales existentes, a los colombianos los acostumbraron a subsidios de todo tipo: primera infancia, víctimas, régimen subsidiado y renta joven, forman parte de una interminable lista de ayudas estatales.

Arrancan los giros de Prosperidad Social en 2026: estas son las fechas clave para millones de hogares

Creativo

¿Busca trabajo como arquitecto? Múltiples vacantes están disponibles hoy

Salario minimo

Bono de dos millones de pesos en Colpensiones: el requisito clave para recibir este nuevo incentivo al ahorro

Desarrollador creativo, codificación y programación de ideas de equipo en computadora en software o desarrollo de aplicaciones en la oficina

Vacantes en tecnología: se necesitan desarrolladores y analistas en todo el país

Reunión

¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Noticias Destacadas