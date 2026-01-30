Oportunidades de empleo vigentes en Soacha: así puede aplicar gratis

En medio de un mercado laboral que muestra señales de recuperación y dinamismo, actualmente en Soacha se encuentran vacantes activas dirigidas a distintos perfiles, desde cargos operativos hasta roles administrativos y técnicos, lo que amplía las posibilidades para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral formal.

Las ofertas disponibles responden a la demanda de sectores como logística, servicios, comercio, producción, ventas y atención al cliente. En este contexto, las empresas están en la búsqueda de asesores comerciales, vendedores y operadores logísticos, perfiles que hoy registran alta rotación y constante necesidad de contratación en la zona.

¿Qué perfiles están buscando las empresas?

Las compañías priorizan competencias como la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad y la disposición para aprender. En muchos casos, no se exige una amplia trayectoria laboral, lo que abre la puerta a jóvenes, personas que buscan su primer empleo o candidatos interesados en reinsertarse al mercado laboral.

Varias de las vacantes ofrecen contratos formales, prestaciones de ley y horarios definidos, aspectos clave para quienes buscan estabilidad y proyección laboral.

Así puede postularse a las vacantes

Las personas interesadas deben registrarse en la sección de Semana Empleos, completar su perfil con información actualizada y postularse a las vacantes disponibles según su experiencia e intereses. El proceso no tiene ningún costo y permite aplicar a múltiples ofertas desde un solo lugar.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial bancario

Empresa: Summar

Salario: 2.100.000

Si tiene pasión por las ventas y experiencia en la comercialización de productos tangibles o intangibles, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes.

Identificar y captar nuevos clientes potenciales.

Promocionar productos financieros de la entidad.

Mantener relaciones sólidas con los clientes actuales.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica tecnológica o ser estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos tangibles o intangibles.

Disponibilidad para trabajar en Chía.

Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.

Orientación al cliente y resultados.

¡Postúlese aquí!

Asesor integral

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

ManpowerGroup Colombia busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas

Responsabilidades:

Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.

Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.

Brindar un servicio excepcional a cada cliente.

Manejar dinero y realizar transacciones financieras.

Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.

Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.

Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.

Técnicos, tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.

¡Postúlese aquí!

Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

Vendedor fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si disfruta trabajar en un ambiente dinámico y le motiva el cumplimiento de objetivos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Atender a los clientes durante los fines de semana brindando asesoría sobre nuestros productos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar una experiencia de compra satisfactoria para los clientes.

Mantener un conocimiento actualizado sobre las características y beneficios de los productos.

Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de venta.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en roles como Vendedor Fines de Semana o Asesor Comercial.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y cumplir objetivos de ventas.

Conocimiento básico en el manejo de herramientas tecnológicas para procesar ventas.

¡Postúlese aquí!

Operador logístico

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona el mundo de la logística y la atención al cliente? Homecenter busca un operador logístico que se una al equipo para garantizar un flujo eficiente de mercancías y brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar el flujo de mercancías desde el almacén hasta el cliente final.

Optimizar los procesos logísticos para asegurar eficiencia y puntualidad.

Resolver incidencias logísticas con enfoque en la satisfacción del cliente.

Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos de entrega.

Mantener registros precisos de inventario y movimientos de mercancías.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como operador logístico.

Conocimientos en sistemas de gestión de inventarios y logística.

Habilidades en planificación y coordinación logística.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas eficientemente.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.