Oportunidades de empleo vigentes en Soacha: así puede aplicar gratis

En medio de un mercado laboral que muestra señales de recuperación y dinamismo, actualmente en Soacha se encuentran vacantes activas dirigidas a distintos perfiles, desde cargos operativos hasta roles administrativos y técnicos, lo que amplía las posibilidades para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral formal.
Las ofertas disponibles responden a la demanda de sectores como logística, servicios, comercio, producción, ventas y atención al cliente. En este contexto, las empresas están en la búsqueda de asesores comerciales, vendedores y operadores logísticos, perfiles que hoy registran alta rotación y constante necesidad de contratación en la zona.
¿Qué perfiles están buscando las empresas?
Las compañías priorizan competencias como la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad y la disposición para aprender. En muchos casos, no se exige una amplia trayectoria laboral, lo que abre la puerta a jóvenes, personas que buscan su primer empleo o candidatos interesados en reinsertarse al mercado laboral.
Varias de las vacantes ofrecen contratos formales, prestaciones de ley y horarios definidos, aspectos clave para quienes buscan estabilidad y proyección laboral.
Así puede postularse a las vacantes
Las personas interesadas deben registrarse en la sección de Semana Empleos, completar su perfil con información actualizada y postularse a las vacantes disponibles según su experiencia e intereses. El proceso no tiene ningún costo y permite aplicar a múltiples ofertas desde un solo lugar.
Asesor comercial bancario
Empresa: Summar
Salario: 2.100.000
Si tiene pasión por las ventas y experiencia en la comercialización de productos tangibles o intangibles, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Ofrecer asesoramiento financiero personalizado a los clientes.
- Identificar y captar nuevos clientes potenciales.
- Promocionar productos financieros de la entidad.
- Mantener relaciones sólidas con los clientes actuales.
- Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
Requerimientos:
- Formación técnica tecnológica o ser estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos tangibles o intangibles.
- Disponibilidad para trabajar en Chía.
- Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
- Orientación al cliente y resultados.
Asesor integral
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: A convenir
ManpowerGroup Colombia busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas
Responsabilidades:
- Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
- Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
- Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
- Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
- Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
- Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
- Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
- Técnicos, tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.
Vendedor fines de semana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si disfruta trabajar en un ambiente dinámico y le motiva el cumplimiento de objetivos, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Atender a los clientes durante los fines de semana brindando asesoría sobre nuestros productos.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Asegurar una experiencia de compra satisfactoria para los clientes.
- Mantener un conocimiento actualizado sobre las características y beneficios de los productos.
- Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de venta.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en roles como Vendedor Fines de Semana o Asesor Comercial.
- Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
- Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo y cumplir objetivos de ventas.
- Conocimiento básico en el manejo de herramientas tecnológicas para procesar ventas.
Operador logístico
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
¿Le apasiona el mundo de la logística y la atención al cliente? Homecenter busca un operador logístico que se una al equipo para garantizar un flujo eficiente de mercancías y brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar el flujo de mercancías desde el almacén hasta el cliente final.
- Optimizar los procesos logísticos para asegurar eficiencia y puntualidad.
- Resolver incidencias logísticas con enfoque en la satisfacción del cliente.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos de entrega.
- Mantener registros precisos de inventario y movimientos de mercancías.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como operador logístico.
- Conocimientos en sistemas de gestión de inventarios y logística.
- Habilidades en planificación y coordinación logística.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas eficientemente.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.